Daugiau apie NEURO

NEURO Kainos informacija

NEURO Baltoji knyga

NEURO Oficiali svetainė

NEURO Tokenomika

NEURO Kainų prognozė

NEURO Istorija

NEURO pirkimo vadovas

NEUROvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NEURO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NeuroWeb AI logotipas

NeuroWeb AI kaina(NEURO)

1 NEURO į USD – tiesioginė kaina:

$0.01934
$0.01934$0.01934
+2.21%1D
USD
NeuroWeb AI (NEURO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:10(UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01892
$ 0.01892$ 0.01892
24 val. žemiausia
$ 0.01948
$ 0.01948$ 0.01948
24 val. aukščiausia

$ 0.01892
$ 0.01892$ 0.01892

$ 0.01948
$ 0.01948$ 0.01948

$ 0.2545440843600831
$ 0.2545440843600831$ 0.2545440843600831

$ 0.01079394860652428
$ 0.01079394860652428$ 0.01079394860652428

0.00%

+2.21%

+11.40%

+11.40%

NeuroWeb AI (NEURO) realiojo laiko kaina yra $ 0.01934. Per pastarąsias 24 valandas NEURO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01892 iki aukščiausios $ 0.01948 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEURO kaina yra $ 0.2545440843600831, o žemiausia – $ 0.01079394860652428.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEURO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NeuroWeb AI (NEURO) rinkos informacija

No.4821

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.59K
$ 51.59K$ 51.59K

$ 19.34M
$ 19.34M$ 19.34M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

548,749,977
548,749,977 548,749,977

0.00%

NEURO

Dabartinė NeuroWeb AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.59K. NEURO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 548749977. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.34M

NeuroWeb AI (NEURO) kainos istorija USD

Stebėkite NeuroWeb AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004182+2.21%
30 dienų$ +0.00219+12.76%
60 dienų$ +0.00064+3.42%
90 dienų$ +0.00141+7.86%
NeuroWeb AI kainos pokytis šiandien

Šiandien NEURO užfiksuotas $ +0.0004182 (+2.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NeuroWeb AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00219 (+12.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NeuroWeb AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEURO rodiklis pasikeitė $ +0.00064 (+3.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NeuroWeb AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00141 (+7.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NeuroWeb AI (NEURO) pokyčius?

Peržiūrėkite NeuroWeb AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NeuroWeb AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEUROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NeuroWeb AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NeuroWeb AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NeuroWeb AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NeuroWeb AI (NEURO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NeuroWeb AI (NEURO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NeuroWeb AI prognozes.

Peržiūrėkite NeuroWeb AI kainos prognozę dabar!

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomika

Supratimas apie NeuroWeb AI (NEURO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEUROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NeuroWeb AI (NEURO)

Ieškote, kaip nusipirkti NeuroWeb AI? Viskas paprasta ir patogu! NeuroWeb AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEURO į vietos valiutas

