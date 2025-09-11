Levva Protocol Token (LVVA) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003885
24 val. žemiausia
$ 0.00552
24 val. aukščiausia
$ 0.003885
$ 0.00552
$ 0.007675062736687577
$ 0.001758171727495775
-1.34%
-1.60%
-29.43%
-29.43%
Levva Protocol Token (LVVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004274. Per pastarąsias 24 valandas LVVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003885 iki aukščiausios $ 0.00552 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LVVA kaina yra $ 0.007675062736687577, o žemiausia – $ 0.001758171727495775.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LVVA per pastarąją valandą pasikeitė -1.34%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -29.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Levva Protocol Token (LVVA) rinkos informacija
$ 0.00
$ 158.62K
$ 8.55M
0.00
2,000,000,000
1,250,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Levva Protocol Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 158.62K. LVVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.55M
Levva Protocol Token (LVVA) kainos istorija USD
Stebėkite Levva Protocol Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006994
-1.60%
30 dienų
$ +0.002107
+97.23%
60 dienų
$ +0.001888
+79.12%
90 dienų
$ +0.001161
+37.29%
Levva Protocol Token kainos pokytis šiandien
Šiandien LVVA užfiksuotas $ -0.00006994 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Levva Protocol Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002107 (+97.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Levva Protocol Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LVVA rodiklis pasikeitė $ +0.001888 (+79.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Levva Protocol Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001161 (+37.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Levva Protocol Token (LVVA) pokyčius?
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Levva Protocol Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Levva Protocol Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LVVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Levva Protocol Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Levva Protocol Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Levva Protocol Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Levva Protocol Token (LVVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Levva Protocol Token (LVVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Levva Protocol Token prognozes.
Supratimas apie Levva Protocol Token (LVVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LVVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Levva Protocol Token (LVVA)
Ieškote, kaip nusipirkti Levva Protocol Token? Viskas paprasta ir patogu! Levva Protocol Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.