Musk It logotipas

Musk It kaina(MUSKIT)

1 MUSKIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004504
+5.11%1D
USD
Musk It (MUSKIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:27:52(UTC+8)

Musk It (MUSKIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004188
24 val. žemiausia
$ 0.0004901
24 val. aukščiausia

$ 0.0004188
$ 0.0004901
$ 0.3322339056053262
$ 0.00031016220737761
+0.37%

+5.11%

+10.47%

+10.47%

Musk It (MUSKIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004504. Per pastarąsias 24 valandas MUSKIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004188 iki aukščiausios $ 0.0004901 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUSKIT kaina yra $ 0.3322339056053262, o žemiausia – $ 0.00031016220737761.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUSKIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +5.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Musk It (MUSKIT) rinkos informacija

No.2530

$ 450.40K
$ 54.37K
$ 450.40K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SOL

Dabartinė Musk It rinkos kapitalizacija yra $ 450.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.37K. MUSKIT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 450.40K

Musk It (MUSKIT) kainos istorija USD

Stebėkite Musk It kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000021897+5.11%
30 dienų$ -0.0001249-21.72%
60 dienų$ -0.0001121-19.93%
90 dienų$ -0.0001486-24.81%
Musk It kainos pokytis šiandien

Šiandien MUSKIT užfiksuotas $ +0.000021897 (+5.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Musk It 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001249 (-21.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Musk It 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MUSKIT rodiklis pasikeitė $ -0.0001121 (-19.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Musk It 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001486 (-24.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Musk It (MUSKIT) pokyčius?

Peržiūrėkite Musk It kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Musk It investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MUSKITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Musk It mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Musk It, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Musk It kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Musk It (MUSKIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Musk It (MUSKIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Musk It prognozes.

Peržiūrėkite Musk It kainos prognozę dabar!

Musk It (MUSKIT) Tokenomika

Supratimas apie Musk It (MUSKIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUSKITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Musk It (MUSKIT)

Ieškote, kaip nusipirkti Musk It? Viskas paprasta ir patogu! Musk It lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MUSKIT į vietos valiutas

1 Musk It(MUSKIT) į VND
11.852276
1 Musk It(MUSKIT) į AUD
A$0.000680104
1 Musk It(MUSKIT) į GBP
0.000328792
1 Musk It(MUSKIT) į EUR
0.00038284
1 Musk It(MUSKIT) į USD
$0.0004504
1 Musk It(MUSKIT) į MYR
RM0.001900688
1 Musk It(MUSKIT) į TRY
0.018597016
1 Musk It(MUSKIT) į JPY
¥0.0662088
1 Musk It(MUSKIT) į ARS
ARS$0.6415948
1 Musk It(MUSKIT) į RUB
0.0380588
1 Musk It(MUSKIT) į INR
0.039761312
1 Musk It(MUSKIT) į IDR
Rp7.383605376
1 Musk It(MUSKIT) į KRW
0.6272946
1 Musk It(MUSKIT) į PHP
0.025780896
1 Musk It(MUSKIT) į EGP
￡E.0.021691264
1 Musk It(MUSKIT) į BRL
R$0.00243216
1 Musk It(MUSKIT) į CAD
C$0.000621552
1 Musk It(MUSKIT) į BDT
0.05485872
1 Musk It(MUSKIT) į NGN
0.679333816
1 Musk It(MUSKIT) į COP
$1.766270624
1 Musk It(MUSKIT) į ZAR
R.0.007886504
1 Musk It(MUSKIT) į UAH
0.018592512
1 Musk It(MUSKIT) į VES
Bs0.0702624
1 Musk It(MUSKIT) į CLP
$0.4328344
1 Musk It(MUSKIT) į PKR
Rs0.127918104
1 Musk It(MUSKIT) į KZT
0.242801632
1 Musk It(MUSKIT) į THB
฿0.01432272
1 Musk It(MUSKIT) į TWD
NT$0.013678648
1 Musk It(MUSKIT) į AED
د.إ0.001652968
1 Musk It(MUSKIT) į CHF
Fr0.000355816
1 Musk It(MUSKIT) į HKD
HK$0.003504112
1 Musk It(MUSKIT) į AMD
֏0.172102344
1 Musk It(MUSKIT) į MAD
.د.م0.004067112
1 Musk It(MUSKIT) į MXN
$0.008381944
1 Musk It(MUSKIT) į SAR
ريال0.001689
1 Musk It(MUSKIT) į PLN
0.00164396
1 Musk It(MUSKIT) į RON
лв0.001954736
1 Musk It(MUSKIT) į SEK
kr0.004215744
1 Musk It(MUSKIT) į BGN
лв0.000752168
1 Musk It(MUSKIT) į HUF
Ft0.151595632
1 Musk It(MUSKIT) į CZK
0.009408856
1 Musk It(MUSKIT) į KWD
د.ك0.000137372
1 Musk It(MUSKIT) į ILS
0.001495328
1 Musk It(MUSKIT) į AOA
Kz0.410571128
1 Musk It(MUSKIT) į BHD
.د.ب0.0001693504
1 Musk It(MUSKIT) į BMD
$0.0004504
1 Musk It(MUSKIT) į DKK
kr0.002873552
1 Musk It(MUSKIT) į HNL
L0.011804984
1 Musk It(MUSKIT) į MUR
0.020520224
1 Musk It(MUSKIT) į NAD
$0.007918032
1 Musk It(MUSKIT) į NOK
kr0.00448148
1 Musk It(MUSKIT) į NZD
$0.000756672
1 Musk It(MUSKIT) į PAB
B/.0.0004504
1 Musk It(MUSKIT) į PGK
K0.001909696
1 Musk It(MUSKIT) į QAR
ر.ق0.001639456
1 Musk It(MUSKIT) į RSD
дин.0.045148096

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:27:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

