Lynex logotipas

Lynex kaina(LYNX)

1 LYNX į USD – tiesioginė kaina:

Lynex (LYNX) kainos grafikas realiu laiku
Lynex (LYNX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.92%

-22.07%

-17.06%

-17.06%

Lynex (LYNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0108. Per pastarąsias 24 valandas LYNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00836 iki aukščiausios $ 0.01534 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LYNX kaina yra $ 0.4897940794705813, o žemiausia – $ 0.009541897793770708.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LYNX per pastarąją valandą pasikeitė -0.92%, per 24 valandas – -22.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lynex (LYNX) rinkos informacija

No.2656

LINEA

Dabartinė Lynex rinkos kapitalizacija yra $ 314.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.08K. LYNX apyvartoje yra 29.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 303516776.5727028. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M

Lynex (LYNX) kainos istorija USD

Stebėkite Lynex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0030586-22.07%
30 dienų$ +0.00056+5.46%
60 dienų$ -0.00456-29.69%
90 dienų$ -0.00555-33.95%
Lynex kainos pokytis šiandien

Šiandien LYNX užfiksuotas $ -0.0030586 (-22.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lynex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00056 (+5.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lynex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LYNX rodiklis pasikeitė $ -0.00456 (-29.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lynex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00555 (-33.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lynex (LYNX) pokyčius?

Peržiūrėkite Lynex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lynex (LYNX)

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Lynex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lynex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LYNXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lynex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lynex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lynex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lynex (LYNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lynex (LYNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lynex prognozes.

Peržiūrėkite Lynex kainos prognozę dabar!

Lynex (LYNX) Tokenomika

Supratimas apie Lynex (LYNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LYNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lynex (LYNX)

Ieškote, kaip nusipirkti Lynex? Viskas paprasta ir patogu! Lynex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LYNX į vietos valiutas

1 Lynex(LYNX) į VND
284.202
1 Lynex(LYNX) į AUD
A$0.016308
1 Lynex(LYNX) į GBP
0.007884
1 Lynex(LYNX) į EUR
0.00918
1 Lynex(LYNX) į USD
$0.0108
1 Lynex(LYNX) į MYR
RM0.045576
1 Lynex(LYNX) į TRY
0.445932
1 Lynex(LYNX) į JPY
¥1.5876
1 Lynex(LYNX) į ARS
ARS$15.3846
1 Lynex(LYNX) į RUB
0.9126
1 Lynex(LYNX) į INR
0.953424
1 Lynex(LYNX) į IDR
Rp177.049152
1 Lynex(LYNX) į KRW
15.0417
1 Lynex(LYNX) į PHP
0.618192
1 Lynex(LYNX) į EGP
￡E.0.520128
1 Lynex(LYNX) į BRL
R$0.05832
1 Lynex(LYNX) į CAD
C$0.014904
1 Lynex(LYNX) į BDT
1.31544
1 Lynex(LYNX) į NGN
16.289532
1 Lynex(LYNX) į COP
$42.352848
1 Lynex(LYNX) į ZAR
R.0.189108
1 Lynex(LYNX) į UAH
0.445824
1 Lynex(LYNX) į VES
Bs1.6848
1 Lynex(LYNX) į CLP
$10.3788
1 Lynex(LYNX) į PKR
Rs3.067308
1 Lynex(LYNX) į KZT
5.822064
1 Lynex(LYNX) į THB
฿0.34344
1 Lynex(LYNX) į TWD
NT$0.327996
1 Lynex(LYNX) į AED
د.إ0.039636
1 Lynex(LYNX) į CHF
Fr0.008532
1 Lynex(LYNX) į HKD
HK$0.084024
1 Lynex(LYNX) į AMD
֏4.126788
1 Lynex(LYNX) į MAD
.د.م0.097524
1 Lynex(LYNX) į MXN
$0.200988
1 Lynex(LYNX) į SAR
ريال0.0405
1 Lynex(LYNX) į PLN
0.03942
1 Lynex(LYNX) į RON
лв0.046872
1 Lynex(LYNX) į SEK
kr0.101088
1 Lynex(LYNX) į BGN
лв0.018036
1 Lynex(LYNX) į HUF
Ft3.635064
1 Lynex(LYNX) į CZK
0.225612
1 Lynex(LYNX) į KWD
د.ك0.003294
1 Lynex(LYNX) į ILS
0.035856
1 Lynex(LYNX) į AOA
Kz9.844956
1 Lynex(LYNX) į BHD
.د.ب0.0040608
1 Lynex(LYNX) į BMD
$0.0108
1 Lynex(LYNX) į DKK
kr0.068904
1 Lynex(LYNX) į HNL
L0.283068
1 Lynex(LYNX) į MUR
0.492048
1 Lynex(LYNX) į NAD
$0.189864
1 Lynex(LYNX) į NOK
kr0.10746
1 Lynex(LYNX) į NZD
$0.018144
1 Lynex(LYNX) į PAB
B/.0.0108
1 Lynex(LYNX) į PGK
K0.045792
1 Lynex(LYNX) į QAR
ر.ق0.039312
1 Lynex(LYNX) į RSD
дин.1.082592

Lynex išteklius

Išsamesnei Lynex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lynex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lynex

Kiek Lynex(LYNX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LYNX kaina USD valiuta yra 0.0108USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LYNX į USD kaina?
Dabartinė LYNX kaina USD valiuta yra $ 0.0108. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lynex rinkos kapitalizacija?
LYNX rinkos kapitalizacija yra $ 314.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LYNX apyvartoje?
LYNX apyvartoje yra 29.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LYNX kaina?
LYNX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4897940794705813USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LYNX kaina?
LYNX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009541897793770708USD.
Kokia yra LYNX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LYNX yra $ 45.08KUSD.
Ar LYNX kaina šiais metais kils?
LYNX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LYNX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
