Daugiau apie LYUM

LYUM Kainos informacija

LYUM Baltoji knyga

LYUM Oficiali svetainė

LYUM Tokenomika

LYUM Kainų prognozė

LYUM Istorija

LYUM pirkimo vadovas

LYUMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LYUM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Layerium logotipas

Layerium kaina(LYUM)

1 LYUM į USD – tiesioginė kaina:

$0.001647
$0.001647$0.001647
-6.47%1D
USD
Layerium (LYUM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:45(UTC+8)

Layerium (LYUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001509
$ 0.001509$ 0.001509
24 val. žemiausia
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24 val. aukščiausia

$ 0.001509
$ 0.001509$ 0.001509

$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018

$ 0.049932232435567984
$ 0.049932232435567984$ 0.049932232435567984

$ 0.000220341214650122
$ 0.000220341214650122$ 0.000220341214650122

0.00%

-6.47%

+0.48%

+0.48%

Layerium (LYUM) realiojo laiko kaina yra $ 0.001647. Per pastarąsias 24 valandas LYUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001509 iki aukščiausios $ 0.0018 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LYUM kaina yra $ 0.049932232435567984, o žemiausia – $ 0.000220341214650122.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LYUM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Layerium (LYUM) rinkos informacija

No.5583

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.03K
$ 1.03K$ 1.03K

$ 494.10K
$ 494.10K$ 494.10K

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Layerium rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.03K. LYUM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 494.10K

Layerium (LYUM) kainos istorija USD

Stebėkite Layerium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00011393-6.47%
30 dienų$ +0.000092+5.91%
60 dienų$ +0.000175+11.88%
90 dienų$ +0.000079+5.03%
Layerium kainos pokytis šiandien

Šiandien LYUM užfiksuotas $ -0.00011393 (-6.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Layerium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000092 (+5.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Layerium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LYUM rodiklis pasikeitė $ +0.000175 (+11.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Layerium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000079 (+5.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Layerium (LYUM) pokyčius?

Peržiūrėkite Layerium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Layerium (LYUM)

Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain

Layerium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Layerium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LYUMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Layerium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Layerium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Layerium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Layerium (LYUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Layerium (LYUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Layerium prognozes.

Peržiūrėkite Layerium kainos prognozę dabar!

Layerium (LYUM) Tokenomika

Supratimas apie Layerium (LYUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LYUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Layerium (LYUM)

Ieškote, kaip nusipirkti Layerium? Viskas paprasta ir patogu! Layerium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LYUM į vietos valiutas

1 Layerium(LYUM) į VND
43.340805
1 Layerium(LYUM) į AUD
A$0.00248697
1 Layerium(LYUM) į GBP
0.00120231
1 Layerium(LYUM) į EUR
0.00139995
1 Layerium(LYUM) į USD
$0.001647
1 Layerium(LYUM) į MYR
RM0.00695034
1 Layerium(LYUM) į TRY
0.06798816
1 Layerium(LYUM) į JPY
¥0.242109
1 Layerium(LYUM) į ARS
ARS$2.3461515
1 Layerium(LYUM) į RUB
0.1391715
1 Layerium(LYUM) į INR
0.14513364
1 Layerium(LYUM) į IDR
Rp26.99999568
1 Layerium(LYUM) į KRW
2.29068054
1 Layerium(LYUM) į PHP
0.09422487
1 Layerium(LYUM) į EGP
￡E.0.0792207
1 Layerium(LYUM) į BRL
R$0.0088938
1 Layerium(LYUM) į CAD
C$0.00227286
1 Layerium(LYUM) į BDT
0.2006046
1 Layerium(LYUM) į NGN
2.48415363
1 Layerium(LYUM) į COP
$6.45880932
1 Layerium(LYUM) į ZAR
R.0.02880603
1 Layerium(LYUM) į UAH
0.06798816
1 Layerium(LYUM) į VES
Bs0.256932
1 Layerium(LYUM) į CLP
$1.582767
1 Layerium(LYUM) į PKR
Rs0.46776447
1 Layerium(LYUM) į KZT
0.88786476
1 Layerium(LYUM) į THB
฿0.05235813
1 Layerium(LYUM) į TWD
NT$0.04998645
1 Layerium(LYUM) į AED
د.إ0.00604449
1 Layerium(LYUM) į CHF
Fr0.00130113
1 Layerium(LYUM) į HKD
HK$0.01281366
1 Layerium(LYUM) į AMD
֏0.62933517
1 Layerium(LYUM) į MAD
.د.م0.01487241
1 Layerium(LYUM) į MXN
$0.03061773
1 Layerium(LYUM) į SAR
ريال0.00617625
1 Layerium(LYUM) į PLN
0.00599508
1 Layerium(LYUM) į RON
лв0.00713151
1 Layerium(LYUM) į SEK
kr0.01539945
1 Layerium(LYUM) į BGN
лв0.00275049
1 Layerium(LYUM) į HUF
Ft0.55342494
1 Layerium(LYUM) į CZK
0.03435642
1 Layerium(LYUM) į KWD
د.ك0.000502335
1 Layerium(LYUM) į ILS
0.00546804
1 Layerium(LYUM) į AOA
Kz1.50685677
1 Layerium(LYUM) į BHD
.د.ب0.000620919
1 Layerium(LYUM) į BMD
$0.001647
1 Layerium(LYUM) į DKK
kr0.01050786
1 Layerium(LYUM) į HNL
L0.04316787
1 Layerium(LYUM) į MUR
0.0749385
1 Layerium(LYUM) į NAD
$0.02895426
1 Layerium(LYUM) į NOK
kr0.01635471
1 Layerium(LYUM) į NZD
$0.00276696
1 Layerium(LYUM) į PAB
B/.0.001647
1 Layerium(LYUM) į PGK
K0.00698328
1 Layerium(LYUM) į QAR
ر.ق0.00599508
1 Layerium(LYUM) į RSD
дин.0.16494705

Layerium išteklius

Išsamesnei Layerium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Layerium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Layerium

Kiek Layerium(LYUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LYUM kaina USD valiuta yra 0.001647USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LYUM į USD kaina?
Dabartinė LYUM kaina USD valiuta yra $ 0.001647. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Layerium rinkos kapitalizacija?
LYUM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LYUM apyvartoje?
LYUM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LYUM kaina?
LYUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.049932232435567984USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LYUM kaina?
LYUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000220341214650122USD.
Kokia yra LYUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LYUM yra $ 1.03KUSD.
Ar LYUM kaina šiais metais kils?
LYUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LYUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:45(UTC+8)

Layerium (LYUM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LYUM-į-USD skaičiuoklė

Suma

LYUM
LYUM
USD
USD

1 LYUM = 0.001647 USD

Prekiauti LYUM

LYUMUSDT
$0.001647
$0.001647$0.001647
-6.47%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis