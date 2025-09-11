Daugiau apie NEUR

neur.sh logotipas

neur.sh kaina(NEUR)

1 NEUR į USD – tiesioginė kaina:

$0.0007226
$0.0007226$0.0007226
-5.18%1D
USD
neur.sh (NEUR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:03(UTC+8)

neur.sh (NEUR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000716
$ 0.000716$ 0.000716
24 val. žemiausia
$ 0.00082
$ 0.00082$ 0.00082
24 val. aukščiausia

$ 0.000716
$ 0.000716$ 0.000716

$ 0.00082
$ 0.00082$ 0.00082

$ 0.07910511347817298
$ 0.07910511347817298$ 0.07910511347817298

$ 0.000612785356811499
$ 0.000612785356811499$ 0.000612785356811499

-1.10%

-5.18%

-4.17%

-4.17%

neur.sh (NEUR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007226. Per pastarąsias 24 valandas NEUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000716 iki aukščiausios $ 0.00082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEUR kaina yra $ 0.07910511347817298, o žemiausia – $ 0.000612785356811499.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEUR per pastarąją valandą pasikeitė -1.10%, per 24 valandas – -5.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

neur.sh (NEUR) rinkos informacija

No.2330

$ 664.38K
$ 664.38K$ 664.38K

$ 56.68K
$ 56.68K$ 56.68K

$ 722.19K
$ 722.19K$ 722.19K

919.43M
919.43M 919.43M

999,434,134.916143
999,434,134.916143 999,434,134.916143

SOL

Dabartinė neur.sh rinkos kapitalizacija yra $ 664.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.68K. NEUR apyvartoje yra 919.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 999434134.916143. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 722.19K

neur.sh (NEUR) kainos istorija USD

Stebėkite neur.sh kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000039476-5.18%
30 dienų$ -0.0002332-24.40%
60 dienų$ -0.0005814-44.59%
90 dienų$ -0.0010624-59.52%
neur.sh kainos pokytis šiandien

Šiandien NEUR užfiksuotas $ -0.000039476 (-5.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

neur.sh 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002332 (-24.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

neur.sh 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEUR rodiklis pasikeitė $ -0.0005814 (-44.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

neur.sh 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0010624 (-59.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir neur.sh (NEUR) pokyčius?

Peržiūrėkite neur.sh kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra neur.sh (NEUR)

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

neur.sh galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų neur.sh investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEURstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie neur.sh mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti neur.sh, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

neur.sh kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos neur.sh (NEUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų neur.sh (NEUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes neur.sh prognozes.

Peržiūrėkite neur.sh kainos prognozę dabar!

neur.sh (NEUR) Tokenomika

Supratimas apie neur.sh (NEUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEURišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti neur.sh (NEUR)

Ieškote, kaip nusipirkti neur.sh? Viskas paprasta ir patogu! neur.sh lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

neur.sh išteklius

Išsamesnei neur.sh analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali neur.sh svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie neur.sh

Kiek neur.sh(NEUR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEUR kaina USD valiuta yra 0.0007226USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEUR į USD kaina?
Dabartinė NEUR kaina USD valiuta yra $ 0.0007226. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra neur.sh rinkos kapitalizacija?
NEUR rinkos kapitalizacija yra $ 664.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEUR apyvartoje?
NEUR apyvartoje yra 919.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEUR kaina?
NEUR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07910511347817298USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEUR kaina?
NEUR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000612785356811499USD.
Kokia yra NEUR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEUR yra $ 56.68KUSD.
Ar NEUR kaina šiais metais kils?
NEUR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEUR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:03(UTC+8)

neur.sh (NEUR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

