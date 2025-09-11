MCDEX (MCB) realiojo laiko kaina yra $ 2.176. Per pastarąsias 24 valandas MCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.131 iki aukščiausios $ 2.222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCB kaina yra $ 67.85588276804424, o žemiausia – $ 0.95068738.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCB per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MCDEX (MCB) rinkos informacija
No.1267
$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M
$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K
$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M
3.82M
3.82M 3.82M
4,803,143
4,803,143 4,803,143
4,803,143
4,803,143 4,803,143
79.56%
ETH
Dabartinė MCDEX rinkos kapitalizacija yra $ 8.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.77K. MCB apyvartoje yra 3.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 4803143. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.45M
MCDEX (MCB) kainos istorija USD
Stebėkite MCDEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00479
-0.22%
30 dienų
$ -0.014
-0.64%
60 dienų
$ -0.075
-3.34%
90 dienų
$ -0.133
-5.77%
MCDEX kainos pokytis šiandien
Šiandien MCB užfiksuotas $ -0.00479 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MCDEX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.014 (-0.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MCDEX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCB rodiklis pasikeitė $ -0.075 (-3.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MCDEX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.133 (-5.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MCDEX (MCB) pokyčius?
MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.
MCDEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti MCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MCDEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MCDEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MCDEX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MCDEX (MCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MCDEX (MCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MCDEX prognozes.
Supratimas apie MCDEX (MCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MCDEX (MCB)
Ieškote, kaip nusipirkti MCDEX?
