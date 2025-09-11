MOBIX (MOBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01587. Per pastarąsias 24 valandas MOBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01586 iki aukščiausios $ 0.01596 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOBX kaina yra $ 0.3530778122874511, o žemiausia – $ 0.011573141688408596.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOBX per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MOBIX (MOBX) rinkos informacija
No.7393
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.10K
$ 53.10K$ 53.10K
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
0.00
0.00 0.00
104,300,702
104,300,702 104,300,702
FET
Dabartinė MOBIX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.10K. MOBX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 104300702. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.66M
MOBIX (MOBX) kainos istorija USD
Stebėkite MOBIX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000685
-0.43%
30 dienų
$ -0.00352
-18.16%
60 dienų
$ -0.015
-48.60%
90 dienų
$ -0.00359
-18.45%
MOBIX kainos pokytis šiandien
Šiandien MOBX užfiksuotas $ -0.0000685 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MOBIX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00352 (-18.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MOBIX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOBX rodiklis pasikeitė $ -0.015 (-48.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MOBIX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00359 (-18.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MOBIX (MOBX) pokyčius?
MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas.
MOBIX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MOBIX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MOBIX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MOBIX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MOBIX (MOBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOBIX (MOBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOBIX prognozes.
Supratimas apie MOBIX (MOBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MOBIX (MOBX)
Ieškote, kaip nusipirkti MOBIX? Viskas paprasta ir patogu! MOBIX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.