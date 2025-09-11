Daugiau apie NODEX

NODEX logotipas

NODEX kaina(NODEX)

1 NODEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000025
$0.000000025$0.000000025
-0.39%1D
USD
NODEX (NODEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:15(UTC+8)

NODEX (NODEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000025
$ 0.000000025$ 0.000000025
24 val. žemiausia
$ 0.0000000302
$ 0.0000000302$ 0.0000000302
24 val. aukščiausia

$ 0.000000025
$ 0.000000025$ 0.000000025

$ 0.0000000302
$ 0.0000000302$ 0.0000000302

--
----

--
----

0.00%

-0.38%

+27.55%

+27.55%

NODEX (NODEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000025. Per pastarąsias 24 valandas NODEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000025 iki aukščiausios $ 0.0000000302 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NODEX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NODEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NODEX (NODEX) rinkos informacija

--
----

$ 33.95
$ 33.95$ 33.95

$ 27.78K
$ 27.78K$ 27.78K

--
----

1,111,000,000,000
1,111,000,000,000 1,111,000,000,000

TRX

Dabartinė NODEX rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.95. NODEX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1111000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.78K

NODEX (NODEX) kainos istorija USD

Stebėkite NODEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000098-0.38%
30 dienų$ -0.0000000065-20.64%
60 dienų$ -0.000000424-94.44%
90 dienų$ -0.004999975-100.00%
NODEX kainos pokytis šiandien

Šiandien NODEX užfiksuotas $ -0.000000000098 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NODEX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000065 (-20.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NODEX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NODEX rodiklis pasikeitė $ -0.000000424 (-94.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NODEX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004999975 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NODEX (NODEX) pokyčius?

Peržiūrėkite NODEX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NODEX (NODEX)

A user-friendly crypto exchange designed for DeFi and NFTs. | Built by traders | We never send a DM or request your secret recovery phrase first!

NODEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NODEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NODEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NODEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NODEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NODEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NODEX (NODEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NODEX (NODEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NODEX prognozes.

Peržiūrėkite NODEX kainos prognozę dabar!

NODEX (NODEX) Tokenomika

Supratimas apie NODEX (NODEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NODEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NODEX (NODEX)

Ieškote, kaip nusipirkti NODEX? Viskas paprasta ir patogu! NODEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NODEX į vietos valiutas

1 NODEX(NODEX) į VND
0.000657875
1 NODEX(NODEX) į AUD
A$0.00000003775
1 NODEX(NODEX) į GBP
0.00000001825
1 NODEX(NODEX) į EUR
0.00000002125
1 NODEX(NODEX) į USD
$0.000000025
1 NODEX(NODEX) į MYR
RM0.0000001055
1 NODEX(NODEX) į TRY
0.00000103225
1 NODEX(NODEX) į JPY
¥0.000003675
1 NODEX(NODEX) į ARS
ARS$0.0000356125
1 NODEX(NODEX) į RUB
0.00000211225
1 NODEX(NODEX) į INR
0.00000220575
1 NODEX(NODEX) į IDR
Rp0.000409836
1 NODEX(NODEX) į KRW
0.0000347705
1 NODEX(NODEX) į PHP
0.00000142975
1 NODEX(NODEX) į EGP
￡E.0.00000120325
1 NODEX(NODEX) į BRL
R$0.000000135
1 NODEX(NODEX) į CAD
C$0.0000000345
1 NODEX(NODEX) į BDT
0.000003045
1 NODEX(NODEX) į NGN
0.00003770725
1 NODEX(NODEX) į COP
$0.000098039
1 NODEX(NODEX) į ZAR
R.0.000000437
1 NODEX(NODEX) į UAH
0.000001032
1 NODEX(NODEX) į VES
Bs0.0000039
1 NODEX(NODEX) į CLP
$0.000024025
1 NODEX(NODEX) į PKR
Rs0.00000710025
1 NODEX(NODEX) į KZT
0.000013477
1 NODEX(NODEX) į THB
฿0.00000079475
1 NODEX(NODEX) į TWD
NT$0.000000759
1 NODEX(NODEX) į AED
د.إ0.00000009175
1 NODEX(NODEX) į CHF
Fr0.00000001975
1 NODEX(NODEX) į HKD
HK$0.0000001945
1 NODEX(NODEX) į AMD
֏0.00000955275
1 NODEX(NODEX) į MAD
.د.م0.00000022575
1 NODEX(NODEX) į MXN
$0.000000465
1 NODEX(NODEX) į SAR
ريال0.00000009375
1 NODEX(NODEX) į PLN
0.000000091
1 NODEX(NODEX) į RON
лв0.00000010825
1 NODEX(NODEX) į SEK
kr0.00000023375
1 NODEX(NODEX) į BGN
лв0.00000004175
1 NODEX(NODEX) į HUF
Ft0.0000084005
1 NODEX(NODEX) į CZK
0.0000005215
1 NODEX(NODEX) į KWD
د.ك0.000000007625
1 NODEX(NODEX) į ILS
0.000000083
1 NODEX(NODEX) į AOA
Kz0.00002287275
1 NODEX(NODEX) į BHD
.د.ب0.000000009425
1 NODEX(NODEX) į BMD
$0.000000025
1 NODEX(NODEX) į DKK
kr0.0000001595
1 NODEX(NODEX) į HNL
L0.00000065525
1 NODEX(NODEX) į MUR
0.000001139
1 NODEX(NODEX) į NAD
$0.0000004395
1 NODEX(NODEX) į NOK
kr0.00000024825
1 NODEX(NODEX) į NZD
$0.000000042
1 NODEX(NODEX) į PAB
B/.0.000000025
1 NODEX(NODEX) į PGK
K0.000000106
1 NODEX(NODEX) į QAR
ر.ق0.000000091
1 NODEX(NODEX) į RSD
дин.0.0000025035

NODEX išteklius

Išsamesnei NODEX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NODEX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NODEX

Kiek NODEX(NODEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NODEX kaina USD valiuta yra 0.000000025USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NODEX į USD kaina?
Dabartinė NODEX kaina USD valiuta yra $ 0.000000025. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NODEX rinkos kapitalizacija?
NODEX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NODEX apyvartoje?
NODEX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NODEX kaina?
NODEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NODEX kaina?
NODEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NODEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NODEX yra $ 33.95USD.
Ar NODEX kaina šiais metais kils?
NODEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NODEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:15(UTC+8)

NODEX (NODEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

