Unmarshal logotipas

Unmarshal kaina(MARSH)

1 MARSH į USD – tiesioginė kaina:

$0.013682
$0.013682$0.013682
-1.39%1D
USD
Unmarshal (MARSH) kainos grafikas realiu laiku
Unmarshal (MARSH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.013501
$ 0.013501$ 0.013501
24 val. žemiausia
$ 0.014277
$ 0.014277$ 0.014277
24 val. aukščiausia

$ 0.013501
$ 0.013501$ 0.013501

$ 0.014277
$ 0.014277$ 0.014277

$ 11.93179664
$ 11.93179664$ 11.93179664

$ 0.007779684635461528
$ 0.007779684635461528$ 0.007779684635461528

-0.32%

-1.39%

+9.35%

+9.35%

Unmarshal (MARSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.013682. Per pastarąsias 24 valandas MARSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.013501 iki aukščiausios $ 0.014277 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARSH kaina yra $ 11.93179664, o žemiausia – $ 0.007779684635461528.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARSH per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unmarshal (MARSH) rinkos informacija

No.2216

$ 877.60K
$ 877.60K$ 877.60K

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

64.14M
64.14M 64.14M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Dabartinė Unmarshal rinkos kapitalizacija yra $ 877.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.61K. MARSH apyvartoje yra 64.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.37M

Unmarshal (MARSH) kainos istorija USD

Stebėkite Unmarshal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00019286-1.39%
30 dienų$ -0.004826-26.08%
60 dienų$ -0.002718-16.58%
90 dienų$ -0.002028-12.91%
Unmarshal kainos pokytis šiandien

Šiandien MARSH užfiksuotas $ -0.00019286 (-1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Unmarshal 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004826 (-26.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Unmarshal 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MARSH rodiklis pasikeitė $ -0.002718 (-16.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Unmarshal 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002028 (-12.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unmarshal (MARSH) pokyčius?

Peržiūrėkite Unmarshal kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Unmarshal (MARSH)

Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy.

Unmarshal galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Unmarshal investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MARSHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Unmarshal mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Unmarshal, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Unmarshal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unmarshal (MARSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unmarshal (MARSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unmarshal prognozes.

Peržiūrėkite Unmarshal kainos prognozę dabar!

Unmarshal (MARSH) Tokenomika

Supratimas apie Unmarshal (MARSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Unmarshal (MARSH)

Ieškote, kaip nusipirkti Unmarshal? Viskas paprasta ir patogu! Unmarshal lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MARSH į vietos valiutas

1 Unmarshal(MARSH) į VND
360.04183
1 Unmarshal(MARSH) į AUD
A$0.02065982
1 Unmarshal(MARSH) į GBP
0.00998786
1 Unmarshal(MARSH) į EUR
0.0116297
1 Unmarshal(MARSH) į USD
$0.013682
1 Unmarshal(MARSH) į MYR
RM0.05773804
1 Unmarshal(MARSH) į TRY
0.56492978
1 Unmarshal(MARSH) į JPY
¥2.011254
1 Unmarshal(MARSH) į ARS
ARS$19.490009
1 Unmarshal(MARSH) į RUB
1.156129
1 Unmarshal(MARSH) į INR
1.20784696
1 Unmarshal(MARSH) į IDR
Rp224.29504608
1 Unmarshal(MARSH) į KRW
19.0556055
1 Unmarshal(MARSH) į PHP
0.78315768
1 Unmarshal(MARSH) į EGP
￡E.0.65892512
1 Unmarshal(MARSH) į BRL
R$0.0738828
1 Unmarshal(MARSH) į CAD
C$0.01888116
1 Unmarshal(MARSH) į BDT
1.6664676
1 Unmarshal(MARSH) į NGN
20.63642378
1 Unmarshal(MARSH) į COP
$53.65478392
1 Unmarshal(MARSH) į ZAR
R.0.23957182
1 Unmarshal(MARSH) į UAH
0.56479296
1 Unmarshal(MARSH) į VES
Bs2.134392
1 Unmarshal(MARSH) į CLP
$13.148402
1 Unmarshal(MARSH) į PKR
Rs3.88582482
1 Unmarshal(MARSH) į KZT
7.37569256
1 Unmarshal(MARSH) į THB
฿0.4350876
1 Unmarshal(MARSH) į TWD
NT$0.41552234
1 Unmarshal(MARSH) į AED
د.إ0.05021294
1 Unmarshal(MARSH) į CHF
Fr0.01080878
1 Unmarshal(MARSH) į HKD
HK$0.10644596
1 Unmarshal(MARSH) į AMD
֏5.22802902
1 Unmarshal(MARSH) į MAD
.د.م0.12354846
1 Unmarshal(MARSH) į MXN
$0.25462202
1 Unmarshal(MARSH) į SAR
ريال0.0513075
1 Unmarshal(MARSH) į PLN
0.0499393
1 Unmarshal(MARSH) į RON
лв0.05937988
1 Unmarshal(MARSH) į SEK
kr0.12806352
1 Unmarshal(MARSH) į BGN
лв0.02284894
1 Unmarshal(MARSH) į HUF
Ft4.60508756
1 Unmarshal(MARSH) į CZK
0.28581698
1 Unmarshal(MARSH) į KWD
د.ك0.00417301
1 Unmarshal(MARSH) į ILS
0.04542424
1 Unmarshal(MARSH) į AOA
Kz12.47210074
1 Unmarshal(MARSH) į BHD
.د.ب0.005144432
1 Unmarshal(MARSH) į BMD
$0.013682
1 Unmarshal(MARSH) į DKK
kr0.08729116
1 Unmarshal(MARSH) į HNL
L0.35860522
1 Unmarshal(MARSH) į MUR
0.62335192
1 Unmarshal(MARSH) į NAD
$0.24052956
1 Unmarshal(MARSH) į NOK
kr0.1361359
1 Unmarshal(MARSH) į NZD
$0.02298576
1 Unmarshal(MARSH) į PAB
B/.0.013682
1 Unmarshal(MARSH) į PGK
K0.05801168
1 Unmarshal(MARSH) į QAR
ر.ق0.04980248
1 Unmarshal(MARSH) į RSD
дин.1.37148368

Unmarshal išteklius

Išsamesnei Unmarshal analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Unmarshal svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Unmarshal

Kiek Unmarshal(MARSH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MARSH kaina USD valiuta yra 0.013682USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MARSH į USD kaina?
Dabartinė MARSH kaina USD valiuta yra $ 0.013682. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unmarshal rinkos kapitalizacija?
MARSH rinkos kapitalizacija yra $ 877.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MARSH apyvartoje?
MARSH apyvartoje yra 64.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MARSH kaina?
MARSH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.93179664USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MARSH kaina?
MARSH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007779684635461528USD.
Kokia yra MARSH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MARSH yra $ 54.61KUSD.
Ar MARSH kaina šiais metais kils?
MARSH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MARSH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
