Megalink (MG8) realiojo laiko kaina yra $ 0.001169. Per pastarąsias 24 valandas MG8 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000876 iki aukščiausios $ 0.001201 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MG8 kaina yra $ 0.07195836094905811, o žemiausia – $ 0.000463361383051603.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MG8 per pastarąją valandą pasikeitė +2.81%, per 24 valandas – +13.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Megalink (MG8) rinkos informacija
No.3773
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 347.71K
$ 347.71K$ 347.71K
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
Dabartinė Megalink rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 347.71K. MG8 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.17M
Megalink (MG8) kainos istorija USD
Stebėkite Megalink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00013998
+13.63%
30 dienų
$ +0.000624
+114.49%
60 dienų
$ +0.000247
+26.78%
90 dienų
$ -0.002136
-64.63%
Megalink kainos pokytis šiandien
Šiandien MG8 užfiksuotas $ +0.00013998 (+13.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Megalink 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000624 (+114.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Megalink 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MG8 rodiklis pasikeitė $ +0.000247 (+26.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Megalink 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002136 (-64.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Megalink (MG8) pokyčius?
Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.
Megalink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Megalink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MG8statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Megalink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Megalink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Megalink kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Megalink (MG8) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Megalink (MG8) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Megalink prognozes.
Supratimas apie Megalink (MG8) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MG8išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Megalink (MG8)
Ieškote, kaip nusipirkti Megalink? Viskas paprasta ir patogu! Megalink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.