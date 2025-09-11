Gold Fever (NGL) realiojo laiko kaina yra $ 0.007. Per pastarąsias 24 valandas NGL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00635 iki aukščiausios $ 0.0107 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NGL kaina yra $ 10.18414851647274, o žemiausia – $ 0.005706921746407625.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NGL per pastarąją valandą pasikeitė +6.06%, per 24 valandas – +6.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gold Fever (NGL) rinkos informacija
Dabartinė Gold Fever rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.66K. NGL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 54889138. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 384.22K
Gold Fever (NGL) kainos istorija USD
Stebėkite Gold Fever kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004
+6.06%
30 dienų
$ -0.00492
-41.28%
60 dienų
$ -0.00003
-0.43%
90 dienų
$ -0.00865
-55.28%
Gold Fever kainos pokytis šiandien
Šiandien NGL užfiksuotas $ +0.0004 (+6.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gold Fever 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00492 (-41.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gold Fever 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NGL rodiklis pasikeitė $ -0.00003 (-0.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gold Fever 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00865 (-55.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gold Fever (NGL) pokyčius?
Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.
Gold Fever galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gold Fever investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NGLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gold Fever mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gold Fever, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gold Fever kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gold Fever (NGL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gold Fever (NGL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gold Fever prognozes.
Supratimas apie Gold Fever (NGL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NGLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gold Fever (NGL)
Ieškote, kaip nusipirkti Gold Fever? Viskas paprasta ir patogu! Gold Fever lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.