MAZZE (MAZZE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMAZZE (MAZZE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

MAZZE (MAZZE) Informacija

Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality.

Oficiali svetainė:
https://www.mazze.io
Baltoji knyga:
https://mazze.io/whitepaperV1.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e

MAZZE (MAZZE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MAZZE (MAZZE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00854
$ 0.00854$ 0.00854
Visų laikų minimumas:
$ 0.000348141137470603
$ 0.000348141137470603$ 0.000348141137470603
Dabartinė kaina:
$ 0.000524
$ 0.000524$ 0.000524

MAZZE (MAZZE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MAZZE (MAZZE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MAZZE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MAZZE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MAZZE tokenomiką, galite peržiūrėti MAZZE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

