Meta Plus Token (MTS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001014. Per pastarąsias 24 valandas MTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001006 iki aukščiausios $ 0.001068 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTS kaina yra $ 0.05191934272977813, o žemiausia – $ 0.001009690680614268.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTS per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -2.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Meta Plus Token (MTS) rinkos informacija
Dabartinė Meta Plus Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 35.94K. MTS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 253.50K
Meta Plus Token (MTS) kainos istorija USD
Stebėkite Meta Plus Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000029
-2.78%
30 dienų
$ -0.000491
-32.63%
60 dienų
$ -0.000588
-36.71%
90 dienų
$ -0.001379
-57.63%
Meta Plus Token kainos pokytis šiandien
Šiandien MTS užfiksuotas $ -0.000029 (-2.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Meta Plus Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000491 (-32.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Meta Plus Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MTS rodiklis pasikeitė $ -0.000588 (-36.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Meta Plus Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001379 (-57.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Meta Plus Token (MTS) pokyčius?
Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.
Meta Plus Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Meta Plus Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MTSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Meta Plus Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Meta Plus Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Meta Plus Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Meta Plus Token (MTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meta Plus Token (MTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meta Plus Token prognozes.
Supratimas apie Meta Plus Token (MTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Meta Plus Token (MTS)
Ieškote, kaip nusipirkti Meta Plus Token? Viskas paprasta ir patogu! Meta Plus Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.