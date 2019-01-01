MPAA (MPAA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMPAA (MPAA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
MPAA (MPAA) Informacija

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Oficiali svetainė:
https://mpaa.io
Baltoji knyga:
https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5

MPAA (MPAA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MPAA (MPAA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 177.67B
$ 177.67B$ 177.67B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 218.72K
$ 218.72K$ 218.72K
Visų laikų rekordas:
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
Visų laikų minimumas:
$ 0.000004772014582447
$ 0.000004772014582447$ 0.000004772014582447
Dabartinė kaina:
$ 0.000001231
$ 0.000001231$ 0.000001231

MPAA (MPAA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MPAA (MPAA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MPAA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MPAA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MPAA tokenomiką, galite peržiūrėti MPAA tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.