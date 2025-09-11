Morra Games (MORRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001453. Per pastarąsias 24 valandas MORRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001451 iki aukščiausios $ 0.001718 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MORRA kaina yra $ 0.03978371917878591, o žemiausia – $ 0.000178049391179794.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MORRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -7.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Morra Games (MORRA) rinkos informacija
Dabartinė Morra Games rinkos kapitalizacija yra $ 601.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.50K. MORRA apyvartoje yra 414.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 726.50K
Morra Games (MORRA) kainos istorija USD
Stebėkite Morra Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00012395
-7.86%
30 dienų
$ -0.000285
-16.40%
60 dienų
$ -0.000083
-5.41%
90 dienų
$ -0.000156
-9.70%
Morra Games kainos pokytis šiandien
Šiandien MORRA užfiksuotas $ -0.00012395 (-7.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Morra Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000285 (-16.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Morra Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MORRA rodiklis pasikeitė $ -0.000083 (-5.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Morra Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000156 (-9.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Morra Games (MORRA) pokyčius?
$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.
Morra Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Morra Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MORRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Morra Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Morra Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Morra Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Morra Games (MORRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Morra Games (MORRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Morra Games prognozes.
Supratimas apie Morra Games (MORRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MORRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Morra Games (MORRA)
Ieškote, kaip nusipirkti Morra Games? Viskas paprasta ir patogu! Morra Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
