Nordek logotipas

Nordek kaina(NRK)

1 NRK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0007705
$0.0007705$0.0007705
0.00%1D
USD
Nordek (NRK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:41:52(UTC+8)

Nordek (NRK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0007705
$ 0.0007705$ 0.0007705
24 val. žemiausia
$ 0.0007705
$ 0.0007705$ 0.0007705
24 val. aukščiausia

$ 0.0007705
$ 0.0007705$ 0.0007705

$ 0.0007705
$ 0.0007705$ 0.0007705

$ 0.297396251776661
$ 0.297396251776661$ 0.297396251776661

$ 0.000356160403878966
$ 0.000356160403878966$ 0.000356160403878966

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nordek (NRK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007705. Per pastarąsias 24 valandas NRK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007705 iki aukščiausios $ 0.0007705 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NRK kaina yra $ 0.297396251776661, o žemiausia – $ 0.000356160403878966.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NRK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nordek (NRK) rinkos informacija

No.2500

$ 490.63K
$ 490.63K$ 490.63K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

636.76M
636.76M 636.76M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

30.32%

NRK

Dabartinė Nordek rinkos kapitalizacija yra $ 490.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. NRK apyvartoje yra 636.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.62M

Nordek (NRK) kainos istorija USD

Stebėkite Nordek kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ 00.00%
Nordek kainos pokytis šiandien

Šiandien NRK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nordek 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nordek 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NRK rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nordek 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nordek (NRK) pokyčius?

Peržiūrėkite Nordek kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nordek (NRK)

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

Nordek galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nordek investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NRKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nordek mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nordek, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nordek kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nordek (NRK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nordek (NRK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nordek prognozes.

Peržiūrėkite Nordek kainos prognozę dabar!

Nordek (NRK) Tokenomika

Supratimas apie Nordek (NRK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NRKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nordek (NRK)

Ieškote, kaip nusipirkti Nordek? Viskas paprasta ir patogu! Nordek lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NRK į vietos valiutas

Nordek išteklius

Išsamesnei Nordek analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nordek svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nordek

Kiek Nordek(NRK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NRK kaina USD valiuta yra 0.0007705USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NRK į USD kaina?
Dabartinė NRK kaina USD valiuta yra $ 0.0007705. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nordek rinkos kapitalizacija?
NRK rinkos kapitalizacija yra $ 490.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NRK apyvartoje?
NRK apyvartoje yra 636.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NRK kaina?
NRK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.297396251776661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NRK kaina?
NRK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000356160403878966USD.
Kokia yra NRK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NRK yra $ 0.00USD.
Ar NRK kaina šiais metais kils?
NRK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NRK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:41:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

