Lynex (LYNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0108. Per pastarąsias 24 valandas LYNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00836 iki aukščiausios $ 0.01534 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LYNX kaina yra $ 0.4897940794705813, o žemiausia – $ 0.009541897793770708.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LYNX per pastarąją valandą pasikeitė -0.92%, per 24 valandas – -22.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lynex (LYNX) rinkos informacija
$ 314.99K
$ 45.08K
$ 3.28M
29.17M
--
303,516,776.5727028
LINEA
Dabartinė Lynex rinkos kapitalizacija yra $ 314.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.08K. LYNX apyvartoje yra 29.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 303516776.5727028. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M
Lynex (LYNX) kainos istorija USD
Stebėkite Lynex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0030586
-22.07%
30 dienų
$ +0.00056
+5.46%
60 dienų
$ -0.00456
-29.69%
90 dienų
$ -0.00555
-33.95%
Lynex kainos pokytis šiandien
Šiandien LYNX užfiksuotas $ -0.0030586 (-22.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lynex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00056 (+5.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lynex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LYNX rodiklis pasikeitė $ -0.00456 (-29.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lynex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00555 (-33.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lynex (LYNX) pokyčius?
Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.
Lynex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lynex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lynex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lynex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lynex (LYNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lynex (LYNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lynex prognozes.
Supratimas apie Lynex (LYNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LYNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lynex (LYNX)
Ieškote, kaip nusipirkti Lynex? Viskas paprasta ir patogu! Lynex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.