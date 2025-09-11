Daugiau apie LOOM

Loom Network logotipas

Loom Network kaina(LOOM)

1 LOOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.001407
$0.001407$0.001407
-1.12%1D
USD
Loom Network (LOOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:07:12(UTC+8)

Loom Network (LOOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001389
$ 0.001389$ 0.001389
24 val. žemiausia
$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145
24 val. aukščiausia

$ 0.001389
$ 0.001389$ 0.001389

$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

+0.07%

-1.11%

+0.86%

+0.86%

Loom Network (LOOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.001406. Per pastarąsias 24 valandas LOOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001389 iki aukščiausios $ 0.00145 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOOM kaina yra $ 0.7744539976119995, o žemiausia – $ 0.001325802388816845.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOOM per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Loom Network (LOOM) rinkos informacija

No.1917

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 58.58K
$ 58.58K$ 58.58K

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15 00:00:00

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

Dabartinė Loom Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.58K. LOOM apyvartoje yra 1.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 1300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M

Loom Network (LOOM) kainos istorija USD

Stebėkite Loom Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001594-1.11%
30 dienų$ -0.000224-13.75%
60 dienų$ -0.000328-18.92%
90 dienų$ -0.00088-38.50%
Loom Network kainos pokytis šiandien

Šiandien LOOM užfiksuotas $ -0.00001594 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Loom Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000224 (-13.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Loom Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOOM rodiklis pasikeitė $ -0.000328 (-18.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Loom Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00088 (-38.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Loom Network (LOOM) pokyčius?

Peržiūrėkite Loom Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Loom Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LOOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Loom Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Loom Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Loom Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Loom Network (LOOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Loom Network (LOOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Loom Network prognozes.

Peržiūrėkite Loom Network kainos prognozę dabar!

Loom Network (LOOM) Tokenomika

Supratimas apie Loom Network (LOOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Loom Network (LOOM)

Ieškote, kaip nusipirkti Loom Network? Viskas paprasta ir patogu! Loom Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LOOM į vietos valiutas

1 Loom Network(LOOM) į VND
36.99889
1 Loom Network(LOOM) į AUD
A$0.00212306
1 Loom Network(LOOM) į GBP
0.00102638
1 Loom Network(LOOM) į EUR
0.0011951
1 Loom Network(LOOM) į USD
$0.001406
1 Loom Network(LOOM) į MYR
RM0.00593332
1 Loom Network(LOOM) į TRY
0.05802562
1 Loom Network(LOOM) į JPY
¥0.206682
1 Loom Network(LOOM) į ARS
ARS$2.002847
1 Loom Network(LOOM) į RUB
0.11879294
1 Loom Network(LOOM) į INR
0.12405138
1 Loom Network(LOOM) į IDR
Rp23.04917664
1 Loom Network(LOOM) į KRW
1.95549292
1 Loom Network(LOOM) į PHP
0.08039508
1 Loom Network(LOOM) į EGP
￡E.0.06764266
1 Loom Network(LOOM) į BRL
R$0.0075924
1 Loom Network(LOOM) į CAD
C$0.00194028
1 Loom Network(LOOM) į BDT
0.1712508
1 Loom Network(LOOM) į NGN
2.12065574
1 Loom Network(LOOM) į COP
$5.51371336
1 Loom Network(LOOM) į ZAR
R.0.02459094
1 Loom Network(LOOM) į UAH
0.05803968
1 Loom Network(LOOM) į VES
Bs0.219336
1 Loom Network(LOOM) į CLP
$1.351166
1 Loom Network(LOOM) į PKR
Rs0.39931806
1 Loom Network(LOOM) į KZT
0.75794648
1 Loom Network(LOOM) į THB
฿0.04469674
1 Loom Network(LOOM) į TWD
NT$0.0426721
1 Loom Network(LOOM) į AED
د.إ0.00516002
1 Loom Network(LOOM) į CHF
Fr0.00111074
1 Loom Network(LOOM) į HKD
HK$0.01093868
1 Loom Network(LOOM) į AMD
֏0.53724666
1 Loom Network(LOOM) į MAD
.د.م0.01269618
1 Loom Network(LOOM) į MXN
$0.0261516
1 Loom Network(LOOM) į SAR
ريال0.0052725
1 Loom Network(LOOM) į PLN
0.00511784
1 Loom Network(LOOM) į RON
лв0.00608798
1 Loom Network(LOOM) į SEK
kr0.0131461
1 Loom Network(LOOM) į BGN
лв0.00234802
1 Loom Network(LOOM) į HUF
Ft0.47259878
1 Loom Network(LOOM) į CZK
0.02932916
1 Loom Network(LOOM) į KWD
د.ك0.00042883
1 Loom Network(LOOM) į ILS
0.00466792
1 Loom Network(LOOM) į AOA
Kz1.28636346
1 Loom Network(LOOM) į BHD
.د.ب0.000530062
1 Loom Network(LOOM) į BMD
$0.001406
1 Loom Network(LOOM) į DKK
kr0.00897028
1 Loom Network(LOOM) į HNL
L0.03685126
1 Loom Network(LOOM) į MUR
0.06405736
1 Loom Network(LOOM) į NAD
$0.02471748
1 Loom Network(LOOM) į NOK
kr0.01396158
1 Loom Network(LOOM) į NZD
$0.00236208
1 Loom Network(LOOM) į PAB
B/.0.001406
1 Loom Network(LOOM) į PGK
K0.00596144
1 Loom Network(LOOM) į QAR
ر.ق0.00511784
1 Loom Network(LOOM) į RSD
дин.0.14082496

Loom Network išteklius

Išsamesnei Loom Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Loom Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Loom Network

Kiek Loom Network(LOOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOOM kaina USD valiuta yra 0.001406USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOOM į USD kaina?
Dabartinė LOOM kaina USD valiuta yra $ 0.001406. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Loom Network rinkos kapitalizacija?
LOOM rinkos kapitalizacija yra $ 1.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOOM apyvartoje?
LOOM apyvartoje yra 1.24BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOOM kaina?
LOOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7744539976119995USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOOM kaina?
LOOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001325802388816845USD.
Kokia yra LOOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOOM yra $ 58.58KUSD.
Ar LOOM kaina šiais metais kils?
LOOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Loom Network (LOOM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

