LIQUIDIUM.TOKEN kaina(LIQUIDIUM)

1 LIQUIDIUM į USD – tiesioginė kaina:

$0.1722
-0.11%1D
USD
LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:17(UTC+8)

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1698
24 val. žemiausia
$ 0.1729
24 val. aukščiausia

$ 0.1698
$ 0.1729
$ 0.4097941998015336
$ 0.000702832055826553
0.00%

-0.11%

-0.81%

-0.81%

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) realiojo laiko kaina yra $ 0.1722. Per pastarąsias 24 valandas LIQUIDIUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1698 iki aukščiausios $ 0.1729 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIQUIDIUM kaina yra $ 0.4097941998015336, o žemiausia – $ 0.000702832055826553.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIQUIDIUM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) rinkos informacija

No.1571

$ 3.76M
$ 66.66K
$ 17.22M
21.83M
100,000,000
100,000,000
21.82%

BTCRUNES

Dabartinė LIQUIDIUM.TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 3.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.66K. LIQUIDIUM apyvartoje yra 21.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.22M

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) kainos istorija USD

Stebėkite LIQUIDIUM.TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00019-0.11%
30 dienų$ -0.0206-10.69%
60 dienų$ -0.032-15.68%
90 dienų$ -0.0396-18.70%
LIQUIDIUM.TOKEN kainos pokytis šiandien

Šiandien LIQUIDIUM užfiksuotas $ -0.00019 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LIQUIDIUM.TOKEN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0206 (-10.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LIQUIDIUM.TOKEN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIQUIDIUM rodiklis pasikeitė $ -0.032 (-15.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LIQUIDIUM.TOKEN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0396 (-18.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) pokyčius?

Peržiūrėkite LIQUIDIUM.TOKEN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

LIQUIDIUM.TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LIQUIDIUM.TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LIQUIDIUMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LIQUIDIUM.TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LIQUIDIUM.TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LIQUIDIUM.TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LIQUIDIUM.TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite LIQUIDIUM.TOKEN kainos prognozę dabar!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Tokenomika

Supratimas apie LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIQUIDIUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Ieškote, kaip nusipirkti LIQUIDIUM.TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! LIQUIDIUM.TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LIQUIDIUM į vietos valiutas

LIQUIDIUM.TOKEN išteklius

Išsamesnei LIQUIDIUM.TOKEN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LIQUIDIUM.TOKEN

Kiek LIQUIDIUM.TOKEN(LIQUIDIUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LIQUIDIUM kaina USD valiuta yra 0.1722USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LIQUIDIUM į USD kaina?
Dabartinė LIQUIDIUM kaina USD valiuta yra $ 0.1722. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LIQUIDIUM.TOKEN rinkos kapitalizacija?
LIQUIDIUM rinkos kapitalizacija yra $ 3.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LIQUIDIUM apyvartoje?
LIQUIDIUM apyvartoje yra 21.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LIQUIDIUM kaina?
LIQUIDIUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4097941998015336USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LIQUIDIUM kaina?
LIQUIDIUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000702832055826553USD.
Kokia yra LIQUIDIUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LIQUIDIUM yra $ 66.66KUSD.
Ar LIQUIDIUM kaina šiais metais kils?
LIQUIDIUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LIQUIDIUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

