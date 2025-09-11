Musk It (MUSKIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004504. Per pastarąsias 24 valandas MUSKIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004188 iki aukščiausios $ 0.0004901 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUSKIT kaina yra $ 0.3322339056053262, o žemiausia – $ 0.00031016220737761.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUSKIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +5.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Musk It (MUSKIT) rinkos informacija
No.2530
$ 450.40K
$ 450.40K
$ 54.37K
$ 54.37K
$ 450.40K
$ 450.40K
1.00B
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
SOL
Dabartinė Musk It rinkos kapitalizacija yra $ 450.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.37K. MUSKIT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 450.40K
Musk It (MUSKIT) kainos istorija USD
Stebėkite Musk It kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000021897
+5.11%
30 dienų
$ -0.0001249
-21.72%
60 dienų
$ -0.0001121
-19.93%
90 dienų
$ -0.0001486
-24.81%
Musk It kainos pokytis šiandien
Šiandien MUSKIT užfiksuotas $ +0.000021897 (+5.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Musk It 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001249 (-21.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Musk It 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MUSKIT rodiklis pasikeitė $ -0.0001121 (-19.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Musk It 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001486 (-24.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Musk It (MUSKIT) pokyčius?
Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.
Musk It kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Musk It (MUSKIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Musk It (MUSKIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Musk It prognozes.
Supratimas apie Musk It (MUSKIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUSKITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Musk It (MUSKIT)
