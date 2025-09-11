Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) realiojo laiko kaina yra $ 0.000611. Per pastarąsias 24 valandas MUDOL2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000573 iki aukščiausios $ 0.000627 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUDOL2 kaina yra $ 0.4799203890002215, o žemiausia – $ 0.00090109309026035.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUDOL2 per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) rinkos informacija
Dabartinė Hero Blaze 3Kd rinkos kapitalizacija yra $ 13.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.10K. MUDOL2 apyvartoje yra 21.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 331266162.48. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.40K
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) kainos istorija USD
Stebėkite Hero Blaze 3Kd kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000599
+0.99%
30 dienų
$ -0.000027
-4.24%
60 dienų
$ -0.000236
-27.87%
90 dienų
$ -0.002118
-77.62%
Hero Blaze 3Kd kainos pokytis šiandien
Šiandien MUDOL2 užfiksuotas $ +0.00000599 (+0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hero Blaze 3Kd 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000027 (-4.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hero Blaze 3Kd 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MUDOL2 rodiklis pasikeitė $ -0.000236 (-27.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hero Blaze 3Kd 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002118 (-77.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) pokyčius?
Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.
Hero Blaze 3Kd kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hero Blaze 3Kd prognozes.
Supratimas apie Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUDOL2išsamią tokeno tokenomiką dabar!
