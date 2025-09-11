Naga Coin (NGC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00831. Per pastarąsias 24 valandas NGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00822 iki aukščiausios $ 0.00845 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NGC kaina yra $ 4.334139823913574, o žemiausia – $ 0.006163732939945345.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NGC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Naga Coin (NGC) rinkos informacija
Dabartinė Naga Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 28.19K. NGC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 77910266.157691. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 647.43K
Naga Coin (NGC) kainos istorija USD
Stebėkite Naga Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000896
+1.09%
30 dienų
$ +0.00081
+10.80%
60 dienų
$ -0.00389
-31.89%
90 dienų
$ -0.00869
-51.12%
Naga Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien NGC užfiksuotas $ +0.0000896 (+1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Naga Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00081 (+10.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Naga Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NGC rodiklis pasikeitė $ -0.00389 (-31.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Naga Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00869 (-51.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Naga Coin (NGC) pokyčius?
Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.
Naga Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Naga Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NGCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Naga Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Naga Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Naga Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Naga Coin (NGC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Naga Coin (NGC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Naga Coin prognozes.
Supratimas apie Naga Coin (NGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Naga Coin (NGC)
Ieškote, kaip nusipirkti Naga Coin? Viskas paprasta ir patogu! Naga Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.