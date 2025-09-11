Misbloc (MSB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0017499. Per pastarąsias 24 valandas MSB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0017437 iki aukščiausios $ 0.0017513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MSB kaina yra $ 5.21040468, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MSB per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Misbloc (MSB) rinkos informacija
$ 348.26K
$ 54.29K
$ 524.97K
199.02M
300,000,000
KLAY
Dabartinė Misbloc rinkos kapitalizacija yra $ 348.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.29K. MSB apyvartoje yra 199.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 524.97K
Misbloc (MSB) kainos istorija USD
Stebėkite Misbloc kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000004364
+0.25%
30 dienų
$ -0.0005829
-24.99%
60 dienų
$ -0.0012506
-41.68%
90 dienų
$ +0.0007302
+71.60%
Misbloc kainos pokytis šiandien
Šiandien MSB užfiksuotas $ +0.000004364 (+0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Misbloc 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005829 (-24.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Misbloc 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MSB rodiklis pasikeitė $ -0.0012506 (-41.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Misbloc 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007302 (+71.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Misbloc (MSB) pokyčius?
MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.
Misbloc kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Misbloc (MSB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Misbloc (MSB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Misbloc prognozes.
Kaip pirkti Misbloc (MSB)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.