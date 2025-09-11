Daugiau apie NETVR

NetVRk kaina(NETVR)

1 NETVR į USD – tiesioginė kaina:

NetVRk (NETVR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:39:14(UTC+8)

NetVRk (NETVR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
-3.54%

NetVRk (NETVR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01717. Per pastarąsias 24 valandas NETVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01618 iki aukščiausios $ 0.01717 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NETVR kaina yra $ 7.427294099212999, o žemiausia – $ 0.013793260300283603.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NETVR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NetVRk (NETVR) rinkos informacija

No.1932

Dabartinė NetVRk rinkos kapitalizacija yra $ 1.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.24. NETVR apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.72M

NetVRk (NETVR) kainos istorija USD

Stebėkite NetVRk kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00119-6.49%
60 dienų$ -0.01419-45.25%
90 dienų$ -0.01772-50.79%
NetVRk kainos pokytis šiandien

Šiandien NETVR užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NetVRk 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00119 (-6.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NetVRk 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NETVR rodiklis pasikeitė $ -0.01419 (-45.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NetVRk 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01772 (-50.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NetVRk (NETVR) pokyčius?

Peržiūrėkite NetVRk kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NetVRk (NETVR)

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

NetVRk galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NetVRk investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

NetVRk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NetVRk (NETVR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NetVRk (NETVR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NetVRk prognozes.

Peržiūrėkite NetVRk kainos prognozę dabar!

NetVRk (NETVR) Tokenomika

Supratimas apie NetVRk (NETVR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NETVRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NetVRk (NETVR)

Ieškote, kaip nusipirkti NetVRk? Viskas paprasta ir patogu! NetVRk lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NETVR į vietos valiutas

1 NetVRk(NETVR) į VND
451.82855
1 NetVRk(NETVR) į AUD
A$0.0259267
1 NetVRk(NETVR) į GBP
0.0125341
1 NetVRk(NETVR) į EUR
0.0145945
1 NetVRk(NETVR) į USD
$0.01717
1 NetVRk(NETVR) į MYR
RM0.0724574
1 NetVRk(NETVR) į TRY
0.7086059
1 NetVRk(NETVR) į JPY
¥2.52399
1 NetVRk(NETVR) į ARS
ARS$24.458665
1 NetVRk(NETVR) į RUB
1.4506933
1 NetVRk(NETVR) į INR
1.5130204
1 NetVRk(NETVR) į IDR
Rp281.4753648
1 NetVRk(NETVR) į KRW
23.8803794
1 NetVRk(NETVR) į PHP
0.9817806
1 NetVRk(NETVR) į EGP
￡E.0.8267355
1 NetVRk(NETVR) į BRL
R$0.092718
1 NetVRk(NETVR) į CAD
C$0.0236946
1 NetVRk(NETVR) į BDT
2.091306
1 NetVRk(NETVR) į NGN
25.8973393
1 NetVRk(NETVR) į COP
$67.3331852
1 NetVRk(NETVR) į ZAR
R.0.3003033
1 NetVRk(NETVR) į UAH
0.7087776
1 NetVRk(NETVR) į VES
Bs2.67852
1 NetVRk(NETVR) į CLP
$16.50037
1 NetVRk(NETVR) į PKR
Rs4.8764517
1 NetVRk(NETVR) į KZT
9.2560036
1 NetVRk(NETVR) į THB
฿0.5456626
1 NetVRk(NETVR) į TWD
NT$0.5207661
1 NetVRk(NETVR) į AED
د.إ0.0630139
1 NetVRk(NETVR) į CHF
Fr0.0135643
1 NetVRk(NETVR) į HKD
HK$0.1335826
1 NetVRk(NETVR) į AMD
֏6.5608287
1 NetVRk(NETVR) į MAD
.د.م0.1550451
1 NetVRk(NETVR) į MXN
$0.3191903
1 NetVRk(NETVR) į SAR
ريال0.0643875
1 NetVRk(NETVR) į PLN
0.0624988
1 NetVRk(NETVR) į RON
лв0.0743461
1 NetVRk(NETVR) į SEK
kr0.1605395
1 NetVRk(NETVR) į BGN
лв0.0286739
1 NetVRk(NETVR) į HUF
Ft5.7694634
1 NetVRk(NETVR) į CZK
0.3581662
1 NetVRk(NETVR) į KWD
د.ك0.00523685
1 NetVRk(NETVR) į ILS
0.0570044
1 NetVRk(NETVR) į AOA
Kz15.7090047
1 NetVRk(NETVR) į BHD
.د.ب0.00647309
1 NetVRk(NETVR) į BMD
$0.01717
1 NetVRk(NETVR) į DKK
kr0.1095446
1 NetVRk(NETVR) į HNL
L0.4500257
1 NetVRk(NETVR) į MUR
0.781235
1 NetVRk(NETVR) į NAD
$0.3018486
1 NetVRk(NETVR) į NOK
kr0.1704981
1 NetVRk(NETVR) į NZD
$0.0288456
1 NetVRk(NETVR) į PAB
B/.0.01717
1 NetVRk(NETVR) į PGK
K0.0728008
1 NetVRk(NETVR) į QAR
ر.ق0.0624988
1 NetVRk(NETVR) į RSD
дин.1.7195755

NetVRk išteklius

Išsamesnei NetVRk analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NetVRk svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NetVRk

Kiek NetVRk(NETVR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NETVR kaina USD valiuta yra 0.01717USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NETVR į USD kaina?
Dabartinė NETVR kaina USD valiuta yra $ 0.01717. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NetVRk rinkos kapitalizacija?
NETVR rinkos kapitalizacija yra $ 1.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NETVR apyvartoje?
NETVR apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NETVR kaina?
NETVR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.427294099212999USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NETVR kaina?
NETVR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013793260300283603USD.
Kokia yra NETVR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NETVR yra $ 13.24USD.
Ar NETVR kaina šiais metais kils?
NETVR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NETVR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:39:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

