Nigella Chain (NIGELLA) realiojo laiko kaina yra $ 0.351. Per pastarąsias 24 valandas NIGELLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3407 iki aukščiausios $ 0.3723 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIGELLA kaina yra $ 102.54239819984525, o žemiausia – $ 0.0500157372473887.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIGELLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nigella Chain (NIGELLA) rinkos informacija
Dabartinė Nigella Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.71K. NIGELLA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 188017377. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.99M
Nigella Chain (NIGELLA) kainos istorija USD
Stebėkite Nigella Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001197
-0.33%
30 dienų
$ -0.0968
-21.62%
60 dienų
$ -0.3123
-47.09%
90 dienų
$ +0.1661
+89.83%
Nigella Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien NIGELLA užfiksuotas $ -0.001197 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nigella Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0968 (-21.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nigella Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIGELLA rodiklis pasikeitė $ -0.3123 (-47.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nigella Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1661 (+89.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nigella Chain (NIGELLA) pokyčius?
Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.
Nigella Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nigella Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nigella Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nigella Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nigella Chain (NIGELLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nigella Chain (NIGELLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nigella Chain prognozes.
Supratimas apie Nigella Chain (NIGELLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIGELLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nigella Chain (NIGELLA)
Ieškote, kaip nusipirkti Nigella Chain? Viskas paprasta ir patogu! Nigella Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.