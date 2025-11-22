MULTIVERSE MONKEY kainų istorija
MULTIVERSE MONKEY (MMON) kainų istorija
Laikotarpis: 2025-08-21 ~ 2025-11-21
MULTIVERSE MONKEY tiesioginė kaina
MULTIVERSE MONKEY šiuo metu prekiaujama 0,004774 USD. Jo rinkos kapitalizacija yra 0,00 USD, o 24 valandų prekybos apimtis yra 0,00 USD. Daugiau MMON duomenų rasite MEXC tiesioginės kainos puslapyje.
Naudodamiesi MULTIVERSE MONKEY tiesiogine kainų statistika, naudotojai gali analizuoti esamas rinkos tendencijas ir numatyti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius kainų pokyčius. Turėdami po ranka realaus laiko duomenis, galite priimti pagrįstus sprendimus ir sužinoti galimas ateities kainų prognozes dėl MULTIVERSE MONKEY.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:59:35(UTC+8)
Apie MULTIVERSE MONKEY (MMON) kainų istoriją
MULTIVERSE MONKEY kainų istorijos stebėjimas – būtinas įrankis kriptovaliutų investuotojams, leidžiantis lengvai sekti investicijų rezultatus. Ši funkcija rodo išsamius MULTIVERSE MONKEY kainos pokyčius laike, įskaitant pradinę vertę, aukščiausią tašką ir uždarymo kainas bei prekybos apimtį. Be to, galima greitai peržiūrėti kasdienius procentinius pokyčius, išskiriant dienas su reikšmingais kainų svyravimais. Svarbu paminėti, kad MULTIVERSE MONKEY pasiekė aukščiausią vertę -, pakildama iki 0 USD. Kainų informacija imama tik iš MEXC prekybos istorijos, užtikrinant patikimumą ir tikslumą. Istoriniai MULTIVERSE MONKEY kainų duomenys pateikiami įvairiais intervalais: 1 dienos, 1 savaitės ir 1 mėnesio, įskaitant atidarymo, aukščiausią, žemiausią, uždarymo kainas ir apimtis. Duomenys kruopščiai patikrinti dėl nuoseklumo, išsamumo ir tikslumo – puikiai tinka prekybos simuliacijoms ir testavimui. Duomenų rinkinius galima nemokamai atsisiųsti, jie atnaujinami realiu laiku, suteikdami vertingą informaciją investuotojams.
MULTIVERSE MONKEY istorinių duomenų panaudojimas prekyboje
MULTIVERSE MONKEY istoriniai duomenys vaidina pagrindinį vaidmenį prekybos strategijose. Panaudojimas:
1. Techninė analizė: Prekybininkai naudoja MULTIVERSE MONKEY istorinius duomenis, kad nustatytų rinkos tendencijas ir modelius. Naudodami grafikus ir vaizdinius įrankius, jie atpažįsta tendencijas sprendimams apie įėjimą į rinką ir išėjimą iš jos. Efektyvus būdas apima MULTIVERSE MONKEY istorinių duomenų saugojimą „GridDB“ ir analizę „Python“ kalba, naudojant „Matplotlib“ vizualizacijai ir „Pandas“, „Numpy“ bei „Scipy“ duomenų analizei.
2. Kainos prognozė: Istoriniai duomenys yra labai svarbūs prognozuojant MULTIVERSE MONKEY kainų pokyčius. Analizuodami ankstesnes rinkos tendencijas, prekiautojai gali atpažinti modelius ir nuspėti būsimą rinkos elgesį. MEXC išsamūs MULTIVERSE MONKEY istoriniai duomenys su kas minutę atnaujinamomis atidarymo, aukščiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis būtini kuriant ir apmokant prognozavimo modelius informuotiems prekybos sprendimams.
3. Rizikos valdymas: Istoriniai duomenys leidžia įvertinti MULTIVERSE MONKEYinvesticijų riziką. Jie padeda suprasti MULTIVERSE MONKEY nepastovumą ir priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.
4. Portfelio valdymas: Istoriniai duomenys padeda sekti investicijų rezultatus. Taip prekiautojai gali atpažinti prastai veikiantį turtą ir optimizuoti portfelius geresnei grąžai.
5. Prekybos robotų apmokymas: MULTIVERSE MONKEY istorinius kriptovaliutų OHLC (atidarymo, aukščiausia, žemiausia, uždarymo) rinkos duomenis galima atsisiųsti MULTIVERSE MONKEY prekybos robotų apmokymui, siekiant geresnių rinkos rezultatų.
Įrankiai ir ištekliai leidžia analizuoti MULTIVERSE MONKEY istorinius duomenis, suteikdami vertingų įžvalgų prekybos strategijoms tobulinti.
