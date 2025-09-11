Daugiau apie N2T

N2T kaina(N2T)

N2T (N2T) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:36:19(UTC+8)

N2T (N2T) kainos informacija (USD)

N2T (N2T) realiojo laiko kaina yra $ 16.7. Per pastarąsias 24 valandas N2T svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.583 iki aukščiausios $ 17.194 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia N2T kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, N2T per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė N2T rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 120.18. N2T apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.01B

Kas yra N2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų N2T investicijų valdymui.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:36:19(UTC+8)

