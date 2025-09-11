Daugiau apie MCB

MCDEX logotipas

MCDEX kaina(MCB)

1 MCB į USD – tiesioginė kaina:

$2.174
$2.174$2.174
-0.22%1D
USD
MCDEX (MCB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:09:31(UTC+8)

MCDEX (MCB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.131
$ 2.131$ 2.131
24 val. žemiausia
$ 2.222
$ 2.222$ 2.222
24 val. aukščiausia

$ 2.131
$ 2.131$ 2.131

$ 2.222
$ 2.222$ 2.222

$ 67.85588276804424
$ 67.85588276804424$ 67.85588276804424

$ 0.95068738
$ 0.95068738$ 0.95068738

-0.87%

-0.22%

-6.65%

-6.65%

MCDEX (MCB) realiojo laiko kaina yra $ 2.176. Per pastarąsias 24 valandas MCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.131 iki aukščiausios $ 2.222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCB kaina yra $ 67.85588276804424, o žemiausia – $ 0.95068738.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCB per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MCDEX (MCB) rinkos informacija

No.1267

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K

$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M

3.82M
3.82M 3.82M

4,803,143
4,803,143 4,803,143

4,803,143
4,803,143 4,803,143

79.56%

ETH

Dabartinė MCDEX rinkos kapitalizacija yra $ 8.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.77K. MCB apyvartoje yra 3.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 4803143. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.45M

MCDEX (MCB) kainos istorija USD

Stebėkite MCDEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00479-0.22%
30 dienų$ -0.014-0.64%
60 dienų$ -0.075-3.34%
90 dienų$ -0.133-5.77%
MCDEX kainos pokytis šiandien

Šiandien MCB užfiksuotas $ -0.00479 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MCDEX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.014 (-0.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MCDEX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCB rodiklis pasikeitė $ -0.075 (-3.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MCDEX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.133 (-5.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MCDEX (MCB) pokyčius?

Peržiūrėkite MCDEX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MCDEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MCDEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MCDEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MCDEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MCDEX (MCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MCDEX (MCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MCDEX prognozes.

Peržiūrėkite MCDEX kainos prognozę dabar!

MCDEX (MCB) Tokenomika

Supratimas apie MCDEX (MCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MCDEX (MCB)

Ieškote, kaip nusipirkti MCDEX? Viskas paprasta ir patogu! MCDEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MCB į vietos valiutas

1 MCDEX(MCB) į VND
57,261.44
1 MCDEX(MCB) į AUD
A$3.28576
1 MCDEX(MCB) į GBP
1.58848
1 MCDEX(MCB) į EUR
1.8496
1 MCDEX(MCB) į USD
$2.176
1 MCDEX(MCB) į MYR
RM9.18272
1 MCDEX(MCB) į TRY
89.84704
1 MCDEX(MCB) į JPY
¥319.872
1 MCDEX(MCB) į ARS
ARS$3,099.712
1 MCDEX(MCB) į RUB
183.85024
1 MCDEX(MCB) į INR
191.98848
1 MCDEX(MCB) į IDR
Rp35,672.12544
1 MCDEX(MCB) į KRW
3,026.42432
1 MCDEX(MCB) į PHP
124.44544
1 MCDEX(MCB) į EGP
￡E.104.73088
1 MCDEX(MCB) į BRL
R$11.7504
1 MCDEX(MCB) į CAD
C$3.00288
1 MCDEX(MCB) į BDT
265.0368
1 MCDEX(MCB) į NGN
3,282.03904
1 MCDEX(MCB) į COP
$8,533.31456
1 MCDEX(MCB) į ZAR
R.38.05824
1 MCDEX(MCB) į UAH
89.82528
1 MCDEX(MCB) į VES
Bs339.456
1 MCDEX(MCB) į CLP
$2,091.136
1 MCDEX(MCB) į PKR
Rs618.00576
1 MCDEX(MCB) į KZT
1,173.03808
1 MCDEX(MCB) į THB
฿69.17504
1 MCDEX(MCB) į TWD
NT$66.06336
1 MCDEX(MCB) į AED
د.إ7.98592
1 MCDEX(MCB) į CHF
Fr1.71904
1 MCDEX(MCB) į HKD
HK$16.92928
1 MCDEX(MCB) į AMD
֏831.47136
1 MCDEX(MCB) į MAD
.د.م19.64928
1 MCDEX(MCB) į MXN
$40.4736
1 MCDEX(MCB) į SAR
ريال8.16
1 MCDEX(MCB) į PLN
7.92064
1 MCDEX(MCB) į RON
лв9.42208
1 MCDEX(MCB) į SEK
kr20.3456
1 MCDEX(MCB) į BGN
лв3.63392
1 MCDEX(MCB) į HUF
Ft731.41888
1 MCDEX(MCB) į CZK
45.39136
1 MCDEX(MCB) į KWD
د.ك0.66368
1 MCDEX(MCB) į ILS
7.22432
1 MCDEX(MCB) į AOA
Kz1,990.84416
1 MCDEX(MCB) į BHD
.د.ب0.820352
1 MCDEX(MCB) į BMD
$2.176
1 MCDEX(MCB) į DKK
kr13.88288
1 MCDEX(MCB) į HNL
L57.03296
1 MCDEX(MCB) į MUR
99.13856
1 MCDEX(MCB) į NAD
$38.25408
1 MCDEX(MCB) į NOK
kr21.60768
1 MCDEX(MCB) į NZD
$3.65568
1 MCDEX(MCB) į PAB
B/.2.176
1 MCDEX(MCB) į PGK
K9.22624
1 MCDEX(MCB) į QAR
ر.ق7.92064
1 MCDEX(MCB) į RSD
дин.217.94816

MCDEX išteklius

Išsamesnei MCDEX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MCDEX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MCDEX

Kiek MCDEX(MCB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCB kaina USD valiuta yra 2.176USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCB į USD kaina?
Dabartinė MCB kaina USD valiuta yra $ 2.176. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MCDEX rinkos kapitalizacija?
MCB rinkos kapitalizacija yra $ 8.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCB apyvartoje?
MCB apyvartoje yra 3.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCB kaina?
MCB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 67.85588276804424USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCB kaina?
MCB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.95068738USD.
Kokia yra MCB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCB yra $ 54.77KUSD.
Ar MCB kaina šiais metais kils?
MCB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:09:31(UTC+8)

