NFT Ai logotipas

NFT Ai kaina(NFTAI)

1 NFTAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001433
$0.0001433$0.0001433
+2.72%1D
USD
NFT Ai (NFTAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:05(UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001382
$ 0.0001382$ 0.0001382
24 val. žemiausia
$ 0.0001571
$ 0.0001571$ 0.0001571
24 val. aukščiausia

$ 0.0001382
$ 0.0001382$ 0.0001382

$ 0.0001571
$ 0.0001571$ 0.0001571

--
----

--
----

+2.35%

+2.72%

-23.21%

-23.21%

NFT Ai (NFTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001433. Per pastarąsias 24 valandas NFTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001382 iki aukščiausios $ 0.0001571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTAI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTAI per pastarąją valandą pasikeitė +2.35%, per 24 valandas – +2.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFT Ai (NFTAI) rinkos informacija

--
----

$ 7.35K
$ 7.35K$ 7.35K

$ 143.30K
$ 143.30K$ 143.30K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Dabartinė NFT Ai rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.35K. NFTAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 143.30K

NFT Ai (NFTAI) kainos istorija USD

Stebėkite NFT Ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000003795+2.72%
30 dienų$ -0.0003078-68.24%
60 dienų$ -0.0014767-91.16%
90 dienų$ -0.0011617-89.02%
NFT Ai kainos pokytis šiandien

Šiandien NFTAI užfiksuotas $ +0.000003795 (+2.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NFT Ai 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003078 (-68.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NFT Ai 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NFTAI rodiklis pasikeitė $ -0.0014767 (-91.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NFT Ai 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0011617 (-89.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT Ai (NFTAI) pokyčius?

Peržiūrėkite NFT Ai kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

NFT Ai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Ai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NFTAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Ai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Ai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NFT Ai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFT Ai (NFTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Ai (NFTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Ai prognozes.

Peržiūrėkite NFT Ai kainos prognozę dabar!

NFT Ai (NFTAI) Tokenomika

Supratimas apie NFT Ai (NFTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NFT Ai (NFTAI)

Ieškote, kaip nusipirkti NFT Ai? Viskas paprasta ir patogu! NFT Ai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NFTAI į vietos valiutas

1 NFT Ai(NFTAI) į VND
3.7709395
1 NFT Ai(NFTAI) į AUD
A$0.000216383
1 NFT Ai(NFTAI) į GBP
0.000104609
1 NFT Ai(NFTAI) į EUR
0.000121805
1 NFT Ai(NFTAI) į USD
$0.0001433
1 NFT Ai(NFTAI) į MYR
RM0.000604726
1 NFT Ai(NFTAI) į TRY
0.005913991
1 NFT Ai(NFTAI) į JPY
¥0.0210651
1 NFT Ai(NFTAI) į ARS
ARS$0.20413085
1 NFT Ai(NFTAI) į RUB
0.012107417
1 NFT Ai(NFTAI) į INR
0.012627596
1 NFT Ai(NFTAI) į IDR
Rp2.349179952
1 NFT Ai(NFTAI) į KRW
0.199304506
1 NFT Ai(NFTAI) į PHP
0.008193894
1 NFT Ai(NFTAI) į EGP
￡E.0.006899895
1 NFT Ai(NFTAI) į BRL
R$0.00077382
1 NFT Ai(NFTAI) į CAD
C$0.000197754
1 NFT Ai(NFTAI) į BDT
0.01745394
1 NFT Ai(NFTAI) į NGN
0.216137957
1 NFT Ai(NFTAI) į COP
$0.561959548
1 NFT Ai(NFTAI) į ZAR
R.0.002506317
1 NFT Ai(NFTAI) į UAH
0.005915424
1 NFT Ai(NFTAI) į VES
Bs0.0223548
1 NFT Ai(NFTAI) į CLP
$0.1377113
1 NFT Ai(NFTAI) į PKR
Rs0.040698633
1 NFT Ai(NFTAI) į KZT
0.077250164
1 NFT Ai(NFTAI) į THB
฿0.004554074
1 NFT Ai(NFTAI) į TWD
NT$0.004346289
1 NFT Ai(NFTAI) į AED
د.إ0.000525911
1 NFT Ai(NFTAI) į CHF
Fr0.000113207
1 NFT Ai(NFTAI) į HKD
HK$0.001114874
1 NFT Ai(NFTAI) į AMD
֏0.054756363
1 NFT Ai(NFTAI) į MAD
.د.م0.001293999
1 NFT Ai(NFTAI) į MXN
$0.002663947
1 NFT Ai(NFTAI) į SAR
ريال0.000537375
1 NFT Ai(NFTAI) į PLN
0.000521612
1 NFT Ai(NFTAI) į RON
лв0.000620489
1 NFT Ai(NFTAI) į SEK
kr0.001338422
1 NFT Ai(NFTAI) į BGN
лв0.000239311
1 NFT Ai(NFTAI) į HUF
Ft0.048151666
1 NFT Ai(NFTAI) į CZK
0.002987805
1 NFT Ai(NFTAI) į KWD
د.ك0.0000437065
1 NFT Ai(NFTAI) į ILS
0.000475756
1 NFT Ai(NFTAI) į AOA
Kz0.131106603
1 NFT Ai(NFTAI) į BHD
.د.ب0.0000540241
1 NFT Ai(NFTAI) į BMD
$0.0001433
1 NFT Ai(NFTAI) į DKK
kr0.000914254
1 NFT Ai(NFTAI) į HNL
L0.003755893
1 NFT Ai(NFTAI) į MUR
0.00652015
1 NFT Ai(NFTAI) į NAD
$0.002519214
1 NFT Ai(NFTAI) į NOK
kr0.001422969
1 NFT Ai(NFTAI) į NZD
$0.000240744
1 NFT Ai(NFTAI) į PAB
B/.0.0001433
1 NFT Ai(NFTAI) į PGK
K0.000607592
1 NFT Ai(NFTAI) į QAR
ر.ق0.000521612
1 NFT Ai(NFTAI) į RSD
дин.0.014351495

NFT Ai išteklius

Išsamesnei NFT Ai analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NFT Ai svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFT Ai

Kiek NFT Ai(NFTAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NFTAI kaina USD valiuta yra 0.0001433USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NFTAI į USD kaina?
Dabartinė NFTAI kaina USD valiuta yra $ 0.0001433. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFT Ai rinkos kapitalizacija?
NFTAI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NFTAI apyvartoje?
NFTAI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NFTAI kaina?
NFTAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NFTAI kaina?
NFTAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NFTAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NFTAI yra $ 7.35KUSD.
Ar NFTAI kaina šiais metais kils?
NFTAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NFTAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:05(UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NFTAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

NFTAI
NFTAI
USD
USD

1 NFTAI = 0.0001432 USD

Prekiauti NFTAI

NFTAIUSDT
$0.0001433
$0.0001433$0.0001433
+2.65%

