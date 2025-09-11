Daugiau apie LITHO

Lithosphere logotipas

Lithosphere kaina(LITHO)

1 LITHO į USD – tiesioginė kaina:

$0,0001024
$0,0001024$0,0001024
-2,10%1D
USD
Lithosphere (LITHO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:24:16(UTC+8)

Lithosphere (LITHO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,0001024
$ 0,0001024$ 0,0001024
24 val. žemiausia
$ 0,0001066
$ 0,0001066$ 0,0001066
24 val. aukščiausia

$ 0,0001024
$ 0,0001024$ 0,0001024

$ 0,0001066
$ 0,0001066$ 0,0001066

$ 0,18777612386033368
$ 0,18777612386033368$ 0,18777612386033368

$ 0,000010367632363446
$ 0,000010367632363446$ 0,000010367632363446

-1,44%

-2,10%

-5,50%

-5,50%

Lithosphere (LITHO) realiojo laiko kaina yra $ 0,0001031. Per pastarąsias 24 valandas LITHO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,0001024 iki aukščiausios $ 0,0001066 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LITHO kaina yra $ 0,18777612386033368, o žemiausia – $ 0,000010367632363446.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LITHO per pastarąją valandą pasikeitė -1,44%, per 24 valandas – -2,10%, o per pastarąsias 7 dienas – -5,50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lithosphere (LITHO) rinkos informacija

No.3128

$ 6,42K
$ 6,42K$ 6,42K

$ 338,54
$ 338,54$ 338,54

$ 103,10K
$ 103,10K$ 103,10K

62,32M
62,32M 62,32M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

6,23%

BSC

Dabartinė Lithosphere rinkos kapitalizacija yra $ 6,42K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 338,54. LITHO apyvartoje yra 62,32M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103,10K

Lithosphere (LITHO) kainos istorija USD

Stebėkite Lithosphere kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0,000002197-2,10%
30 dienų$ -0,0000468-31,23%
60 dienų$ -0,0000953-48,04%
90 dienų$ -0,0000028-2,65%
Lithosphere kainos pokytis šiandien

Šiandien LITHO užfiksuotas $ -0,000002197 (-2,10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lithosphere 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0,0000468 (-31,23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lithosphere 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LITHO rodiklis pasikeitė $ -0,0000953 (-48,04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lithosphere 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,0000028 (-2,65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lithosphere (LITHO) pokyčius?

Peržiūrėkite Lithosphere kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lithosphere (LITHO)

Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI.

Lithosphere galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lithosphere investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LITHOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lithosphere mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lithosphere, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lithosphere kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lithosphere (LITHO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lithosphere (LITHO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lithosphere prognozes.

Peržiūrėkite Lithosphere kainos prognozę dabar!

Lithosphere (LITHO) Tokenomika

Supratimas apie Lithosphere (LITHO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LITHOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lithosphere (LITHO)

Ieškote, kaip nusipirkti Lithosphere? Viskas paprasta ir patogu! Lithosphere lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LITHO į vietos valiutas

Lithosphere išteklius

Išsamesnei Lithosphere analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lithosphere svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lithosphere

Kiek Lithosphere(LITHO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LITHO kaina USD valiuta yra 0,0001031USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LITHO į USD kaina?
Dabartinė LITHO kaina USD valiuta yra $ 0,0001031. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lithosphere rinkos kapitalizacija?
LITHO rinkos kapitalizacija yra $ 6,42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LITHO apyvartoje?
LITHO apyvartoje yra 62,32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LITHO kaina?
LITHO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,18777612386033368USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LITHO kaina?
LITHO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,000010367632363446USD.
Kokia yra LITHO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LITHO yra $ 338,54USD.
Ar LITHO kaina šiais metais kils?
LITHO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LITHO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:24:16(UTC+8)

Lithosphere (LITHO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

