dotmoovs (MOOV) realiojo laiko kaina yra $ 0.000884. Per pastarąsias 24 valandas MOOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008336 iki aukščiausios $ 0.000886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOOV kaina yra $ 0.09832978, o žemiausia – $ 0.00066401322455994.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOOV per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
dotmoovs (MOOV) rinkos informacija
Dabartinė dotmoovs rinkos kapitalizacija yra $ 646.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.12K. MOOV apyvartoje yra 731.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 884.00K
dotmoovs (MOOV) kainos istorija USD
Stebėkite dotmoovs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000012795
+1.47%
30 dienų
$ -0.0002256
-20.34%
60 dienų
$ -0.0001691
-16.06%
90 dienų
$ -0.0001777
-16.74%
dotmoovs kainos pokytis šiandien
Šiandien MOOV užfiksuotas $ +0.000012795 (+1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
dotmoovs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002256 (-20.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
dotmoovs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOOV rodiklis pasikeitė $ -0.0001691 (-16.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
dotmoovs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001777 (-16.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dotmoovs (MOOV) pokyčius?
dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.
dotmoovs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dotmoovs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MOOVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie dotmoovs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dotmoovs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
dotmoovs kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos dotmoovs (MOOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dotmoovs (MOOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dotmoovs prognozes.
Supratimas apie dotmoovs (MOOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti dotmoovs (MOOV)
Ieškote, kaip nusipirkti dotmoovs? Viskas paprasta ir patogu! dotmoovs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.