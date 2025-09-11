Daugiau apie MTS

Meta Plus Token logotipas

Meta Plus Token kaina(MTS)

1 MTS į USD – tiesioginė kaina:

-2.78%1D
USD
Meta Plus Token (MTS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:40:36(UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.50%

-2.78%

-24.73%

-24.73%

Meta Plus Token (MTS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001014. Per pastarąsias 24 valandas MTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001006 iki aukščiausios $ 0.001068 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTS kaina yra $ 0.05191934272977813, o žemiausia – $ 0.001009690680614268.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTS per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -2.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Meta Plus Token (MTS) rinkos informacija

No.4572

0.00%

MATIC

Dabartinė Meta Plus Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 35.94K. MTS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 253.50K

Meta Plus Token (MTS) kainos istorija USD

Stebėkite Meta Plus Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000029-2.78%
30 dienų$ -0.000491-32.63%
60 dienų$ -0.000588-36.71%
90 dienų$ -0.001379-57.63%
Meta Plus Token kainos pokytis šiandien

Šiandien MTS užfiksuotas $ -0.000029 (-2.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Meta Plus Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000491 (-32.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Meta Plus Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MTS rodiklis pasikeitė $ -0.000588 (-36.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Meta Plus Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001379 (-57.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Meta Plus Token (MTS) pokyčius?

Peržiūrėkite Meta Plus Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Meta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Meta Plus Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Meta Plus Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MTSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Meta Plus Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Meta Plus Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Meta Plus Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Meta Plus Token (MTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meta Plus Token (MTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meta Plus Token prognozes.

Peržiūrėkite Meta Plus Token kainos prognozę dabar!

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika

Supratimas apie Meta Plus Token (MTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Meta Plus Token (MTS)

Ieškote, kaip nusipirkti Meta Plus Token? Viskas paprasta ir patogu! Meta Plus Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MTS į vietos valiutas

Meta Plus Token išteklius

Išsamesnei Meta Plus Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Meta Plus Token

Kiek Meta Plus Token(MTS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTS kaina USD valiuta yra 0.001014USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTS į USD kaina?
Dabartinė MTS kaina USD valiuta yra $ 0.001014. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Meta Plus Token rinkos kapitalizacija?
MTS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTS apyvartoje?
MTS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTS kaina?
MTS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05191934272977813USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTS kaina?
MTS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001009690680614268USD.
Kokia yra MTS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTS yra $ 35.94KUSD.
Ar MTS kaina šiais metais kils?
MTS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:40:36(UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
