Gold Fever logotipas

Gold Fever kaina(NGL)

Gold Fever (NGL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:29:19(UTC+8)

Gold Fever (NGL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+6.06%

+6.06%

-28.79%

-28.79%

Gold Fever (NGL) realiojo laiko kaina yra $ 0.007. Per pastarąsias 24 valandas NGL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00635 iki aukščiausios $ 0.0107 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NGL kaina yra $ 10.18414851647274, o žemiausia – $ 0.005706921746407625.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NGL per pastarąją valandą pasikeitė +6.06%, per 24 valandas – +6.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gold Fever (NGL) rinkos informacija

No.4242

ETH

Dabartinė Gold Fever rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.66K. NGL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 54889138. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 384.22K

Gold Fever (NGL) kainos istorija USD

Stebėkite Gold Fever kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004+6.06%
30 dienų$ -0.00492-41.28%
60 dienų$ -0.00003-0.43%
90 dienų$ -0.00865-55.28%
Gold Fever kainos pokytis šiandien

Šiandien NGL užfiksuotas $ +0.0004 (+6.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gold Fever 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00492 (-41.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gold Fever 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NGL rodiklis pasikeitė $ -0.00003 (-0.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gold Fever 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00865 (-55.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gold Fever (NGL) pokyčius?

Peržiūrėkite Gold Fever kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gold Fever investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NGLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gold Fever mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gold Fever, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gold Fever kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gold Fever (NGL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gold Fever (NGL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gold Fever prognozes.

Peržiūrėkite Gold Fever kainos prognozę dabar!

Gold Fever (NGL) Tokenomika

Supratimas apie Gold Fever (NGL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NGLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gold Fever (NGL)

Ieškote, kaip nusipirkti Gold Fever? Viskas paprasta ir patogu! Gold Fever lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NGL į vietos valiutas

1 Gold Fever(NGL) į VND
184.205
1 Gold Fever(NGL) į AUD
A$0.01057
1 Gold Fever(NGL) į GBP
0.00511
1 Gold Fever(NGL) į EUR
0.00595
1 Gold Fever(NGL) į USD
$0.007
1 Gold Fever(NGL) į MYR
RM0.02954
1 Gold Fever(NGL) į TRY
0.28903
1 Gold Fever(NGL) į JPY
¥1.029
1 Gold Fever(NGL) į ARS
ARS$9.9715
1 Gold Fever(NGL) į RUB
0.5915
1 Gold Fever(NGL) į INR
0.61796
1 Gold Fever(NGL) į IDR
Rp114.75408
1 Gold Fever(NGL) į KRW
9.74925
1 Gold Fever(NGL) į PHP
0.40068
1 Gold Fever(NGL) į EGP
￡E.0.33712
1 Gold Fever(NGL) į BRL
R$0.0378
1 Gold Fever(NGL) į CAD
C$0.00966
1 Gold Fever(NGL) į BDT
0.8526
1 Gold Fever(NGL) į NGN
10.55803
1 Gold Fever(NGL) į COP
$27.45092
1 Gold Fever(NGL) į ZAR
R.0.12257
1 Gold Fever(NGL) į UAH
0.28896
1 Gold Fever(NGL) į VES
Bs1.092
1 Gold Fever(NGL) į CLP
$6.727
1 Gold Fever(NGL) į PKR
Rs1.98807
1 Gold Fever(NGL) į KZT
3.77356
1 Gold Fever(NGL) į THB
฿0.2226
1 Gold Fever(NGL) į TWD
NT$0.21259
1 Gold Fever(NGL) į AED
د.إ0.02569
1 Gold Fever(NGL) į CHF
Fr0.00553
1 Gold Fever(NGL) į HKD
HK$0.05446
1 Gold Fever(NGL) į AMD
֏2.67477
1 Gold Fever(NGL) į MAD
.د.م0.06321
1 Gold Fever(NGL) į MXN
$0.13027
1 Gold Fever(NGL) į SAR
ريال0.02625
1 Gold Fever(NGL) į PLN
0.02555
1 Gold Fever(NGL) į RON
лв0.03038
1 Gold Fever(NGL) į SEK
kr0.06552
1 Gold Fever(NGL) į BGN
лв0.01169
1 Gold Fever(NGL) į HUF
Ft2.35606
1 Gold Fever(NGL) į CZK
0.14623
1 Gold Fever(NGL) į KWD
د.ك0.002135
1 Gold Fever(NGL) į ILS
0.02324
1 Gold Fever(NGL) į AOA
Kz6.38099
1 Gold Fever(NGL) į BHD
.د.ب0.002632
1 Gold Fever(NGL) į BMD
$0.007
1 Gold Fever(NGL) į DKK
kr0.04466
1 Gold Fever(NGL) į HNL
L0.18347
1 Gold Fever(NGL) į MUR
0.31892
1 Gold Fever(NGL) į NAD
$0.12306
1 Gold Fever(NGL) į NOK
kr0.06965
1 Gold Fever(NGL) į NZD
$0.01176
1 Gold Fever(NGL) į PAB
B/.0.007
1 Gold Fever(NGL) į PGK
K0.02968
1 Gold Fever(NGL) į QAR
ر.ق0.02548
1 Gold Fever(NGL) į RSD
дин.0.70168

Gold Fever išteklius

Išsamesnei Gold Fever analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gold Fever svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gold Fever

Kiek Gold Fever(NGL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NGL kaina USD valiuta yra 0.007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NGL į USD kaina?
Dabartinė NGL kaina USD valiuta yra $ 0.007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gold Fever rinkos kapitalizacija?
NGL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NGL apyvartoje?
NGL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NGL kaina?
NGL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.18414851647274USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NGL kaina?
NGL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005706921746407625USD.
Kokia yra NGL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NGL yra $ 2.66KUSD.
Ar NGL kaina šiais metais kils?
NGL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NGL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:29:19(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

