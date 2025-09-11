Unmarshal (MARSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.013682. Per pastarąsias 24 valandas MARSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.013501 iki aukščiausios $ 0.014277 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARSH kaina yra $ 11.93179664, o žemiausia – $ 0.007779684635461528.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARSH per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unmarshal (MARSH) rinkos informacija
$ 877.60K
$ 54.61K
$ 1.37M
64.14M
100,000,000
ETH
Dabartinė Unmarshal rinkos kapitalizacija yra $ 877.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.61K. MARSH apyvartoje yra 64.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.37M
Unmarshal (MARSH) kainos istorija USD
Stebėkite Unmarshal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00019286
-1.39%
30 dienų
$ -0.004826
-26.08%
60 dienų
$ -0.002718
-16.58%
90 dienų
$ -0.002028
-12.91%
Unmarshal kainos pokytis šiandien
Šiandien MARSH užfiksuotas $ -0.00019286 (-1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unmarshal 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004826 (-26.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unmarshal 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MARSH rodiklis pasikeitė $ -0.002718 (-16.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unmarshal 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002028 (-12.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy.
Unmarshal galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unmarshal investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unmarshal, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Unmarshal kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Unmarshal (MARSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unmarshal (MARSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unmarshal prognozes.
Supratimas apie Unmarshal (MARSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Unmarshal (MARSH)
Ieškote, kaip nusipirkti Unmarshal? Viskas paprasta ir patogu! Unmarshal lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
