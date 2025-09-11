Daugiau apie MORRA

Morra Games kaina(MORRA)

$0.001453
-7.86%1D
Morra Games (MORRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:34:37(UTC+8)

Morra Games (MORRA) kainos informacija (USD)

$ 0.001451
24 val. žemiausia
$ 0.001718
24 val. aukščiausia

$ 0.001451
$ 0.001718
$ 0.03978371917878591
$ 0.000178049391179794
+0.13%

-7.86%

-13.47%

-13.47%

Morra Games (MORRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001453. Per pastarąsias 24 valandas MORRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001451 iki aukščiausios $ 0.001718 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MORRA kaina yra $ 0.03978371917878591, o žemiausia – $ 0.000178049391179794.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MORRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -7.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Morra Games (MORRA) rinkos informacija

$ 601.89K
$ 15.50K
$ 726.50K
414.24M
500,000,000
500,000,000
82.84%

Dabartinė Morra Games rinkos kapitalizacija yra $ 601.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.50K. MORRA apyvartoje yra 414.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 726.50K

Morra Games (MORRA) kainos istorija USD

Stebėkite Morra Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012395-7.86%
30 dienų$ -0.000285-16.40%
60 dienų$ -0.000083-5.41%
90 dienų$ -0.000156-9.70%
Morra Games kainos pokytis šiandien

Šiandien MORRA užfiksuotas $ -0.00012395 (-7.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Morra Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000285 (-16.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Morra Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MORRA rodiklis pasikeitė $ -0.000083 (-5.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Morra Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000156 (-9.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Morra Games (MORRA) pokyčius?

Peržiūrėkite Morra Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Morra Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MORRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Morra Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Morra Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Morra Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Morra Games (MORRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Morra Games (MORRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Morra Games prognozes.

Peržiūrėkite Morra Games kainos prognozę dabar!

Morra Games (MORRA) Tokenomika

Supratimas apie Morra Games (MORRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MORRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Morra Games (MORRA)

Ieškote, kaip nusipirkti Morra Games? Viskas paprasta ir patogu! Morra Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MORRA į vietos valiutas

Morra Games išteklius

Išsamesnei Morra Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Morra Games

Kiek Morra Games(MORRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MORRA kaina USD valiuta yra 0.001453USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MORRA į USD kaina?
Dabartinė MORRA kaina USD valiuta yra $ 0.001453. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Morra Games rinkos kapitalizacija?
MORRA rinkos kapitalizacija yra $ 601.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MORRA apyvartoje?
MORRA apyvartoje yra 414.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MORRA kaina?
MORRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03978371917878591USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MORRA kaina?
MORRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000178049391179794USD.
Kokia yra MORRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MORRA yra $ 15.50KUSD.
Ar MORRA kaina šiais metais kils?
MORRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MORRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:34:37(UTC+8)

Morra Games (MORRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

