NFT Combining kaina(NFTC)

$0.00006825
NFT Combining (NFTC) kainos grafikas realiu laiku
NFT Combining (NFTC) kainos informacija (USD)

$ 0.00006696
$ 0.00006825
$ 0.00006696
$ 0.00006825
+1.92%

+26.59%

+26.59%

NFT Combining (NFTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006825. Per pastarąsias 24 valandas NFTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006696 iki aukščiausios $ 0.00006825 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFT Combining (NFTC) rinkos informacija

$ 4.00
$ 55.28K
810,000,000
BSC

Dabartinė NFT Combining rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.00. NFTC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 810000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.28K

NFT Combining (NFTC) kainos istorija USD

Stebėkite NFT Combining kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000012857+1.92%
30 dienų$ -0.00004317-38.75%
60 dienų$ -0.00013487-66.40%
90 dienų$ -0.00017759-72.24%
NFT Combining kainos pokytis šiandien

Šiandien NFTC užfiksuotas $ +0.0000012857 (+1.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NFT Combining 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004317 (-38.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NFT Combining 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NFTC rodiklis pasikeitė $ -0.00013487 (-66.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NFT Combining 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00017759 (-72.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Combining (NFTC) pokyčius?

Peržiūrėkite NFT Combining kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Combining investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NFTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Combining mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Combining, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NFT Combining kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFT Combining (NFTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Combining (NFTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Combining prognozes.

Peržiūrėkite NFT Combining kainos prognozę dabar!

NFT Combining (NFTC) Tokenomika

Supratimas apie NFT Combining (NFTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NFT Combining (NFTC)

Ieškote, kaip nusipirkti NFT Combining? Viskas paprasta ir patogu! NFT Combining lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NFTC į vietos valiutas

NFT Combining išteklius

Išsamesnei NFT Combining analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NFT Combining svetainė
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFT Combining

Kiek NFT Combining(NFTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NFTC kaina USD valiuta yra 0.00006825USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NFTC į USD kaina?
Dabartinė NFTC kaina USD valiuta yra $ 0.00006825. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFT Combining rinkos kapitalizacija?
NFTC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NFTC apyvartoje?
NFTC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NFTC kaina?
NFTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NFTC kaina?
NFTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NFTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NFTC yra $ 4.00USD.
Ar NFTC kaina šiais metais kils?
NFTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NFTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NFT Combining (NFTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

