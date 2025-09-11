Daugiau apie MNEMO

Mnemonics logotipas

Mnemonics kaina(MNEMO)

1 MNEMO į USD – tiesioginė kaina:

-2.63%1D
USD
Mnemonics (MNEMO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:26:05(UTC+8)

Mnemonics (MNEMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.48%

-2.63%

-17.32%

-17.32%

Mnemonics (MNEMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000884. Per pastarąsias 24 valandas MNEMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000008744 iki aukščiausios $ 0.000009239 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNEMO kaina yra $ 0.000081891098573923, o žemiausia – $ 0.000005103159474016.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNEMO per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – -2.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mnemonics (MNEMO) rinkos informacija

No.4839

0.00%

TONCOIN

Dabartinė Mnemonics rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.97K. MNEMO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 28000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 247.52K

Mnemonics (MNEMO) kainos istorija USD

Stebėkite Mnemonics kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000002382-2.63%
30 dienų$ -0.000004928-35.80%
60 dienų$ +0.000000563+6.80%
90 dienų$ -0.000002236-20.19%
Mnemonics kainos pokytis šiandien

Šiandien MNEMO užfiksuotas $ -0.0000002382 (-2.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mnemonics 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000004928 (-35.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mnemonics 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNEMO rodiklis pasikeitė $ +0.000000563 (+6.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mnemonics 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000002236 (-20.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mnemonics (MNEMO) pokyčius?

Peržiūrėkite Mnemonics kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mnemonics (MNEMO)

Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community.

Mnemonics galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mnemonics investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MNEMOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mnemonics mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mnemonics, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mnemonics kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mnemonics (MNEMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mnemonics (MNEMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mnemonics prognozes.

Peržiūrėkite Mnemonics kainos prognozę dabar!

Mnemonics (MNEMO) Tokenomika

Supratimas apie Mnemonics (MNEMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNEMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mnemonics (MNEMO)

Ieškote, kaip nusipirkti Mnemonics? Viskas paprasta ir patogu! Mnemonics lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MNEMO į vietos valiutas

1 Mnemonics(MNEMO) į VND
0.2326246
1 Mnemonics(MNEMO) į AUD
A$0.0000133484
1 Mnemonics(MNEMO) į GBP
0.0000064532
1 Mnemonics(MNEMO) į EUR
0.000007514
1 Mnemonics(MNEMO) į USD
$0.00000884
1 Mnemonics(MNEMO) į MYR
RM0.0000373048
1 Mnemonics(MNEMO) į TRY
0.0003650036
1 Mnemonics(MNEMO) į JPY
¥0.00129948
1 Mnemonics(MNEMO) į ARS
ARS$0.01259258
1 Mnemonics(MNEMO) į RUB
0.00074698
1 Mnemonics(MNEMO) į INR
0.0007803952
1 Mnemonics(MNEMO) į IDR
Rp0.1449180096
1 Mnemonics(MNEMO) į KRW
0.01231191
1 Mnemonics(MNEMO) į PHP
0.0005060016
1 Mnemonics(MNEMO) į EGP
￡E.0.0004257344
1 Mnemonics(MNEMO) į BRL
R$0.000047736
1 Mnemonics(MNEMO) į CAD
C$0.0000121992
1 Mnemonics(MNEMO) į BDT
0.001076712
1 Mnemonics(MNEMO) į NGN
0.0133332836
1 Mnemonics(MNEMO) į COP
$0.0346665904
1 Mnemonics(MNEMO) į ZAR
R.0.0001547884
1 Mnemonics(MNEMO) į UAH
0.0003649152
1 Mnemonics(MNEMO) į VES
Bs0.00137904
1 Mnemonics(MNEMO) į CLP
$0.00849524
1 Mnemonics(MNEMO) į PKR
Rs0.0025106484
1 Mnemonics(MNEMO) į KZT
0.0047654672
1 Mnemonics(MNEMO) į THB
฿0.000281112
1 Mnemonics(MNEMO) į TWD
NT$0.0002684708
1 Mnemonics(MNEMO) į AED
د.إ0.0000324428
1 Mnemonics(MNEMO) į CHF
Fr0.0000069836
1 Mnemonics(MNEMO) į HKD
HK$0.0000687752
1 Mnemonics(MNEMO) į AMD
֏0.0033778524
1 Mnemonics(MNEMO) į MAD
.د.م0.0000798252
1 Mnemonics(MNEMO) į MXN
$0.0001645124
1 Mnemonics(MNEMO) į SAR
ريال0.00003315
1 Mnemonics(MNEMO) į PLN
0.000032266
1 Mnemonics(MNEMO) į RON
лв0.0000383656
1 Mnemonics(MNEMO) į SEK
kr0.0000827424
1 Mnemonics(MNEMO) į BGN
лв0.0000147628
1 Mnemonics(MNEMO) į HUF
Ft0.0029753672
1 Mnemonics(MNEMO) į CZK
0.0001846676
1 Mnemonics(MNEMO) į KWD
د.ك0.0000026962
1 Mnemonics(MNEMO) į ILS
0.0000293488
1 Mnemonics(MNEMO) į AOA
Kz0.0080582788
1 Mnemonics(MNEMO) į BHD
.د.ب0.00000332384
1 Mnemonics(MNEMO) į BMD
$0.00000884
1 Mnemonics(MNEMO) į DKK
kr0.0000563992
1 Mnemonics(MNEMO) į HNL
L0.0002316964
1 Mnemonics(MNEMO) į MUR
0.0004027504
1 Mnemonics(MNEMO) į NAD
$0.0001554072
1 Mnemonics(MNEMO) į NOK
kr0.000087958
1 Mnemonics(MNEMO) į NZD
$0.0000148512
1 Mnemonics(MNEMO) į PAB
B/.0.00000884
1 Mnemonics(MNEMO) į PGK
K0.0000374816
1 Mnemonics(MNEMO) į QAR
ر.ق0.0000321776
1 Mnemonics(MNEMO) į RSD
дин.0.0008861216

Mnemonics išteklius

Išsamesnei Mnemonics analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mnemonics svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mnemonics

Kiek Mnemonics(MNEMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MNEMO kaina USD valiuta yra 0.00000884USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MNEMO į USD kaina?
Dabartinė MNEMO kaina USD valiuta yra $ 0.00000884. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mnemonics rinkos kapitalizacija?
MNEMO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MNEMO apyvartoje?
MNEMO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MNEMO kaina?
MNEMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000081891098573923USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MNEMO kaina?
MNEMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000005103159474016USD.
Kokia yra MNEMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MNEMO yra $ 79.97KUSD.
Ar MNEMO kaina šiais metais kils?
MNEMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MNEMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:26:05(UTC+8)

Mnemonics (MNEMO) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

