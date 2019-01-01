MCDEX (MCB) Tokenomika

MCDEX (MCB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMCDEX (MCB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
MCDEX (MCB) Informacija

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

Oficiali svetainė:
https://mux.network/
Baltoji knyga:
https://docs.mux.network/protocol/overview
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

MCDEX (MCB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MCDEX (MCB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 9.11M
Bendra pasiūla:
$ 4.80M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.82M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.45M
Visų laikų rekordas:
$ 83.29
Visų laikų minimumas:
$ 0.95068738
Dabartinė kaina:
$ 2.383
MCDEX (MCB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MCDEX (MCB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MCB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MCB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MCB tokenomiką, galite peržiūrėti MCB tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MCB

Norite įtraukti MCDEX (MCB) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MCB pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

MCDEX (MCB) Kainų istorija

MCB kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MCB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MCB? Mūsų MCB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.