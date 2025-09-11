Daugiau apie LGCT

Legacy Network logotipas

Legacy Network kaina(LGCT)

1 LGCT į USD – tiesioginė kaina:

Legacy Network (LGCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:38(UTC+8)

Legacy Network (LGCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.14%

-0.09%

+0.98%

+0.98%

Legacy Network (LGCT) realiojo laiko kaina yra $ 1.9364. Per pastarąsias 24 valandas LGCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.8723 iki aukščiausios $ 1.9892 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LGCT kaina yra $ 2.1998545114038492, o žemiausia – $ 0.7988833348798597.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LGCT per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Legacy Network (LGCT) rinkos informacija

No.237

35.37%

BSC

Dabartinė Legacy Network rinkos kapitalizacija yra $ 205.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.00M. LGCT apyvartoje yra 106.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 580.92M

Legacy Network (LGCT) kainos istorija USD

Stebėkite Legacy Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001745-0.09%
30 dienų$ +0.2255+13.18%
60 dienų$ +0.1581+8.89%
90 dienų$ +0.1067+5.83%
Legacy Network kainos pokytis šiandien

Šiandien LGCT užfiksuotas $ -0.001745 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Legacy Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2255 (+13.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Legacy Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LGCT rodiklis pasikeitė $ +0.1581 (+8.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Legacy Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1067 (+5.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Legacy Network (LGCT) pokyčius?

Peržiūrėkite Legacy Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Legacy Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LGCTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Legacy Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Legacy Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Legacy Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Legacy Network (LGCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Legacy Network (LGCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Legacy Network prognozes.

Peržiūrėkite Legacy Network kainos prognozę dabar!

Legacy Network (LGCT) Tokenomika

Supratimas apie Legacy Network (LGCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LGCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Legacy Network (LGCT)

Ieškote, kaip nusipirkti Legacy Network? Viskas paprasta ir patogu! Legacy Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LGCT į vietos valiutas

1 Legacy Network(LGCT) į VND
50,956.366
1 Legacy Network(LGCT) į AUD
A$2.923964
1 Legacy Network(LGCT) į GBP
1.413572
1 Legacy Network(LGCT) į EUR
1.64594
1 Legacy Network(LGCT) į USD
$1.9364
1 Legacy Network(LGCT) į MYR
RM8.171608
1 Legacy Network(LGCT) į TRY
79.915228
1 Legacy Network(LGCT) į JPY
¥284.6508
1 Legacy Network(LGCT) į ARS
ARS$2,758.4018
1 Legacy Network(LGCT) į RUB
163.606436
1 Legacy Network(LGCT) į INR
170.848572
1 Legacy Network(LGCT) į IDR
Rp31,744.257216
1 Legacy Network(LGCT) į KRW
2,693.183848
1 Legacy Network(LGCT) į PHP
110.723352
1 Legacy Network(LGCT) į EGP
￡E.93.160204
1 Legacy Network(LGCT) į BRL
R$10.45656
1 Legacy Network(LGCT) į CAD
C$2.672232
1 Legacy Network(LGCT) į BDT
235.85352
1 Legacy Network(LGCT) į NGN
2,920.652756
1 Legacy Network(LGCT) į COP
$7,593.708784
1 Legacy Network(LGCT) į ZAR
R.33.867636
1 Legacy Network(LGCT) į UAH
79.934592
1 Legacy Network(LGCT) į VES
Bs302.0784
1 Legacy Network(LGCT) į CLP
$1,860.8804
1 Legacy Network(LGCT) į PKR
Rs549.956964
1 Legacy Network(LGCT) į KZT
1,043.874512
1 Legacy Network(LGCT) į THB
฿61.558156
1 Legacy Network(LGCT) į TWD
NT$58.76974
1 Legacy Network(LGCT) į AED
د.إ7.106588
1 Legacy Network(LGCT) į CHF
Fr1.529756
1 Legacy Network(LGCT) į HKD
HK$15.065192
1 Legacy Network(LGCT) į AMD
֏739.917804
1 Legacy Network(LGCT) į MAD
.د.م17.485692
1 Legacy Network(LGCT) į MXN
$36.01704
1 Legacy Network(LGCT) į SAR
ريال7.2615
1 Legacy Network(LGCT) į PLN
7.048496
1 Legacy Network(LGCT) į RON
лв8.384612
1 Legacy Network(LGCT) į SEK
kr18.10534
1 Legacy Network(LGCT) į BGN
лв3.233788
1 Legacy Network(LGCT) į HUF
Ft650.882132
1 Legacy Network(LGCT) į CZK
40.393304
1 Legacy Network(LGCT) į KWD
د.ك0.590602
1 Legacy Network(LGCT) į ILS
6.428848
1 Legacy Network(LGCT) į AOA
Kz1,771.631724
1 Legacy Network(LGCT) į BHD
.د.ب0.7300228
1 Legacy Network(LGCT) į BMD
$1.9364
1 Legacy Network(LGCT) į DKK
kr12.354232
1 Legacy Network(LGCT) į HNL
L50.753044
1 Legacy Network(LGCT) į MUR
88.222384
1 Legacy Network(LGCT) į NAD
$34.041912
1 Legacy Network(LGCT) į NOK
kr19.228452
1 Legacy Network(LGCT) į NZD
$3.253152
1 Legacy Network(LGCT) į PAB
B/.1.9364
1 Legacy Network(LGCT) į PGK
K8.210336
1 Legacy Network(LGCT) į QAR
ر.ق7.048496
1 Legacy Network(LGCT) į RSD
дин.193.949824

Legacy Network išteklius

Išsamesnei Legacy Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Legacy Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Legacy Network

Kiek Legacy Network(LGCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LGCT kaina USD valiuta yra 1.9364USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LGCT į USD kaina?
Dabartinė LGCT kaina USD valiuta yra $ 1.9364. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Legacy Network rinkos kapitalizacija?
LGCT rinkos kapitalizacija yra $ 205.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LGCT apyvartoje?
LGCT apyvartoje yra 106.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LGCT kaina?
LGCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.1998545114038492USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LGCT kaina?
LGCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7988833348798597USD.
Kokia yra LGCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LGCT yra $ 1.00MUSD.
Ar LGCT kaina šiais metais kils?
LGCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LGCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Legacy Network (LGCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

