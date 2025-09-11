Daugiau apie MOONED

MoonEdge logotipas

MoonEdge kaina(MOONED)

1 MOONED į USD – tiesioginė kaina:

$0.001757
$0.001757$0.001757
+0.05%1D
USD
MoonEdge (MOONED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:11:48(UTC+8)

MoonEdge (MOONED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001754
$ 0.001754$ 0.001754
24 val. žemiausia
$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761
24 val. aukščiausia

$ 0.001754
$ 0.001754$ 0.001754

$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761

$ 92.01253174997873
$ 92.01253174997873$ 92.01253174997873

$ 0.001752034529063651
$ 0.001752034529063651$ 0.001752034529063651

+0.05%

+0.05%

-0.35%

-0.35%

MoonEdge (MOONED) realiojo laiko kaina yra $ 0.001757. Per pastarąsias 24 valandas MOONED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001754 iki aukščiausios $ 0.001761 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOONED kaina yra $ 92.01253174997873, o žemiausia – $ 0.001752034529063651.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOONED per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MoonEdge (MOONED) rinkos informacija

No.4731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.31K
$ 22.31K$ 22.31K

$ 351.40K
$ 351.40K$ 351.40K

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė MoonEdge rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.31K. MOONED apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 351.40K

MoonEdge (MOONED) kainos istorija USD

Stebėkite MoonEdge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000088+0.05%
30 dienų$ -0.000102-5.49%
60 dienų$ -0.000213-10.82%
90 dienų$ -0.00035-16.62%
MoonEdge kainos pokytis šiandien

Šiandien MOONED užfiksuotas $ +0.00000088 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MoonEdge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000102 (-5.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MoonEdge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOONED rodiklis pasikeitė $ -0.000213 (-10.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MoonEdge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00035 (-16.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MoonEdge (MOONED) pokyčius?

Peržiūrėkite MoonEdge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MoonEdge (MOONED)

MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.

MoonEdge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MoonEdge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOONEDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MoonEdge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MoonEdge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MoonEdge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MoonEdge (MOONED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MoonEdge (MOONED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MoonEdge prognozes.

Peržiūrėkite MoonEdge kainos prognozę dabar!

MoonEdge (MOONED) Tokenomika

Supratimas apie MoonEdge (MOONED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOONEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MoonEdge (MOONED)

Ieškote, kaip nusipirkti MoonEdge? Viskas paprasta ir patogu! MoonEdge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOONED į vietos valiutas

1 MoonEdge(MOONED) į VND
46.235455
1 MoonEdge(MOONED) į AUD
A$0.00265307
1 MoonEdge(MOONED) į GBP
0.00128261
1 MoonEdge(MOONED) į EUR
0.00149345
1 MoonEdge(MOONED) į USD
$0.001757
1 MoonEdge(MOONED) į MYR
RM0.00741454
1 MoonEdge(MOONED) į TRY
0.07254653
1 MoonEdge(MOONED) į JPY
¥0.258279
1 MoonEdge(MOONED) į ARS
ARS$2.5028465
1 MoonEdge(MOONED) į RUB
0.14844893
1 MoonEdge(MOONED) į INR
0.15502011
1 MoonEdge(MOONED) į IDR
Rp28.80327408
1 MoonEdge(MOONED) į KRW
2.44367074
1 MoonEdge(MOONED) į PHP
0.10048283
1 MoonEdge(MOONED) į EGP
￡E.0.08456441
1 MoonEdge(MOONED) į BRL
R$0.0094878
1 MoonEdge(MOONED) į CAD
C$0.00242466
1 MoonEdge(MOONED) į BDT
0.2140026
1 MoonEdge(MOONED) į NGN
2.65006553
1 MoonEdge(MOONED) į COP
$6.89018092
1 MoonEdge(MOONED) į ZAR
R.0.03071236
1 MoonEdge(MOONED) į UAH
0.07252896
1 MoonEdge(MOONED) į VES
Bs0.274092
1 MoonEdge(MOONED) į CLP
$1.688477
1 MoonEdge(MOONED) į PKR
Rs0.49900557
1 MoonEdge(MOONED) į KZT
0.94716356
1 MoonEdge(MOONED) į THB
฿0.05585503
1 MoonEdge(MOONED) į TWD
NT$0.05334252
1 MoonEdge(MOONED) į AED
د.إ0.00644819
1 MoonEdge(MOONED) į CHF
Fr0.00138803
1 MoonEdge(MOONED) į HKD
HK$0.01366946
1 MoonEdge(MOONED) į AMD
֏0.67136727
1 MoonEdge(MOONED) į MAD
.د.م0.01586571
1 MoonEdge(MOONED) į MXN
$0.0326802
1 MoonEdge(MOONED) į SAR
ريال0.00658875
1 MoonEdge(MOONED) į PLN
0.00639548
1 MoonEdge(MOONED) į RON
лв0.00760781
1 MoonEdge(MOONED) į SEK
kr0.01642795
1 MoonEdge(MOONED) į BGN
лв0.00293419
1 MoonEdge(MOONED) į HUF
Ft0.59038714
1 MoonEdge(MOONED) į CZK
0.03665102
1 MoonEdge(MOONED) į KWD
د.ك0.000535885
1 MoonEdge(MOONED) į ILS
0.00583324
1 MoonEdge(MOONED) į AOA
Kz1.60749687
1 MoonEdge(MOONED) į BHD
.د.ب0.000662389
1 MoonEdge(MOONED) į BMD
$0.001757
1 MoonEdge(MOONED) į DKK
kr0.01120966
1 MoonEdge(MOONED) į HNL
L0.04605097
1 MoonEdge(MOONED) į MUR
0.08004892
1 MoonEdge(MOONED) į NAD
$0.03088806
1 MoonEdge(MOONED) į NOK
kr0.01744701
1 MoonEdge(MOONED) į NZD
$0.00295176
1 MoonEdge(MOONED) į PAB
B/.0.001757
1 MoonEdge(MOONED) į PGK
K0.00744968
1 MoonEdge(MOONED) į QAR
ر.ق0.00639548
1 MoonEdge(MOONED) į RSD
дин.0.17594598

MoonEdge išteklius

Išsamesnei MoonEdge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MoonEdge svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MoonEdge

Kiek MoonEdge(MOONED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOONED kaina USD valiuta yra 0.001757USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOONED į USD kaina?
Dabartinė MOONED kaina USD valiuta yra $ 0.001757. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MoonEdge rinkos kapitalizacija?
MOONED rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOONED apyvartoje?
MOONED apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOONED kaina?
MOONED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 92.01253174997873USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOONED kaina?
MOONED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001752034529063651USD.
Kokia yra MOONED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOONED yra $ 22.31KUSD.
Ar MOONED kaina šiais metais kils?
MOONED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOONED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:11:48(UTC+8)

MOONED-į-USD skaičiuoklė

Suma

MOONED
MOONED
USD
USD

1 MOONED = 0.001757 USD

Prekiauti MOONED

MOONEDUSDT
$0.001757
$0.001757$0.001757
+0.05%

