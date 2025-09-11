NFT Ai (NFTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001433. Per pastarąsias 24 valandas NFTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001382 iki aukščiausios $ 0.0001571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTAI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTAI per pastarąją valandą pasikeitė +2.35%, per 24 valandas – +2.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NFT Ai (NFTAI) rinkos informacija
--
----
$ 7.35K
$ 7.35K$ 7.35K
$ 143.30K
$ 143.30K$ 143.30K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Dabartinė NFT Ai rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.35K. NFTAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 143.30K
NFT Ai (NFTAI) kainos istorija USD
Stebėkite NFT Ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000003795
+2.72%
30 dienų
$ -0.0003078
-68.24%
60 dienų
$ -0.0014767
-91.16%
90 dienų
$ -0.0011617
-89.02%
NFT Ai kainos pokytis šiandien
Šiandien NFTAI užfiksuotas $ +0.000003795 (+2.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NFT Ai 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003078 (-68.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NFT Ai 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NFTAI rodiklis pasikeitė $ -0.0014767 (-91.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NFT Ai 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0011617 (-89.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Ai (NFTAI) pokyčius?
NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.
NFT Ai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Ai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Ai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NFT Ai kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NFT Ai (NFTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Ai (NFTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Ai prognozes.
Supratimas apie NFT Ai (NFTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NFT Ai (NFTAI)
Ieškote, kaip nusipirkti NFT Ai? Viskas paprasta ir patogu! NFT Ai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
