NeuroWeb AI (NEURO) realiojo laiko kaina yra $ 0.01934. Per pastarąsias 24 valandas NEURO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01892 iki aukščiausios $ 0.01948 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEURO kaina yra $ 0.2545440843600831, o žemiausia – $ 0.01079394860652428.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEURO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NeuroWeb AI (NEURO) rinkos informacija
Dabartinė NeuroWeb AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.59K. NEURO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 548749977. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.34M
NeuroWeb AI (NEURO) kainos istorija USD
Stebėkite NeuroWeb AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004182
+2.21%
30 dienų
$ +0.00219
+12.76%
60 dienų
$ +0.00064
+3.42%
90 dienų
$ +0.00141
+7.86%
NeuroWeb AI kainos pokytis šiandien
Šiandien NEURO užfiksuotas $ +0.0004182 (+2.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NeuroWeb AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00219 (+12.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NeuroWeb AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEURO rodiklis pasikeitė $ +0.00064 (+3.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NeuroWeb AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00141 (+7.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NeuroWeb AI (NEURO) pokyčius?
NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.
NeuroWeb AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NeuroWeb AI (NEURO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NeuroWeb AI (NEURO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NeuroWeb AI prognozes.
Supratimas apie NeuroWeb AI (NEURO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEUROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