1 NeuroWeb AI(NEURO) į VND
508.9321
1 NeuroWeb AI(NEURO) į AUD
A$0.0292034
1 NeuroWeb AI(NEURO) į GBP
0.0143116
1 NeuroWeb AI(NEURO) į EUR
0.016439
1 NeuroWeb AI(NEURO) į USD
$0.01934
1 NeuroWeb AI(NEURO) į MYR
RM0.0816148
1 NeuroWeb AI(NEURO) į TRY
0.7985486
1 NeuroWeb AI(NEURO) į JPY
¥2.84298
1 NeuroWeb AI(NEURO) į ARS
ARS$27.54983
1 NeuroWeb AI(NEURO) į RUB
1.6591786
1 NeuroWeb AI(NEURO) į INR
1.707722
1 NeuroWeb AI(NEURO) į IDR
Rp317.0491296
1 NeuroWeb AI(NEURO) į KRW
26.935785
1 NeuroWeb AI(NEURO) į PHP
1.1074084
1 NeuroWeb AI(NEURO) į EGP
￡E.0.931221
1 NeuroWeb AI(NEURO) į BRL
R$0.104436
1 NeuroWeb AI(NEURO) į CAD
C$0.0266892
1 NeuroWeb AI(NEURO) į BDT
2.355612
1 NeuroWeb AI(NEURO) į NGN
29.1703286
1 NeuroWeb AI(NEURO) į COP
$75.8429704
1 NeuroWeb AI(NEURO) į ZAR
R.0.3392236
1 NeuroWeb AI(NEURO) į UAH
0.7983552
1 NeuroWeb AI(NEURO) į VES
Bs3.01704
1 NeuroWeb AI(NEURO) į CLP
$18.58574
1 NeuroWeb AI(NEURO) į PKR
Rs5.4927534
1 NeuroWeb AI(NEURO) į KZT
10.4258072
1 NeuroWeb AI(NEURO) į THB
฿0.6153988
1 NeuroWeb AI(NEURO) į TWD
NT$0.5865822
1 NeuroWeb AI(NEURO) į AED
د.إ0.0709778
1 NeuroWeb AI(NEURO) į CHF
Fr0.0152786
1 NeuroWeb AI(NEURO) į HKD
HK$0.1504652
1 NeuroWeb AI(NEURO) į AMD
֏7.3900074
1 NeuroWeb AI(NEURO) į MAD
.د.م0.1746402
1 NeuroWeb AI(NEURO) į MXN
$0.3603042
1 NeuroWeb AI(NEURO) į SAR
ريال0.072525
1 NeuroWeb AI(NEURO) į PLN
0.0703976
1 NeuroWeb AI(NEURO) į RON
лв0.0839356
1 NeuroWeb AI(NEURO) į SEK
kr0.1810224
1 NeuroWeb AI(NEURO) į BGN
лв0.0322978
1 NeuroWeb AI(NEURO) į HUF
Ft6.5094572
1 NeuroWeb AI(NEURO) į CZK
0.4038192
1 NeuroWeb AI(NEURO) į KWD
د.ك0.0058987
1 NeuroWeb AI(NEURO) į ILS
0.0644022
1 NeuroWeb AI(NEURO) į AOA
Kz17.6297638
1 NeuroWeb AI(NEURO) į BHD
.د.ب0.00729118
1 NeuroWeb AI(NEURO) į BMD
$0.01934
1 NeuroWeb AI(NEURO) į DKK
kr0.1233892
1 NeuroWeb AI(NEURO) į HNL
L0.5069014
1 NeuroWeb AI(NEURO) į MUR
0.8811304
1 NeuroWeb AI(NEURO) į NAD
$0.3399972
1 NeuroWeb AI(NEURO) į NOK
kr0.1922396
1 NeuroWeb AI(NEURO) į NZD
$0.0324912
1 NeuroWeb AI(NEURO) į PAB
B/.0.01934
1 NeuroWeb AI(NEURO) į PGK
K0.0820016
1 NeuroWeb AI(NEURO) į QAR
ر.ق0.0703976
1 NeuroWeb AI(NEURO) į RSD
дин.1.9380614

NeuroWeb AI išteklius

Išsamesnei NeuroWeb AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NeuroWeb AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NeuroWeb AI

Kiek NeuroWeb AI(NEURO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEURO kaina USD valiuta yra 0.01934USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEURO į USD kaina?
Dabartinė NEURO kaina USD valiuta yra $ 0.01934. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NeuroWeb AI rinkos kapitalizacija?
NEURO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEURO apyvartoje?
NEURO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEURO kaina?
NEURO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2545440843600831USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEURO kaina?
NEURO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01079394860652428USD.
Kokia yra NEURO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEURO yra $ 51.59KUSD.
Ar NEURO kaina šiais metais kils?
NEURO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEURO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:10(UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NEURO-į-USD skaičiuoklė

Suma

NEURO
NEURO
USD
USD

1 NEURO = 0.01934 USD

Prekiauti NEURO

NEUROUSDT
$0.01934
$0.01934$0.01934
+2.21%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis