Nettensor (NAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0021. Per pastarąsias 24 valandas NAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0021 iki aukščiausios $ 0.0021 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAO kaina yra $ 0.616869764855396, o žemiausia – $ 0.000348352925441714.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nettensor (NAO) rinkos informacija
No.6215
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.23
$ 14.23$ 14.23
$ 210.00K
$ 210.00K$ 210.00K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Nettensor rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.23. NAO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 210.00K
Nettensor (NAO) kainos istorija USD
Stebėkite Nettensor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000265
-11.21%
60 dienų
$ +0.000175
+9.09%
90 dienų
$ -0.000299
-12.47%
Nettensor kainos pokytis šiandien
Šiandien NAO užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nettensor 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000265 (-11.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nettensor 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAO rodiklis pasikeitė $ +0.000175 (+9.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nettensor 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000299 (-12.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nettensor (NAO) pokyčius?
Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry.
Nettensor kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nettensor (NAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nettensor (NAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nettensor prognozes.
Supratimas apie Nettensor (NAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
