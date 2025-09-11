MemeDisco (MMD) realiojo laiko kaina yra $ 0.000409. Per pastarąsias 24 valandas MMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000409 iki aukščiausios $ 0.000409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MMD kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MemeDisco (MMD) rinkos informacija
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Dabartinė MemeDisco rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. MMD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.09M
MemeDisco (MMD) kainos istorija USD
Stebėkite MemeDisco kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000294
-41.83%
60 dienų
$ -0.000337
-45.18%
90 dienų
$ -0.000322
-44.05%
MemeDisco kainos pokytis šiandien
Šiandien MMD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MemeDisco 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000294 (-41.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MemeDisco 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MMD rodiklis pasikeitė $ -0.000337 (-45.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MemeDisco 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000322 (-44.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MemeDisco (MMD) pokyčius?
MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards.
MemeDisco galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MemeDisco investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MMDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MemeDisco mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MemeDisco, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MemeDisco kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MemeDisco (MMD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MemeDisco (MMD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MemeDisco prognozes.
Supratimas apie MemeDisco (MMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MemeDisco (MMD)
Ieškote, kaip nusipirkti MemeDisco? Viskas paprasta ir patogu! MemeDisco lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.