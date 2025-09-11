Meme AI (MEMEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000222. Per pastarąsias 24 valandas MEMEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001838 iki aukščiausios $ 0.0002294 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMEAI kaina yra $ 0.036880904709814116, o žemiausia – $ 0.000007916971873719.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMEAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Meme AI (MEMEAI) rinkos informacija
No.2850
$ 161.63K
$ 161.63K$ 161.63K
$ 116.09
$ 116.09$ 116.09
$ 222.00K
$ 222.00K$ 222.00K
728.04M
728.04M 728.04M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
900,000,000
900,000,000 900,000,000
72.80%
ETH
Dabartinė Meme AI rinkos kapitalizacija yra $ 161.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.09. MEMEAI apyvartoje yra 728.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 222.00K
Meme AI (MEMEAI) kainos istorija USD
Stebėkite Meme AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000013295
+6.37%
30 dienų
$ -0.0000469
-17.45%
60 dienų
$ +0.0000198
+9.79%
90 dienų
$ -0.0000719
-24.47%
Meme AI kainos pokytis šiandien
Šiandien MEMEAI užfiksuotas $ +0.000013295 (+6.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Meme AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000469 (-17.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Meme AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEMEAI rodiklis pasikeitė $ +0.0000198 (+9.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Meme AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000719 (-24.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Meme AI (MEMEAI) pokyčius?
To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!
Meme AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Meme AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Meme AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Meme AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Meme AI (MEMEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meme AI (MEMEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meme AI prognozes.
Supratimas apie Meme AI (MEMEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Meme AI (MEMEAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Meme AI? Viskas paprasta ir patogu! Meme AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.