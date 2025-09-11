Daugiau apie NEI

Neurashi logotipas

Neurashi kaina(NEI)

1 NEI į USD – tiesioginė kaina:

$0.001841
$0.001841$0.001841
-1.28%1D
USD
Neurashi (NEI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:38:16(UTC+8)

Neurashi (NEI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001595
$ 0.001595$ 0.001595
24 val. žemiausia
$ 0.001934
$ 0.001934$ 0.001934
24 val. aukščiausia

$ 0.001595
$ 0.001595$ 0.001595

$ 0.001934
$ 0.001934$ 0.001934

$ 0.029277466632792237
$ 0.029277466632792237$ 0.029277466632792237

$ 0.000406390166880781
$ 0.000406390166880781$ 0.000406390166880781

+0.27%

-1.28%

-0.28%

-0.28%

Neurashi (NEI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001842. Per pastarąsias 24 valandas NEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001595 iki aukščiausios $ 0.001934 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEI kaina yra $ 0.029277466632792237, o žemiausia – $ 0.000406390166880781.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEI per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – -1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neurashi (NEI) rinkos informacija

No.2459

$ 506.05K
$ 506.05K$ 506.05K

$ 33.38K
$ 33.38K$ 33.38K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

274.73M
274.73M 274.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

27.47%

SOL

Dabartinė Neurashi rinkos kapitalizacija yra $ 506.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.38K. NEI apyvartoje yra 274.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.84M

Neurashi (NEI) kainos istorija USD

Stebėkite Neurashi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002387-1.28%
30 dienų$ +0.000097+5.55%
60 dienų$ +0.000165+9.83%
90 dienų$ -0.000372-16.81%
Neurashi kainos pokytis šiandien

Šiandien NEI užfiksuotas $ -0.00002387 (-1.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Neurashi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000097 (+5.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Neurashi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEI rodiklis pasikeitė $ +0.000165 (+9.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Neurashi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000372 (-16.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neurashi (NEI) pokyčius?

Peržiūrėkite Neurashi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Neurashi (NEI)

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Neurashi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neurashi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neurashi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neurashi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Neurashi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neurashi (NEI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neurashi (NEI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neurashi prognozes.

Peržiūrėkite Neurashi kainos prognozę dabar!

Neurashi (NEI) Tokenomika

Supratimas apie Neurashi (NEI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Neurashi (NEI)

Ieškote, kaip nusipirkti Neurashi? Viskas paprasta ir patogu! Neurashi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEI į vietos valiutas

1 Neurashi(NEI) į VND
48.47223
1 Neurashi(NEI) į AUD
A$0.00278142
1 Neurashi(NEI) į GBP
0.00134466
1 Neurashi(NEI) į EUR
0.0015657
1 Neurashi(NEI) į USD
$0.001842
1 Neurashi(NEI) į MYR
RM0.00777324
1 Neurashi(NEI) į TRY
0.07603776
1 Neurashi(NEI) į JPY
¥0.270774
1 Neurashi(NEI) į ARS
ARS$2.623929
1 Neurashi(NEI) į RUB
0.155649
1 Neurashi(NEI) į INR
0.16231704
1 Neurashi(NEI) į IDR
Rp30.19671648
1 Neurashi(NEI) į KRW
2.56189044
1 Neurashi(NEI) į PHP
0.10538082
1 Neurashi(NEI) į EGP
￡E.0.0886002
1 Neurashi(NEI) į BRL
R$0.0099468
1 Neurashi(NEI) į CAD
C$0.00254196
1 Neurashi(NEI) į BDT
0.2243556
1 Neurashi(NEI) į NGN
2.77827018
1 Neurashi(NEI) į COP
$7.22351352
1 Neurashi(NEI) į ZAR
R.0.03221658
1 Neurashi(NEI) į UAH
0.07603776
1 Neurashi(NEI) į VES
Bs0.287352
1 Neurashi(NEI) į CLP
$1.770162
1 Neurashi(NEI) į PKR
Rs0.52314642
1 Neurashi(NEI) į KZT
0.99298536
1 Neurashi(NEI) į THB
฿0.05855718
1 Neurashi(NEI) į TWD
NT$0.0559047
1 Neurashi(NEI) į AED
د.إ0.00676014
1 Neurashi(NEI) į CHF
Fr0.00145518
1 Neurashi(NEI) į HKD
HK$0.01433076
1 Neurashi(NEI) į AMD
֏0.70384662
1 Neurashi(NEI) į MAD
.د.م0.01663326
1 Neurashi(NEI) į MXN
$0.03424278
1 Neurashi(NEI) į SAR
ريال0.0069075
1 Neurashi(NEI) į PLN
0.00670488
1 Neurashi(NEI) į RON
лв0.00797586
1 Neurashi(NEI) į SEK
kr0.0172227
1 Neurashi(NEI) į BGN
лв0.00307614
1 Neurashi(NEI) į HUF
Ft0.61894884
1 Neurashi(NEI) į CZK
0.03842412
1 Neurashi(NEI) į KWD
د.ك0.00056181
1 Neurashi(NEI) į ILS
0.00611544
1 Neurashi(NEI) į AOA
Kz1.68526422
1 Neurashi(NEI) į BHD
.د.ب0.000694434
1 Neurashi(NEI) į BMD
$0.001842
1 Neurashi(NEI) į DKK
kr0.01175196
1 Neurashi(NEI) į HNL
L0.04827882
1 Neurashi(NEI) į MUR
0.083811
1 Neurashi(NEI) į NAD
$0.03238236
1 Neurashi(NEI) į NOK
kr0.01829106
1 Neurashi(NEI) į NZD
$0.00309456
1 Neurashi(NEI) į PAB
B/.0.001842
1 Neurashi(NEI) į PGK
K0.00781008
1 Neurashi(NEI) į QAR
ر.ق0.00670488
1 Neurashi(NEI) į RSD
дин.0.1844763

Neurashi išteklius

Išsamesnei Neurashi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Neurashi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neurashi

Kiek Neurashi(NEI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEI kaina USD valiuta yra 0.001842USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEI į USD kaina?
Dabartinė NEI kaina USD valiuta yra $ 0.001842. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neurashi rinkos kapitalizacija?
NEI rinkos kapitalizacija yra $ 506.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEI apyvartoje?
NEI apyvartoje yra 274.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEI kaina?
NEI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.029277466632792237USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEI kaina?
NEI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000406390166880781USD.
Kokia yra NEI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEI yra $ 33.38KUSD.
Ar NEI kaina šiais metais kils?
NEI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:38:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NEI-į-USD skaičiuoklė

Suma

NEI
NEI
USD
USD

1 NEI = 0.001842 USD

Prekiauti NEI

NEIUSDT
$0.001841
$0.001841$0.001841
-1.28%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis