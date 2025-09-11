Daugiau apie NMD

NexusMind logotipas

NexusMind kaina(NMD)

1 NMD į USD – tiesioginė kaina:

USD
NexusMind (NMD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:54(UTC+8)

NexusMind (NMD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

NexusMind (NMD) realiojo laiko kaina yra $ 4.0662. Per pastarąsias 24 valandas NMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.0662 iki aukščiausios $ 4.0662 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NMD kaina yra $ 29.053375221755754, o žemiausia – $ 0.9912790251157215.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NMD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NexusMind (NMD) rinkos informacija

No.649

10.25%

BSC

Dabartinė NexusMind rinkos kapitalizacija yra $ 41.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. NMD apyvartoje yra 10.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.62M

NexusMind (NMD) kainos istorija USD

Stebėkite NexusMind kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -1.9975-32.95%
60 dienų$ -5.3725-56.92%
90 dienų$ -4.3258-51.55%
NexusMind kainos pokytis šiandien

Šiandien NMD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NexusMind 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.9975 (-32.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NexusMind 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NMD rodiklis pasikeitė $ -5.3725 (-56.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NexusMind 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -4.3258 (-51.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NexusMind (NMD) pokyčius?

Peržiūrėkite NexusMind kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NexusMind (NMD)

NexusMind is a revolutionary decentralized social software.

NexusMind galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NexusMind investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NMDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NexusMind mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NexusMind, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NexusMind kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NexusMind (NMD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NexusMind (NMD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NexusMind prognozes.

Peržiūrėkite NexusMind kainos prognozę dabar!

NexusMind (NMD) Tokenomika

Supratimas apie NexusMind (NMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NexusMind (NMD)

Ieškote, kaip nusipirkti NexusMind? Viskas paprasta ir patogu! NexusMind lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NMD į vietos valiutas

1 NexusMind(NMD) į VND
107,002.053
1 NexusMind(NMD) į AUD
A$6.139962
1 NexusMind(NMD) į GBP
2.968326
1 NexusMind(NMD) į EUR
3.45627
1 NexusMind(NMD) į USD
$4.0662
1 NexusMind(NMD) į MYR
RM17.159364
1 NexusMind(NMD) į TRY
167.893398
1 NexusMind(NMD) į JPY
¥597.7314
1 NexusMind(NMD) į ARS
ARS$5,792.3019
1 NexusMind(NMD) į RUB
343.5939
1 NexusMind(NMD) į INR
358.964136
1 NexusMind(NMD) į IDR
Rp66,659.005728
1 NexusMind(NMD) į KRW
5,663.20005
1 NexusMind(NMD) į PHP
232.749288
1 NexusMind(NMD) į EGP
￡E.195.828192
1 NexusMind(NMD) į BRL
R$21.95748
1 NexusMind(NMD) į CAD
C$5.611356
1 NexusMind(NMD) į BDT
495.26316
1 NexusMind(NMD) į NGN
6,133.008798
1 NexusMind(NMD) į COP
$15,945.847272
1 NexusMind(NMD) į ZAR
R.71.199162
1 NexusMind(NMD) į UAH
167.852736
1 NexusMind(NMD) į VES
Bs634.3272
1 NexusMind(NMD) į CLP
$3,907.6182
1 NexusMind(NMD) į PKR
Rs1,154.841462
1 NexusMind(NMD) į KZT
2,192.007096
1 NexusMind(NMD) į THB
฿129.30516
1 NexusMind(NMD) į TWD
NT$123.490494
1 NexusMind(NMD) į AED
د.إ14.922954
1 NexusMind(NMD) į CHF
Fr3.212298
1 NexusMind(NMD) į HKD
HK$31.635036
1 NexusMind(NMD) į AMD
֏1,553.735682
1 NexusMind(NMD) į MAD
.د.م36.717786
1 NexusMind(NMD) į MXN
$75.671982
1 NexusMind(NMD) į SAR
ريال15.24825
1 NexusMind(NMD) į PLN
14.84163
1 NexusMind(NMD) į RON
лв17.647308
1 NexusMind(NMD) į SEK
kr38.059632
1 NexusMind(NMD) į BGN
лв6.790554
1 NexusMind(NMD) į HUF
Ft1,368.601596
1 NexusMind(NMD) į CZK
84.942918
1 NexusMind(NMD) į KWD
د.ك1.240191
1 NexusMind(NMD) į ILS
13.499784
1 NexusMind(NMD) į AOA
Kz3,706.625934
1 NexusMind(NMD) į BHD
.د.ب1.5288912
1 NexusMind(NMD) į BMD
$4.0662
1 NexusMind(NMD) į DKK
kr25.942356
1 NexusMind(NMD) į HNL
L106.575102
1 NexusMind(NMD) į MUR
185.256072
1 NexusMind(NMD) į NAD
$71.483796
1 NexusMind(NMD) į NOK
kr40.45869
1 NexusMind(NMD) į NZD
$6.831216
1 NexusMind(NMD) į PAB
B/.4.0662
1 NexusMind(NMD) į PGK
K17.240688
1 NexusMind(NMD) į QAR
ر.ق14.800968
1 NexusMind(NMD) į RSD
дин.407.595888

NexusMind išteklius

Išsamesnei NexusMind analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NexusMind svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NexusMind

Kiek NexusMind(NMD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NMD kaina USD valiuta yra 4.0662USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NMD į USD kaina?
Dabartinė NMD kaina USD valiuta yra $ 4.0662. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NexusMind rinkos kapitalizacija?
NMD rinkos kapitalizacija yra $ 41.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NMD apyvartoje?
NMD apyvartoje yra 10.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NMD kaina?
NMD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 29.053375221755754USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NMD kaina?
NMD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9912790251157215USD.
Kokia yra NMD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NMD yra $ 0.00USD.
Ar NMD kaina šiais metais kils?
NMD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NMD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

