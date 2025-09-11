MMOSH Pit Protocol (MMOSH) kainos informacija (USD)
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.000017. Per pastarąsias 24 valandas MMOSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000017 iki aukščiausios $ 0.0000189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMOSH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -10.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.77%.
Dabartinė MMOSH Pit Protocol rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.27. MMOSH apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 170.00K
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) kainos istorija USD
Stebėkite MMOSH Pit Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001899
-10.05%
30 dienų
$ +0.0000062
+57.40%
60 dienų
$ +0.0000081
+91.01%
90 dienų
$ -0.0000671
-79.79%
MMOSH Pit Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien MMOSH užfiksuotas $ -0.000001899 (-10.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MMOSH Pit Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000062 (+57.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MMOSH Pit Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MMOSH rodiklis pasikeitė $ +0.0000081 (+91.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MMOSH Pit Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000671 (-79.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MMOSH Pit Protocol (MMOSH) pokyčius?
MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.
MMOSH Pit Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MMOSH Pit Protocol (MMOSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MMOSH Pit Protocol (MMOSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MMOSH Pit Protocol prognozes.
Supratimas apie MMOSH Pit Protocol (MMOSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MMOSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MMOSH Pit Protocol (MMOSH)
