Legacy Network (LGCT) realiojo laiko kaina yra $ 1.9364. Per pastarąsias 24 valandas LGCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.8723 iki aukščiausios $ 1.9892 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LGCT kaina yra $ 2.1998545114038492, o žemiausia – $ 0.7988833348798597.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LGCT per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Legacy Network (LGCT) rinkos informacija
No.237
$ 205.53M
$ 205.53M$ 205.53M
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
$ 580.92M
$ 580.92M$ 580.92M
106.14M
106.14M 106.14M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
35.37%
BSC
Dabartinė Legacy Network rinkos kapitalizacija yra $ 205.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.00M. LGCT apyvartoje yra 106.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 580.92M
Legacy Network (LGCT) kainos istorija USD
Stebėkite Legacy Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001745
-0.09%
30 dienų
$ +0.2255
+13.18%
60 dienų
$ +0.1581
+8.89%
90 dienų
$ +0.1067
+5.83%
Legacy Network kainos pokytis šiandien
Šiandien LGCT užfiksuotas $ -0.001745 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Legacy Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2255 (+13.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Legacy Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LGCT rodiklis pasikeitė $ +0.1581 (+8.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Legacy Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1067 (+5.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Legacy Network (LGCT) pokyčius?
Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.
Legacy Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Legacy Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LGCTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Legacy Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Legacy Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Legacy Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Legacy Network (LGCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Legacy Network (LGCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Legacy Network prognozes.
Supratimas apie Legacy Network (LGCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LGCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Legacy Network (LGCT)
Ieškote, kaip nusipirkti Legacy Network? Viskas paprasta ir patogu! Legacy Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.