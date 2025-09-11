Daugiau apie MIRAI

Project MIRAI logotipas

Project MIRAI kaina(MIRAI)

1 MIRAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.002797
$0.002797$0.002797
-1.27%1D
USD
Project MIRAI (MIRAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:05(UTC+8)

Project MIRAI (MIRAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002655
$ 0.002655$ 0.002655
24 val. žemiausia
$ 0.002927
$ 0.002927$ 0.002927
24 val. aukščiausia

$ 0.002655
$ 0.002655$ 0.002655

$ 0.002927
$ 0.002927$ 0.002927

$ 0.031231197541648364
$ 0.031231197541648364$ 0.031231197541648364

$ 0.002637080522523166
$ 0.002637080522523166$ 0.002637080522523166

+0.03%

-1.27%

-11.96%

-11.96%

Project MIRAI (MIRAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.002798. Per pastarąsias 24 valandas MIRAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002655 iki aukščiausios $ 0.002927 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIRAI kaina yra $ 0.031231197541648364, o žemiausia – $ 0.002637080522523166.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIRAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Project MIRAI (MIRAI) rinkos informacija

No.3854

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

0.00
0.00 0.00

999,999,907.52
999,999,907.52 999,999,907.52

999,999,742.76
999,999,742.76 999,999,742.76

0.00%

SOL

Dabartinė Project MIRAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.23K. MIRAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999742.76. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.80M

Project MIRAI (MIRAI) kainos istorija USD

Stebėkite Project MIRAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003598-1.27%
30 dienų$ -0.001005-26.43%
60 dienų$ -0.001848-39.78%
90 dienų$ -0.006092-68.53%
Project MIRAI kainos pokytis šiandien

Šiandien MIRAI užfiksuotas $ -0.00003598 (-1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Project MIRAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001005 (-26.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Project MIRAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIRAI rodiklis pasikeitė $ -0.001848 (-39.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Project MIRAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006092 (-68.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Project MIRAI (MIRAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Project MIRAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Project MIRAI (MIRAI)

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Project MIRAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Project MIRAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MIRAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Project MIRAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Project MIRAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Project MIRAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Project MIRAI (MIRAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project MIRAI (MIRAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project MIRAI prognozes.

Peržiūrėkite Project MIRAI kainos prognozę dabar!

Project MIRAI (MIRAI) Tokenomika

Supratimas apie Project MIRAI (MIRAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIRAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Project MIRAI (MIRAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Project MIRAI? Viskas paprasta ir patogu! Project MIRAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MIRAI į vietos valiutas

Project MIRAI išteklius

Išsamesnei Project MIRAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Project MIRAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Project MIRAI

Kiek Project MIRAI(MIRAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIRAI kaina USD valiuta yra 0.002798USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIRAI į USD kaina?
Dabartinė MIRAI kaina USD valiuta yra $ 0.002798. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Project MIRAI rinkos kapitalizacija?
MIRAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIRAI apyvartoje?
MIRAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIRAI kaina?
MIRAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.031231197541648364USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIRAI kaina?
MIRAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002637080522523166USD.
Kokia yra MIRAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIRAI yra $ 57.23KUSD.
Ar MIRAI kaina šiais metais kils?
MIRAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIRAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

