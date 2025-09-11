Daugiau apie MAXSOL

MAX kaina(MAXSOL)

1 MAXSOL į USD – tiesioginė kaina:

$0.007368
$0.007368$0.007368
-8.38%1D
USD
MAX (MAXSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:29:45(UTC+8)

MAX (MAXSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00641
$ 0.00641$ 0.00641
24 val. žemiausia
$ 0.008899
$ 0.008899$ 0.008899
24 val. aukščiausia

$ 0.00641
$ 0.00641$ 0.00641

$ 0.008899
$ 0.008899$ 0.008899

$ 0.19192883526396262
$ 0.19192883526396262$ 0.19192883526396262

$ 0.001982427644634093
$ 0.001982427644634093$ 0.001982427644634093

+0.94%

-8.38%

-6.50%

-6.50%

MAX (MAXSOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.007368. Per pastarąsias 24 valandas MAXSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00641 iki aukščiausios $ 0.008899 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAXSOL kaina yra $ 0.19192883526396262, o žemiausia – $ 0.001982427644634093.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAXSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – -8.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAX (MAXSOL) rinkos informacija

No.1291

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

$ 73.77K
$ 73.77K$ 73.77K

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

999.84M
999.84M 999.84M

999,840,477
999,840,477 999,840,477

SOL

Dabartinė MAX rinkos kapitalizacija yra $ 7.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.77K. MAXSOL apyvartoje yra 999.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 999840477. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.37M

MAX (MAXSOL) kainos istorija USD

Stebėkite MAX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00067391-8.38%
30 dienų$ -0.002835-27.79%
60 dienų$ +0.004525+159.16%
90 dienų$ +0.004915+200.36%
MAX kainos pokytis šiandien

Šiandien MAXSOL užfiksuotas $ -0.00067391 (-8.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MAX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002835 (-27.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MAX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAXSOL rodiklis pasikeitė $ +0.004525 (+159.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MAX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004915 (+200.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MAX (MAXSOL) pokyčius?

Peržiūrėkite MAX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MAX (MAXSOL)

Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland

MAX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MAX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MAXSOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MAX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MAX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAX (MAXSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAX (MAXSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAX prognozes.

Peržiūrėkite MAX kainos prognozę dabar!

MAX (MAXSOL) Tokenomika

Supratimas apie MAX (MAXSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAXSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MAX (MAXSOL)

Ieškote, kaip nusipirkti MAX? Viskas paprasta ir patogu! MAX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAXSOL į vietos valiutas

1 MAX(MAXSOL) į VND
193.88892
1 MAX(MAXSOL) į AUD
A$0.01112568
1 MAX(MAXSOL) į GBP
0.00537864
1 MAX(MAXSOL) į EUR
0.0062628
1 MAX(MAXSOL) į USD
$0.007368
1 MAX(MAXSOL) į MYR
RM0.03109296
1 MAX(MAXSOL) į TRY
0.30415104
1 MAX(MAXSOL) į JPY
¥1.083096
1 MAX(MAXSOL) į ARS
ARS$10.495716
1 MAX(MAXSOL) į RUB
0.622596
1 MAX(MAXSOL) į INR
0.64926816
1 MAX(MAXSOL) į IDR
Rp120.78686592
1 MAX(MAXSOL) į KRW
10.24756176
1 MAX(MAXSOL) į PHP
0.42152328
1 MAX(MAXSOL) į EGP
￡E.0.3544008
1 MAX(MAXSOL) į BRL
R$0.0397872
1 MAX(MAXSOL) į CAD
C$0.01016784
1 MAX(MAXSOL) į BDT
0.8974224
1 MAX(MAXSOL) į NGN
11.11308072
1 MAX(MAXSOL) į COP
$28.89405408
1 MAX(MAXSOL) į ZAR
R.0.12886632
1 MAX(MAXSOL) į UAH
0.30415104
1 MAX(MAXSOL) į VES
Bs1.149408
1 MAX(MAXSOL) į CLP
$7.080648
1 MAX(MAXSOL) į PKR
Rs2.09258568
1 MAX(MAXSOL) į KZT
3.97194144
1 MAX(MAXSOL) į THB
฿0.23422872
1 MAX(MAXSOL) į TWD
NT$0.2236188
1 MAX(MAXSOL) į AED
د.إ0.02704056
1 MAX(MAXSOL) į CHF
Fr0.00582072
1 MAX(MAXSOL) į HKD
HK$0.05732304
1 MAX(MAXSOL) į AMD
֏2.81538648
1 MAX(MAXSOL) į MAD
.د.م0.06653304
1 MAX(MAXSOL) į MXN
$0.13697112
1 MAX(MAXSOL) į SAR
ريال0.02763
1 MAX(MAXSOL) į PLN
0.02681952
1 MAX(MAXSOL) į RON
лв0.03190344
1 MAX(MAXSOL) į SEK
kr0.0688908
1 MAX(MAXSOL) į BGN
лв0.01230456
1 MAX(MAXSOL) į HUF
Ft2.47579536
1 MAX(MAXSOL) į CZK
0.15369648
1 MAX(MAXSOL) į KWD
د.ك0.00224724
1 MAX(MAXSOL) į ILS
0.02446176
1 MAX(MAXSOL) į AOA
Kz6.74105688
1 MAX(MAXSOL) į BHD
.د.ب0.002777736
1 MAX(MAXSOL) į BMD
$0.007368
1 MAX(MAXSOL) į DKK
kr0.04700784
1 MAX(MAXSOL) į HNL
L0.19311528
1 MAX(MAXSOL) į MUR
0.335244
1 MAX(MAXSOL) į NAD
$0.12952944
1 MAX(MAXSOL) į NOK
kr0.07316424
1 MAX(MAXSOL) į NZD
$0.01237824
1 MAX(MAXSOL) į PAB
B/.0.007368
1 MAX(MAXSOL) į PGK
K0.03124032
1 MAX(MAXSOL) į QAR
ر.ق0.02681952
1 MAX(MAXSOL) į RSD
дин.0.7379052

MAX išteklius

Išsamesnei MAX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MAX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAX

Kiek MAX(MAXSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAXSOL kaina USD valiuta yra 0.007368USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAXSOL į USD kaina?
Dabartinė MAXSOL kaina USD valiuta yra $ 0.007368. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAX rinkos kapitalizacija?
MAXSOL rinkos kapitalizacija yra $ 7.37MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAXSOL apyvartoje?
MAXSOL apyvartoje yra 999.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAXSOL kaina?
MAXSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19192883526396262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAXSOL kaina?
MAXSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001982427644634093USD.
Kokia yra MAXSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAXSOL yra $ 73.77KUSD.
Ar MAXSOL kaina šiais metais kils?
MAXSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAXSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:29:45(UTC+8)

MAX (MAXSOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MAXSOL-į-USD skaičiuoklė

Suma

MAXSOL
MAXSOL
USD
USD

1 MAXSOL = 0.007368 USD

Prekiauti MAXSOL

MAXSOLUSDT
$0.007368
$0.007368$0.007368
-8.44%

