Luigi Mangione kaina(LUIGI)

1 LUIGI į USD – tiesioginė kaina:

Luigi Mangione (LUIGI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:26:55(UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.80%

-5.13%

+1.04%

+1.04%

Luigi Mangione (LUIGI) realiojo laiko kaina yra $ 0.002124. Per pastarąsias 24 valandas LUIGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001974 iki aukščiausios $ 0.00224 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUIGI kaina yra $ 0.05507406330902778, o žemiausia – $ 0.000036414173553256.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUIGI per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – -5.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Luigi Mangione (LUIGI) rinkos informacija

No.1819

99.99%

SOL

Dabartinė Luigi Mangione rinkos kapitalizacija yra $ 2.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.37K. LUIGI apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999948924. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.12M

Luigi Mangione (LUIGI) kainos istorija USD

Stebėkite Luigi Mangione kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00011485-5.13%
30 dienų$ +0.000508+31.43%
60 dienų$ +0.000817+62.50%
90 dienų$ +0.000524+32.75%
Luigi Mangione kainos pokytis šiandien

Šiandien LUIGI užfiksuotas $ -0.00011485 (-5.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Luigi Mangione 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000508 (+31.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Luigi Mangione 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUIGI rodiklis pasikeitė $ +0.000817 (+62.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Luigi Mangione 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000524 (+32.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Luigi Mangione (LUIGI) pokyčius?

Peržiūrėkite Luigi Mangione kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Luigi Mangione (LUIGI)

LUIGI is a meme coin.

Luigi Mangione galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Luigi Mangione investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUIGIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Luigi Mangione mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Luigi Mangione, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Luigi Mangione kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Luigi Mangione (LUIGI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Luigi Mangione (LUIGI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Luigi Mangione prognozes.

Peržiūrėkite Luigi Mangione kainos prognozę dabar!

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomika

Supratimas apie Luigi Mangione (LUIGI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUIGIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Luigi Mangione (LUIGI)

Ieškote, kaip nusipirkti Luigi Mangione? Viskas paprasta ir patogu! Luigi Mangione lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUIGI į vietos valiutas

Luigi Mangione išteklius

Išsamesnei Luigi Mangione analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Luigi Mangione

Kiek Luigi Mangione(LUIGI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUIGI kaina USD valiuta yra 0.002124USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUIGI į USD kaina?
Dabartinė LUIGI kaina USD valiuta yra $ 0.002124. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Luigi Mangione rinkos kapitalizacija?
LUIGI rinkos kapitalizacija yra $ 2.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUIGI apyvartoje?
LUIGI apyvartoje yra 999.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUIGI kaina?
LUIGI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05507406330902778USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUIGI kaina?
LUIGI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000036414173553256USD.
Kokia yra LUIGI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUIGI yra $ 57.37KUSD.
Ar LUIGI kaina šiais metais kils?
LUIGI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUIGI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Luigi Mangione (LUIGI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

