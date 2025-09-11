Loom Network (LOOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.001406. Per pastarąsias 24 valandas LOOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001389 iki aukščiausios $ 0.00145 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOOM kaina yra $ 0.7744539976119995, o žemiausia – $ 0.001325802388816845.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOOM per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Loom Network (LOOM) rinkos informacija
No.1917
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
$ 58.58K
$ 58.58K$ 58.58K
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
1.24B
1.24B 1.24B
--
----
1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000
2018-03-15 00:00:00
$ 0.076
$ 0.076$ 0.076
ETH
Dabartinė Loom Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.58K. LOOM apyvartoje yra 1.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 1300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M
Loom Network (LOOM) kainos istorija USD
Stebėkite Loom Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001594
-1.11%
30 dienų
$ -0.000224
-13.75%
60 dienų
$ -0.000328
-18.92%
90 dienų
$ -0.00088
-38.50%
Loom Network kainos pokytis šiandien
Šiandien LOOM užfiksuotas $ -0.00001594 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Loom Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000224 (-13.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Loom Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOOM rodiklis pasikeitė $ -0.000328 (-18.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Loom Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00088 (-38.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Loom Network (LOOM) pokyčius?
Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.
Loom Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Loom Network (LOOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Loom Network (LOOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Loom Network prognozes.
Supratimas apie Loom Network (LOOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
