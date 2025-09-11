MoonEdge (MOONED) realiojo laiko kaina yra $ 0.001757. Per pastarąsias 24 valandas MOONED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001754 iki aukščiausios $ 0.001761 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOONED kaina yra $ 92.01253174997873, o žemiausia – $ 0.001752034529063651.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOONED per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MoonEdge (MOONED) rinkos informacija
Dabartinė MoonEdge rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.31K. MOONED apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 351.40K
MoonEdge (MOONED) kainos istorija USD
Stebėkite MoonEdge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000088
+0.05%
30 dienų
$ -0.000102
-5.49%
60 dienų
$ -0.000213
-10.82%
90 dienų
$ -0.00035
-16.62%
MoonEdge kainos pokytis šiandien
Šiandien MOONED užfiksuotas $ +0.00000088 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MoonEdge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000102 (-5.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MoonEdge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOONED rodiklis pasikeitė $ -0.000213 (-10.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MoonEdge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00035 (-16.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MoonEdge (MOONED) pokyčius?
MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.
MoonEdge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MoonEdge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MoonEdge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MoonEdge kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MoonEdge (MOONED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MoonEdge (MOONED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MoonEdge prognozes.
Supratimas apie MoonEdge (MOONED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOONEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MoonEdge (MOONED)
Ieškote, kaip nusipirkti MoonEdge? Viskas paprasta ir patogu! MoonEdge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.