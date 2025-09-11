Daugiau apie NIGELLA

Nigella Chain logotipas

Nigella Chain kaina(NIGELLA)

1 NIGELLA į USD – tiesioginė kaina:

$0.351
$0.351$0.351
-0.34%1D
USD
Nigella Chain (NIGELLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:13:54(UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3407
$ 0.3407$ 0.3407
24 val. žemiausia
$ 0.3723
$ 0.3723$ 0.3723
24 val. aukščiausia

$ 0.3407
$ 0.3407$ 0.3407

$ 0.3723
$ 0.3723$ 0.3723

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887$ 0.0500157372473887

+0.02%

-0.33%

+0.05%

+0.05%

Nigella Chain (NIGELLA) realiojo laiko kaina yra $ 0.351. Per pastarąsias 24 valandas NIGELLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3407 iki aukščiausios $ 0.3723 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIGELLA kaina yra $ 102.54239819984525, o žemiausia – $ 0.0500157372473887.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIGELLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nigella Chain (NIGELLA) rinkos informacija

No.4672

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.71K
$ 26.71K$ 26.71K

$ 65.99M
$ 65.99M$ 65.99M

0.00
0.00 0.00

188,017,377
188,017,377 188,017,377

NIGELLA

Dabartinė Nigella Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.71K. NIGELLA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 188017377. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.99M

Nigella Chain (NIGELLA) kainos istorija USD

Stebėkite Nigella Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001197-0.33%
30 dienų$ -0.0968-21.62%
60 dienų$ -0.3123-47.09%
90 dienų$ +0.1661+89.83%
Nigella Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien NIGELLA užfiksuotas $ -0.001197 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nigella Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0968 (-21.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nigella Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIGELLA rodiklis pasikeitė $ -0.3123 (-47.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nigella Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1661 (+89.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nigella Chain (NIGELLA) pokyčius?

Peržiūrėkite Nigella Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nigella Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NIGELLAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nigella Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nigella Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nigella Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nigella Chain (NIGELLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nigella Chain (NIGELLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nigella Chain prognozes.

Peržiūrėkite Nigella Chain kainos prognozę dabar!

Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomika

Supratimas apie Nigella Chain (NIGELLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIGELLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nigella Chain (NIGELLA)

Ieškote, kaip nusipirkti Nigella Chain? Viskas paprasta ir patogu! Nigella Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NIGELLA į vietos valiutas

1 Nigella Chain(NIGELLA) į VND
9,236.565
1 Nigella Chain(NIGELLA) į AUD
A$0.53001
1 Nigella Chain(NIGELLA) į GBP
0.25623
1 Nigella Chain(NIGELLA) į EUR
0.29835
1 Nigella Chain(NIGELLA) į USD
$0.351
1 Nigella Chain(NIGELLA) į MYR
RM1.48122
1 Nigella Chain(NIGELLA) į TRY
14.49279
1 Nigella Chain(NIGELLA) į JPY
¥51.597
1 Nigella Chain(NIGELLA) į ARS
ARS$499.9995
1 Nigella Chain(NIGELLA) į RUB
29.65599
1 Nigella Chain(NIGELLA) į INR
30.96873
1 Nigella Chain(NIGELLA) į IDR
Rp5,754.09744
1 Nigella Chain(NIGELLA) į KRW
488.17782
1 Nigella Chain(NIGELLA) į PHP
20.07369
1 Nigella Chain(NIGELLA) į EGP
￡E.16.89363
1 Nigella Chain(NIGELLA) į BRL
R$1.8954
1 Nigella Chain(NIGELLA) į CAD
C$0.48438
1 Nigella Chain(NIGELLA) į BDT
42.7518
1 Nigella Chain(NIGELLA) į NGN
529.40979
1 Nigella Chain(NIGELLA) į COP
$1,376.46756
1 Nigella Chain(NIGELLA) į ZAR
R.6.13548
1 Nigella Chain(NIGELLA) į UAH
14.48928
1 Nigella Chain(NIGELLA) į VES
Bs54.756
1 Nigella Chain(NIGELLA) į CLP
$337.311
1 Nigella Chain(NIGELLA) į PKR
Rs99.68751
1 Nigella Chain(NIGELLA) į KZT
189.21708
1 Nigella Chain(NIGELLA) į THB
฿11.15829
1 Nigella Chain(NIGELLA) į TWD
NT$10.65636
1 Nigella Chain(NIGELLA) į AED
د.إ1.28817
1 Nigella Chain(NIGELLA) į CHF
Fr0.27729
1 Nigella Chain(NIGELLA) į HKD
HK$2.73078
1 Nigella Chain(NIGELLA) į AMD
֏134.12061
1 Nigella Chain(NIGELLA) į MAD
.د.م3.16953
1 Nigella Chain(NIGELLA) į MXN
$6.5286
1 Nigella Chain(NIGELLA) į SAR
ريال1.31625
1 Nigella Chain(NIGELLA) į PLN
1.27764
1 Nigella Chain(NIGELLA) į RON
лв1.51983
1 Nigella Chain(NIGELLA) į SEK
kr3.28185
1 Nigella Chain(NIGELLA) į BGN
лв0.58617
1 Nigella Chain(NIGELLA) į HUF
Ft117.94302
1 Nigella Chain(NIGELLA) į CZK
7.32186
1 Nigella Chain(NIGELLA) į KWD
د.ك0.107055
1 Nigella Chain(NIGELLA) į ILS
1.16532
1 Nigella Chain(NIGELLA) į AOA
Kz321.13341
1 Nigella Chain(NIGELLA) į BHD
.د.ب0.132327
1 Nigella Chain(NIGELLA) į BMD
$0.351
1 Nigella Chain(NIGELLA) į DKK
kr2.23938
1 Nigella Chain(NIGELLA) į HNL
L9.19971
1 Nigella Chain(NIGELLA) į MUR
15.99156
1 Nigella Chain(NIGELLA) į NAD
$6.17058
1 Nigella Chain(NIGELLA) į NOK
kr3.48543
1 Nigella Chain(NIGELLA) į NZD
$0.58968
1 Nigella Chain(NIGELLA) į PAB
B/.0.351
1 Nigella Chain(NIGELLA) į PGK
K1.48824
1 Nigella Chain(NIGELLA) į QAR
ر.ق1.27764
1 Nigella Chain(NIGELLA) į RSD
дин.35.14914

Nigella Chain išteklius

Išsamesnei Nigella Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nigella Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nigella Chain

Kiek Nigella Chain(NIGELLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIGELLA kaina USD valiuta yra 0.351USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIGELLA į USD kaina?
Dabartinė NIGELLA kaina USD valiuta yra $ 0.351. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nigella Chain rinkos kapitalizacija?
NIGELLA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIGELLA apyvartoje?
NIGELLA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIGELLA kaina?
NIGELLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 102.54239819984525USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIGELLA kaina?
NIGELLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0500157372473887USD.
Kokia yra NIGELLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIGELLA yra $ 26.71KUSD.
Ar NIGELLA kaina šiais metais kils?
NIGELLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIGELLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:13:54(UTC+8)

