Legends of Elysium kaina(LOE)

1 LOE į USD – tiesioginė kaina:

$0.002384
$0.002384$0.002384
-1.36%1D
USD
Legends of Elysium (LOE) kainos grafikas realiu laiku
Legends of Elysium (LOE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002165
$ 0.002165$ 0.002165
24 val. žemiausia
$ 0.002474
$ 0.002474$ 0.002474
24 val. aukščiausia

$ 0.002165
$ 0.002165$ 0.002165

$ 0.002474
$ 0.002474$ 0.002474

$ 9.151237065924299
$ 9.151237065924299$ 9.151237065924299

$ 0.001600006533980579
$ 0.001600006533980579$ 0.001600006533980579

0.00%

-1.35%

+6.90%

+6.90%

Legends of Elysium (LOE) realiojo laiko kaina yra $ 0.002384. Per pastarąsias 24 valandas LOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002165 iki aukščiausios $ 0.002474 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOE kaina yra $ 9.151237065924299, o žemiausia – $ 0.001600006533980579.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Legends of Elysium (LOE) rinkos informacija

No.3258

$ 32.81K
$ 32.81K$ 32.81K

$ 134.37
$ 134.37$ 134.37

$ 476.80K
$ 476.80K$ 476.80K

13.76M
13.76M 13.76M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

6.88%

MATIC

Dabartinė Legends of Elysium rinkos kapitalizacija yra $ 32.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.37. LOE apyvartoje yra 13.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 476.80K

Legends of Elysium (LOE) kainos istorija USD

Stebėkite Legends of Elysium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003287-1.35%
30 dienų$ -0.000566-19.19%
60 dienų$ -0.000586-19.74%
90 dienų$ -0.000766-24.32%
Legends of Elysium kainos pokytis šiandien

Šiandien LOE užfiksuotas $ -0.00003287 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Legends of Elysium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000566 (-19.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Legends of Elysium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOE rodiklis pasikeitė $ -0.000586 (-19.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Legends of Elysium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000766 (-24.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Legends of Elysium (LOE) pokyčius?

Peržiūrėkite Legends of Elysium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Legends of Elysium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Legends of Elysium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Legends of Elysium (LOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Legends of Elysium (LOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Legends of Elysium prognozes.

Peržiūrėkite Legends of Elysium kainos prognozę dabar!

Legends of Elysium (LOE) Tokenomika

Supratimas apie Legends of Elysium (LOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Legends of Elysium (LOE)

Ieškote, kaip nusipirkti Legends of Elysium? Viskas paprasta ir patogu!

LOE į vietos valiutas

1 Legends of Elysium(LOE) į VND
62.73496
1 Legends of Elysium(LOE) į AUD
A$0.00359984
1 Legends of Elysium(LOE) į GBP
0.00174032
1 Legends of Elysium(LOE) į EUR
0.0020264
1 Legends of Elysium(LOE) į USD
$0.002384
1 Legends of Elysium(LOE) į MYR
RM0.01006048
1 Legends of Elysium(LOE) į TRY
0.09841152
1 Legends of Elysium(LOE) į JPY
¥0.350448
1 Legends of Elysium(LOE) į ARS
ARS$3.396008
1 Legends of Elysium(LOE) į RUB
0.201448
1 Legends of Elysium(LOE) į INR
0.21007808
1 Legends of Elysium(LOE) į IDR
Rp39.08196096
1 Legends of Elysium(LOE) į KRW
3.31571488
1 Legends of Elysium(LOE) į PHP
0.13638864
1 Legends of Elysium(LOE) į EGP
￡E.0.1146704
1 Legends of Elysium(LOE) į BRL
R$0.0128736
1 Legends of Elysium(LOE) į CAD
C$0.00328992
1 Legends of Elysium(LOE) į BDT
0.2903712
1 Legends of Elysium(LOE) į NGN
3.59576336
1 Legends of Elysium(LOE) į COP
$9.34899904
1 Legends of Elysium(LOE) į ZAR
R.0.04169616
1 Legends of Elysium(LOE) į UAH
0.09841152
1 Legends of Elysium(LOE) į VES
Bs0.371904
1 Legends of Elysium(LOE) į CLP
$2.291024
1 Legends of Elysium(LOE) į PKR
Rs0.67707984
1 Legends of Elysium(LOE) į KZT
1.28516672
1 Legends of Elysium(LOE) į THB
฿0.07578736
1 Legends of Elysium(LOE) į TWD
NT$0.0723544
1 Legends of Elysium(LOE) į AED
د.إ0.00874928
1 Legends of Elysium(LOE) į CHF
Fr0.00188336
1 Legends of Elysium(LOE) į HKD
HK$0.01854752
1 Legends of Elysium(LOE) į AMD
֏0.91095024
1 Legends of Elysium(LOE) į MAD
.د.م0.02152752
1 Legends of Elysium(LOE) į MXN
$0.04431856
1 Legends of Elysium(LOE) į SAR
ريال0.00894
1 Legends of Elysium(LOE) į PLN
0.00867776
1 Legends of Elysium(LOE) į RON
лв0.01032272
1 Legends of Elysium(LOE) į SEK
kr0.0222904
1 Legends of Elysium(LOE) į BGN
лв0.00398128
1 Legends of Elysium(LOE) į HUF
Ft0.80107168
1 Legends of Elysium(LOE) į CZK
0.04973024
1 Legends of Elysium(LOE) į KWD
د.ك0.00072712
1 Legends of Elysium(LOE) į ILS
0.00791488
1 Legends of Elysium(LOE) į AOA
Kz2.18114544
1 Legends of Elysium(LOE) į BHD
.د.ب0.000898768
1 Legends of Elysium(LOE) į BMD
$0.002384
1 Legends of Elysium(LOE) į DKK
kr0.01520992
1 Legends of Elysium(LOE) į HNL
L0.06248464
1 Legends of Elysium(LOE) į MUR
0.108472
1 Legends of Elysium(LOE) į NAD
$0.04191072
1 Legends of Elysium(LOE) į NOK
kr0.02367312
1 Legends of Elysium(LOE) į NZD
$0.00400512
1 Legends of Elysium(LOE) į PAB
B/.0.002384
1 Legends of Elysium(LOE) į PGK
K0.01010816
1 Legends of Elysium(LOE) į QAR
ر.ق0.00867776
1 Legends of Elysium(LOE) į RSD
дин.0.2387576

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Legends of Elysium

Kiek Legends of Elysium(LOE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOE kaina USD valiuta yra 0.002384USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOE į USD kaina?
Dabartinė LOE kaina USD valiuta yra $ 0.002384. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Legends of Elysium rinkos kapitalizacija?
LOE rinkos kapitalizacija yra $ 32.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOE apyvartoje?
LOE apyvartoje yra 13.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOE kaina?
LOE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.151237065924299USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOE kaina?
LOE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001600006533980579USD.
Kokia yra LOE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOE yra $ 134.37USD.
Ar LOE kaina šiais metais kils?
LOE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Legends of Elysium (LOE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
