Letit Trade (LETIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.02341. Per pastarąsias 24 valandas LETIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02304 iki aukščiausios $ 0.02562 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LETIT kaina yra $ 0.245371299906071, o žemiausia – $ 0.020097219946729944.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LETIT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Letit Trade (LETIT) rinkos informacija
Dabartinė Letit Trade rinkos kapitalizacija yra $ 1.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.48K. LETIT apyvartoje yra 64.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.34M
Letit Trade (LETIT) kainos istorija USD
Stebėkite Letit Trade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008189
-3.38%
30 dienų
$ -0.00529
-18.44%
60 dienų
$ -0.00358
-13.27%
90 dienų
$ -0.00979
-29.49%
Letit Trade kainos pokytis šiandien
Šiandien LETIT užfiksuotas $ -0.0008189 (-3.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Letit Trade 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00529 (-18.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Letit Trade 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LETIT rodiklis pasikeitė $ -0.00358 (-13.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Letit Trade 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00979 (-29.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Letit Trade (LETIT) pokyčius?
Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.
Letit Trade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Letit Trade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LETITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Letit Trade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Letit Trade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Letit Trade kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Letit Trade (LETIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Letit Trade (LETIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Letit Trade prognozes.
Supratimas apie Letit Trade (LETIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LETITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Letit Trade (LETIT)
Ieškote, kaip nusipirkti Letit Trade? Viskas paprasta ir patogu! Letit Trade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
