Project MIRAI (MIRAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.002798. Per pastarąsias 24 valandas MIRAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002655 iki aukščiausios $ 0.002927 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIRAI kaina yra $ 0.031231197541648364, o žemiausia – $ 0.002637080522523166.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIRAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Project MIRAI (MIRAI) rinkos informacija
No.3854
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K
$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M
0.00
0.00 0.00
999,999,907.52
999,999,907.52 999,999,907.52
999,999,742.76
999,999,742.76 999,999,742.76
0.00%
SOL
Dabartinė Project MIRAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.23K. MIRAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999742.76. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.80M
Project MIRAI (MIRAI) kainos istorija USD
Stebėkite Project MIRAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003598
-1.27%
30 dienų
$ -0.001005
-26.43%
60 dienų
$ -0.001848
-39.78%
90 dienų
$ -0.006092
-68.53%
Project MIRAI kainos pokytis šiandien
Šiandien MIRAI užfiksuotas $ -0.00003598 (-1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Project MIRAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001005 (-26.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Project MIRAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIRAI rodiklis pasikeitė $ -0.001848 (-39.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Project MIRAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006092 (-68.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Project MIRAI (MIRAI) pokyčius?
Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.
Project MIRAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Project MIRAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MIRAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Project MIRAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Project MIRAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Project MIRAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Project MIRAI (MIRAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project MIRAI (MIRAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project MIRAI prognozes.
Supratimas apie Project MIRAI (MIRAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIRAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Project MIRAI (MIRAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Project MIRAI? Viskas paprasta ir patogu! Project MIRAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.