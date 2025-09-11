NFT Combining (NFTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006825. Per pastarąsias 24 valandas NFTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006696 iki aukščiausios $ 0.00006825 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NFT Combining (NFTC) rinkos informacija
$ 4.00
$ 4.00$ 4.00
$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K
810,000,000
810,000,000 810,000,000
BSC
Dabartinė NFT Combining rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.00. NFTC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 810000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.28K
NFT Combining (NFTC) kainos istorija USD
Stebėkite NFT Combining kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000012857
+1.92%
30 dienų
$ -0.00004317
-38.75%
60 dienų
$ -0.00013487
-66.40%
90 dienų
$ -0.00017759
-72.24%
NFT Combining kainos pokytis šiandien
Šiandien NFTC užfiksuotas $ +0.0000012857 (+1.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NFT Combining 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004317 (-38.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NFT Combining 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NFTC rodiklis pasikeitė $ -0.00013487 (-66.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NFT Combining 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00017759 (-72.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Combining (NFTC) pokyčius?
NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.
NFT Combining galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Combining investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NFTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Combining mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Combining, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NFT Combining kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NFT Combining (NFTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Combining (NFTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Combining prognozes.
Supratimas apie NFT Combining (NFTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NFT Combining (NFTC)
Ieškote, kaip nusipirkti NFT Combining? Viskas paprasta ir patogu! NFT Combining lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.