Mnemonics (MNEMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000884. Per pastarąsias 24 valandas MNEMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000008744 iki aukščiausios $ 0.000009239 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNEMO kaina yra $ 0.000081891098573923, o žemiausia – $ 0.000005103159474016.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNEMO per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – -2.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mnemonics (MNEMO) rinkos informacija
Dabartinė Mnemonics rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.97K. MNEMO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 28000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 247.52K
Mnemonics (MNEMO) kainos istorija USD
Stebėkite Mnemonics kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000002382
-2.63%
30 dienų
$ -0.000004928
-35.80%
60 dienų
$ +0.000000563
+6.80%
90 dienų
$ -0.000002236
-20.19%
Mnemonics kainos pokytis šiandien
Šiandien MNEMO užfiksuotas $ -0.0000002382 (-2.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mnemonics 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000004928 (-35.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mnemonics 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNEMO rodiklis pasikeitė $ +0.000000563 (+6.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mnemonics 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000002236 (-20.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mnemonics (MNEMO) pokyčius?
Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community.
Mnemonics galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mnemonics investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mnemonics, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mnemonics kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mnemonics (MNEMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mnemonics (MNEMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mnemonics prognozes.
Supratimas apie Mnemonics (MNEMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNEMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mnemonics (MNEMO)
Ieškote, kaip nusipirkti Mnemonics? Viskas paprasta ir patogu! Mnemonics lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
