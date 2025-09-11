Daugiau apie MOOV

dotmoovs logotipas

dotmoovs kaina(MOOV)

1 MOOV į USD – tiesioginė kaina:

$0.0008832
$0.0008832$0.0008832
+1.47%1D
USD
dotmoovs (MOOV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:11:54(UTC+8)

dotmoovs (MOOV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0008336
$ 0.0008336$ 0.0008336
24 val. žemiausia
$ 0.000886
$ 0.000886$ 0.000886
24 val. aukščiausia

$ 0.0008336
$ 0.0008336$ 0.0008336

$ 0.000886
$ 0.000886$ 0.000886

$ 0.09832978
$ 0.09832978$ 0.09832978

$ 0.00066401322455994
$ 0.00066401322455994$ 0.00066401322455994

+0.23%

+1.47%

-3.42%

-3.42%

dotmoovs (MOOV) realiojo laiko kaina yra $ 0.000884. Per pastarąsias 24 valandas MOOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008336 iki aukščiausios $ 0.000886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOOV kaina yra $ 0.09832978, o žemiausia – $ 0.00066401322455994.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOOV per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dotmoovs (MOOV) rinkos informacija

No.2353

$ 646.36K
$ 646.36K$ 646.36K

$ 46.12K
$ 46.12K$ 46.12K

$ 884.00K
$ 884.00K$ 884.00K

731.18M
731.18M 731.18M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė dotmoovs rinkos kapitalizacija yra $ 646.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.12K. MOOV apyvartoje yra 731.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 884.00K

dotmoovs (MOOV) kainos istorija USD

Stebėkite dotmoovs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000012795+1.47%
30 dienų$ -0.0002256-20.34%
60 dienų$ -0.0001691-16.06%
90 dienų$ -0.0001777-16.74%
dotmoovs kainos pokytis šiandien

Šiandien MOOV užfiksuotas $ +0.000012795 (+1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

dotmoovs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002256 (-20.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

dotmoovs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOOV rodiklis pasikeitė $ -0.0001691 (-16.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

dotmoovs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001777 (-16.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dotmoovs (MOOV) pokyčius?

Peržiūrėkite dotmoovs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra dotmoovs (MOOV)

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

dotmoovs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dotmoovs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOOVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie dotmoovs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dotmoovs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

dotmoovs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dotmoovs (MOOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dotmoovs (MOOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dotmoovs prognozes.

Peržiūrėkite dotmoovs kainos prognozę dabar!

dotmoovs (MOOV) Tokenomika

Supratimas apie dotmoovs (MOOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti dotmoovs (MOOV)

Ieškote, kaip nusipirkti dotmoovs? Viskas paprasta ir patogu! dotmoovs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOOV į vietos valiutas

1 dotmoovs(MOOV) į VND
23.26246
1 dotmoovs(MOOV) į AUD
A$0.00133484
1 dotmoovs(MOOV) į GBP
0.00064532
1 dotmoovs(MOOV) į EUR
0.0007514
1 dotmoovs(MOOV) į USD
$0.000884
1 dotmoovs(MOOV) į MYR
RM0.00373048
1 dotmoovs(MOOV) į TRY
0.03650036
1 dotmoovs(MOOV) į JPY
¥0.129948
1 dotmoovs(MOOV) į ARS
ARS$1.259258
1 dotmoovs(MOOV) į RUB
0.07468916
1 dotmoovs(MOOV) į INR
0.07799532
1 dotmoovs(MOOV) į IDR
Rp14.49180096
1 dotmoovs(MOOV) į KRW
1.22948488
1 dotmoovs(MOOV) į PHP
0.05055596
1 dotmoovs(MOOV) į EGP
￡E.0.04254692
1 dotmoovs(MOOV) į BRL
R$0.0047736
1 dotmoovs(MOOV) į CAD
C$0.00121992
1 dotmoovs(MOOV) į BDT
0.1076712
1 dotmoovs(MOOV) į NGN
1.33332836
1 dotmoovs(MOOV) į COP
$3.46665904
1 dotmoovs(MOOV) į ZAR
R.0.01545232
1 dotmoovs(MOOV) į UAH
0.03649152
1 dotmoovs(MOOV) į VES
Bs0.137904
1 dotmoovs(MOOV) į CLP
$0.849524
1 dotmoovs(MOOV) į PKR
Rs0.25106484
1 dotmoovs(MOOV) į KZT
0.47654672
1 dotmoovs(MOOV) į THB
฿0.02810236
1 dotmoovs(MOOV) į TWD
NT$0.02683824
1 dotmoovs(MOOV) į AED
د.إ0.00324428
1 dotmoovs(MOOV) į CHF
Fr0.00069836
1 dotmoovs(MOOV) į HKD
HK$0.00687752
1 dotmoovs(MOOV) į AMD
֏0.33778524
1 dotmoovs(MOOV) į MAD
.د.م0.00798252
1 dotmoovs(MOOV) į MXN
$0.0164424
1 dotmoovs(MOOV) į SAR
ريال0.003315
1 dotmoovs(MOOV) į PLN
0.00321776
1 dotmoovs(MOOV) į RON
лв0.00382772
1 dotmoovs(MOOV) į SEK
kr0.0082654
1 dotmoovs(MOOV) į BGN
лв0.00147628
1 dotmoovs(MOOV) į HUF
Ft0.29704168
1 dotmoovs(MOOV) į CZK
0.01844024
1 dotmoovs(MOOV) į KWD
د.ك0.00026962
1 dotmoovs(MOOV) į ILS
0.00293488
1 dotmoovs(MOOV) į AOA
Kz0.80878044
1 dotmoovs(MOOV) į BHD
.د.ب0.000333268
1 dotmoovs(MOOV) į BMD
$0.000884
1 dotmoovs(MOOV) į DKK
kr0.00563992
1 dotmoovs(MOOV) į HNL
L0.02316964
1 dotmoovs(MOOV) į MUR
0.04027504
1 dotmoovs(MOOV) į NAD
$0.01554072
1 dotmoovs(MOOV) į NOK
kr0.00877812
1 dotmoovs(MOOV) į NZD
$0.00148512
1 dotmoovs(MOOV) į PAB
B/.0.000884
1 dotmoovs(MOOV) į PGK
K0.00374816
1 dotmoovs(MOOV) į QAR
ر.ق0.00321776
1 dotmoovs(MOOV) į RSD
дин.0.08852376

dotmoovs išteklius

Išsamesnei dotmoovs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali dotmoovs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dotmoovs

Kiek dotmoovs(MOOV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOOV kaina USD valiuta yra 0.000884USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOOV į USD kaina?
Dabartinė MOOV kaina USD valiuta yra $ 0.000884. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dotmoovs rinkos kapitalizacija?
MOOV rinkos kapitalizacija yra $ 646.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOOV apyvartoje?
MOOV apyvartoje yra 731.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOOV kaina?
MOOV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09832978USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOOV kaina?
MOOV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00066401322455994USD.
Kokia yra MOOV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOOV yra $ 46.12KUSD.
Ar MOOV kaina šiais metais kils?
MOOV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOOV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
dotmoovs (MOOV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
MOOV-į-USD skaičiuoklė

Suma

MOOV
MOOV
USD
USD

1 MOOV = 0.000884 USD

Prekiauti MOOV

MOOVUSDT
$0.0008832
$0.0008832$0.0008832
+1.58%

