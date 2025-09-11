Daugiau apie NGC

Naga Coin logotipas

Naga Coin kaina(NGC)

1 NGC į USD – tiesioginė kaina:

+1.09%1D
USD
Naga Coin (NGC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:12(UTC+8)

Naga Coin (NGC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+1.09%

-3.15%

-3.15%

Naga Coin (NGC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00831. Per pastarąsias 24 valandas NGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00822 iki aukščiausios $ 0.00845 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NGC kaina yra $ 4.334139823913574, o žemiausia – $ 0.006163732939945345.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NGC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Naga Coin (NGC) rinkos informacija

No.5180

ETH

Dabartinė Naga Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.19K. NGC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 77910266.157691. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 647.43K

Naga Coin (NGC) kainos istorija USD

Stebėkite Naga Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000896+1.09%
30 dienų$ +0.00081+10.80%
60 dienų$ -0.00389-31.89%
90 dienų$ -0.00869-51.12%
Naga Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien NGC užfiksuotas $ +0.0000896 (+1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Naga Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00081 (+10.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Naga Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NGC rodiklis pasikeitė $ -0.00389 (-31.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Naga Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00869 (-51.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Naga Coin (NGC) pokyčius?

Peržiūrėkite Naga Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Naga Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NGCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Naga Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Naga Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Naga Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Naga Coin (NGC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Naga Coin (NGC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Naga Coin prognozes.

Peržiūrėkite Naga Coin kainos prognozę dabar!

Naga Coin (NGC) Tokenomika

Supratimas apie Naga Coin (NGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Naga Coin (NGC)

Ieškote, kaip nusipirkti Naga Coin? Viskas paprasta ir patogu! Naga Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NGC į vietos valiutas

1 Naga Coin(NGC) į VND
218.67765
1 Naga Coin(NGC) į AUD
A$0.0125481
1 Naga Coin(NGC) į GBP
0.0060663
1 Naga Coin(NGC) į EUR
0.0070635
1 Naga Coin(NGC) į USD
1 Naga Coin(NGC) į MYR
RM0.0350682
1 Naga Coin(NGC) į TRY
0.3429537
1 Naga Coin(NGC) į JPY
¥1.22157
1 Naga Coin(NGC) į ARS
ARS$11.837595
1 Naga Coin(NGC) į RUB
0.7021119
1 Naga Coin(NGC) į INR
0.7322772
1 Naga Coin(NGC) į IDR
Rp136.2294864
1 Naga Coin(NGC) į KRW
11.5577142
1 Naga Coin(NGC) į PHP
0.4751658
1 Naga Coin(NGC) į EGP
￡E.0.4001265
1 Naga Coin(NGC) į BRL
R$0.044874
1 Naga Coin(NGC) į CAD
C$0.0114678
1 Naga Coin(NGC) į BDT
1.012158
1 Naga Coin(NGC) į NGN
12.5338899
1 Naga Coin(NGC) į COP
$32.5881636
1 Naga Coin(NGC) į ZAR
R.0.1453419
1 Naga Coin(NGC) į UAH
0.3430368
1 Naga Coin(NGC) į VES
Bs1.29636
1 Naga Coin(NGC) į CLP
$7.98591
1 Naga Coin(NGC) į PKR
Rs2.3601231
1 Naga Coin(NGC) į KZT
4.4797548
1 Naga Coin(NGC) į THB
฿0.2640918
1 Naga Coin(NGC) į TWD
NT$0.2520423
1 Naga Coin(NGC) į AED
د.إ0.0304977
1 Naga Coin(NGC) į CHF
Fr0.0065649
1 Naga Coin(NGC) į HKD
HK$0.0646518
1 Naga Coin(NGC) į AMD
֏3.1753341
1 Naga Coin(NGC) į MAD
.د.م0.0750393
1 Naga Coin(NGC) į MXN
$0.1544829
1 Naga Coin(NGC) į SAR
ريال0.0311625
1 Naga Coin(NGC) į PLN
0.0302484
1 Naga Coin(NGC) į RON
лв0.0359823
1 Naga Coin(NGC) į SEK
kr0.0776154
1 Naga Coin(NGC) į BGN
лв0.0138777
1 Naga Coin(NGC) į HUF
Ft2.7923262
1 Naga Coin(NGC) į CZK
0.1732635
1 Naga Coin(NGC) į KWD
د.ك0.00253455
1 Naga Coin(NGC) į ILS
0.0275892
1 Naga Coin(NGC) į AOA
Kz7.6029021
1 Naga Coin(NGC) į BHD
.د.ب0.00313287
1 Naga Coin(NGC) į BMD
1 Naga Coin(NGC) į DKK
kr0.0530178
1 Naga Coin(NGC) į HNL
L0.2178051
1 Naga Coin(NGC) į MUR
0.378105
1 Naga Coin(NGC) į NAD
$0.1460898
1 Naga Coin(NGC) į NOK
kr0.0825183
1 Naga Coin(NGC) į NZD
$0.0139608
1 Naga Coin(NGC) į PAB
1 Naga Coin(NGC) į PGK
K0.0352344
1 Naga Coin(NGC) į QAR
ر.ق0.0302484
1 Naga Coin(NGC) į RSD
Naga Coin išteklius

Išsamesnei Naga Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Naga Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Naga Coin

Kiek Naga Coin(NGC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NGC kaina USD valiuta yra 0.00831USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NGC į USD kaina?
Dabartinė NGC kaina USD valiuta yra $ 0.00831. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Naga Coin rinkos kapitalizacija?
NGC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NGC apyvartoje?
NGC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NGC kaina?
NGC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.334139823913574USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NGC kaina?
NGC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006163732939945345USD.
Kokia yra NGC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NGC yra $ 28.19KUSD.
Ar NGC kaina šiais metais kils?
NGC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NGC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Naga Coin (NGC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

