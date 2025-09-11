Moodeng on Eth (MOODENGETH) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002326
24 val. žemiausia
$ 0.00002487
24 val. aukščiausia
$ 0.00002326
$ 0.00002487
$ 0.00043553197561278
$ 0.000000058464497807
-0.21%
-3.13%
-5.98%
-5.98%
Moodeng on Eth (MOODENGETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002376. Per pastarąsias 24 valandas MOODENGETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002326 iki aukščiausios $ 0.00002487 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOODENGETH kaina yra $ 0.00043553197561278, o žemiausia – $ 0.000000058464497807.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOODENGETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -3.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) rinkos informacija
No.1175
$ 9.71M
$ 60.07K
$ 10.00M
408.51B
420,690,000,000
414,508,097,037
97.10%
2024-09-16 00:00:00
ETH
Dabartinė Moodeng on Eth rinkos kapitalizacija yra $ 9.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.07K. MOODENGETH apyvartoje yra 408.51B vienetų, o bendras kiekis siekia 414508097037. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.00M
Moodeng on Eth (MOODENGETH) kainos istorija USD
Stebėkite Moodeng on Eth kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000007677
-3.13%
30 dienų
$ -0.00000286
-10.75%
60 dienų
$ -0.00000639
-21.20%
90 dienų
$ -0.00000643
-21.30%
Moodeng on Eth kainos pokytis šiandien
Šiandien MOODENGETH užfiksuotas $ -0.0000007677 (-3.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moodeng on Eth 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000286 (-10.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moodeng on Eth 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOODENGETH rodiklis pasikeitė $ -0.00000639 (-21.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moodeng on Eth 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000643 (-21.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moodeng on Eth (MOODENGETH) pokyčius?
Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.
Moodeng on Eth kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moodeng on Eth (MOODENGETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moodeng on Eth (MOODENGETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moodeng on Eth prognozes.
Supratimas apie Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOODENGETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Moodeng on Eth (MOODENGETH)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.