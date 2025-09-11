Daugiau apie LVVA

Levva Protocol Token logotipas

Levva Protocol Token kaina(LVVA)

1 LVVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.004274
$0.004274$0.004274
-1.61%1D
USD
Levva Protocol Token (LVVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:07:48(UTC+8)

Levva Protocol Token (LVVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003885
$ 0.003885$ 0.003885
24 val. žemiausia
$ 0.00552
$ 0.00552$ 0.00552
24 val. aukščiausia

$ 0.003885
$ 0.003885$ 0.003885

$ 0.00552
$ 0.00552$ 0.00552

$ 0.007675062736687577
$ 0.007675062736687577$ 0.007675062736687577

$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775

-1.34%

-1.60%

-29.43%

-29.43%

Levva Protocol Token (LVVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004274. Per pastarąsias 24 valandas LVVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003885 iki aukščiausios $ 0.00552 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LVVA kaina yra $ 0.007675062736687577, o žemiausia – $ 0.001758171727495775.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LVVA per pastarąją valandą pasikeitė -1.34%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -29.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Levva Protocol Token (LVVA) rinkos informacija

No.3563

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 158.62K
$ 158.62K$ 158.62K

$ 8.55M
$ 8.55M$ 8.55M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Levva Protocol Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 158.62K. LVVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.55M

Levva Protocol Token (LVVA) kainos istorija USD

Stebėkite Levva Protocol Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00006994-1.60%
30 dienų$ +0.002107+97.23%
60 dienų$ +0.001888+79.12%
90 dienų$ +0.001161+37.29%
Levva Protocol Token kainos pokytis šiandien

Šiandien LVVA užfiksuotas $ -0.00006994 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Levva Protocol Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002107 (+97.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Levva Protocol Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LVVA rodiklis pasikeitė $ +0.001888 (+79.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Levva Protocol Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001161 (+37.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Levva Protocol Token (LVVA) pokyčius?

Peržiūrėkite Levva Protocol Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Levva Protocol Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LVVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Levva Protocol Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Levva Protocol Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Levva Protocol Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Levva Protocol Token (LVVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Levva Protocol Token (LVVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Levva Protocol Token prognozes.

Peržiūrėkite Levva Protocol Token kainos prognozę dabar!

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomika

Supratimas apie Levva Protocol Token (LVVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LVVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Levva Protocol Token (LVVA)

Ieškote, kaip nusipirkti Levva Protocol Token? Viskas paprasta ir patogu! Levva Protocol Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LVVA į vietos valiutas

1 Levva Protocol Token(LVVA) į VND
112.47031
1 Levva Protocol Token(LVVA) į AUD
A$0.00645374
1 Levva Protocol Token(LVVA) į GBP
0.00312002
1 Levva Protocol Token(LVVA) į EUR
0.0036329
1 Levva Protocol Token(LVVA) į USD
$0.004274
1 Levva Protocol Token(LVVA) į MYR
RM0.01803628
1 Levva Protocol Token(LVVA) į TRY
0.17638798
1 Levva Protocol Token(LVVA) į JPY
¥0.628278
1 Levva Protocol Token(LVVA) į ARS
ARS$6.088313
1 Levva Protocol Token(LVVA) į RUB
0.36111026
1 Levva Protocol Token(LVVA) į INR
0.37709502
1 Levva Protocol Token(LVVA) į IDR
Rp70.06556256
1 Levva Protocol Token(LVVA) į KRW
5.94436468
1 Levva Protocol Token(LVVA) į PHP
0.24438732
1 Levva Protocol Token(LVVA) į EGP
￡E.0.20562214
1 Levva Protocol Token(LVVA) į BRL
R$0.0230796
1 Levva Protocol Token(LVVA) į CAD
C$0.00589812
1 Levva Protocol Token(LVVA) į BDT
0.5205732
1 Levva Protocol Token(LVVA) į NGN
6.44643146
1 Levva Protocol Token(LVVA) į COP
$16.76074744
1 Levva Protocol Token(LVVA) į ZAR
R.0.07475226
1 Levva Protocol Token(LVVA) į UAH
0.17643072
1 Levva Protocol Token(LVVA) į VES
Bs0.666744
1 Levva Protocol Token(LVVA) į CLP
$4.107314
1 Levva Protocol Token(LVVA) į PKR
Rs1.21385874
1 Levva Protocol Token(LVVA) į KZT
2.30402792
1 Levva Protocol Token(LVVA) į THB
฿0.13587046
1 Levva Protocol Token(LVVA) į TWD
NT$0.1297159
1 Levva Protocol Token(LVVA) į AED
د.إ0.01568558
1 Levva Protocol Token(LVVA) į CHF
Fr0.00337646
1 Levva Protocol Token(LVVA) į HKD
HK$0.03325172
1 Levva Protocol Token(LVVA) į AMD
֏1.63313814
1 Levva Protocol Token(LVVA) į MAD
.د.م0.03859422
1 Levva Protocol Token(LVVA) į MXN
$0.0794964
1 Levva Protocol Token(LVVA) į SAR
ريال0.0160275
1 Levva Protocol Token(LVVA) į PLN
0.01555736
1 Levva Protocol Token(LVVA) į RON
лв0.01850642
1 Levva Protocol Token(LVVA) į SEK
kr0.0399619
1 Levva Protocol Token(LVVA) į BGN
лв0.00713758
1 Levva Protocol Token(LVVA) į HUF
Ft1.43661962
1 Levva Protocol Token(LVVA) į CZK
0.08915564
1 Levva Protocol Token(LVVA) į KWD
د.ك0.00130357
1 Levva Protocol Token(LVVA) į ILS
0.01418968
1 Levva Protocol Token(LVVA) į AOA
Kz3.91032534
1 Levva Protocol Token(LVVA) į BHD
.د.ب0.001611298
1 Levva Protocol Token(LVVA) į BMD
$0.004274
1 Levva Protocol Token(LVVA) į DKK
kr0.02726812
1 Levva Protocol Token(LVVA) į HNL
L0.11202154
1 Levva Protocol Token(LVVA) į MUR
0.19472344
1 Levva Protocol Token(LVVA) į NAD
$0.07513692
1 Levva Protocol Token(LVVA) į NOK
kr0.04244082
1 Levva Protocol Token(LVVA) į NZD
$0.00718032
1 Levva Protocol Token(LVVA) į PAB
B/.0.004274
1 Levva Protocol Token(LVVA) į PGK
K0.01812176
1 Levva Protocol Token(LVVA) į QAR
ر.ق0.01555736
1 Levva Protocol Token(LVVA) į RSD
дин.0.42808384

Levva Protocol Token išteklius

Išsamesnei Levva Protocol Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Levva Protocol Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Levva Protocol Token

Kiek Levva Protocol Token(LVVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LVVA kaina USD valiuta yra 0.004274USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LVVA į USD kaina?
Dabartinė LVVA kaina USD valiuta yra $ 0.004274. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Levva Protocol Token rinkos kapitalizacija?
LVVA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LVVA apyvartoje?
LVVA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LVVA kaina?
LVVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.007675062736687577USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LVVA kaina?
LVVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001758171727495775USD.
Kokia yra LVVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LVVA yra $ 158.62KUSD.
Ar LVVA kaina šiais metais kils?
LVVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LVVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:07:48(UTC+8)

