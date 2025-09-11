Daugiau apie LETIT

Letit Trade kaina(LETIT)

1 LETIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.02341
$0.02341$0.02341
-3.38%1D
USD
Letit Trade (LETIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:21:57(UTC+8)

Letit Trade (LETIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02304
$ 0.02304$ 0.02304
24 val. žemiausia
$ 0.02562
$ 0.02562$ 0.02562
24 val. aukščiausia

$ 0.02304
$ 0.02304$ 0.02304

$ 0.02562
$ 0.02562$ 0.02562

$ 0.245371299906071
$ 0.245371299906071$ 0.245371299906071

$ 0.020097219946729944
$ 0.020097219946729944$ 0.020097219946729944

0.00%

-3.38%

0.00%

0.00%

Letit Trade (LETIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.02341. Per pastarąsias 24 valandas LETIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02304 iki aukščiausios $ 0.02562 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LETIT kaina yra $ 0.245371299906071, o žemiausia – $ 0.020097219946729944.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LETIT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Letit Trade (LETIT) rinkos informacija

No.1999

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 10.48K
$ 10.48K$ 10.48K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

64.00M
64.00M 64.00M

99,999,999
99,999,999 99,999,999

99,999,999
99,999,999 99,999,999

63.99%

BSC

Dabartinė Letit Trade rinkos kapitalizacija yra $ 1.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.48K. LETIT apyvartoje yra 64.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.34M

Letit Trade (LETIT) kainos istorija USD

Stebėkite Letit Trade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008189-3.38%
30 dienų$ -0.00529-18.44%
60 dienų$ -0.00358-13.27%
90 dienų$ -0.00979-29.49%
Letit Trade kainos pokytis šiandien

Šiandien LETIT užfiksuotas $ -0.0008189 (-3.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Letit Trade 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00529 (-18.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Letit Trade 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LETIT rodiklis pasikeitė $ -0.00358 (-13.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Letit Trade 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00979 (-29.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Letit Trade (LETIT) pokyčius?

Peržiūrėkite Letit Trade kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Letit Trade (LETIT)

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

Letit Trade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Letit Trade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LETITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Letit Trade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Letit Trade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Letit Trade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Letit Trade (LETIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Letit Trade (LETIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Letit Trade prognozes.

Peržiūrėkite Letit Trade kainos prognozę dabar!

Letit Trade (LETIT) Tokenomika

Supratimas apie Letit Trade (LETIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LETITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Letit Trade (LETIT)

Ieškote, kaip nusipirkti Letit Trade? Viskas paprasta ir patogu! Letit Trade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LETIT į vietos valiutas

1 Letit Trade(LETIT) į VND
616.03415
1 Letit Trade(LETIT) į AUD
A$0.0353491
1 Letit Trade(LETIT) į GBP
0.0170893
1 Letit Trade(LETIT) į EUR
0.0198985
1 Letit Trade(LETIT) į USD
$0.02341
1 Letit Trade(LETIT) į MYR
RM0.0987902
1 Letit Trade(LETIT) į TRY
0.9665989
1 Letit Trade(LETIT) į JPY
¥3.44127
1 Letit Trade(LETIT) į ARS
ARS$33.347545
1 Letit Trade(LETIT) į RUB
1.978145
1 Letit Trade(LETIT) į INR
2.0666348
1 Letit Trade(LETIT) į IDR
Rp383.7704304
1 Letit Trade(LETIT) į KRW
32.6042775
1 Letit Trade(LETIT) į PHP
1.3399884
1 Letit Trade(LETIT) į EGP
￡E.1.1274256
1 Letit Trade(LETIT) į BRL
R$0.126414
1 Letit Trade(LETIT) į CAD
C$0.0323058
1 Letit Trade(LETIT) į BDT
2.851338
1 Letit Trade(LETIT) į NGN
35.3090689
1 Letit Trade(LETIT) į COP
$91.8037196
1 Letit Trade(LETIT) į ZAR
R.0.4099091
1 Letit Trade(LETIT) į UAH
0.9663648
1 Letit Trade(LETIT) į VES
Bs3.65196
1 Letit Trade(LETIT) į CLP
$22.49701
1 Letit Trade(LETIT) į PKR
Rs6.6486741
1 Letit Trade(LETIT) į KZT
12.6198628
1 Letit Trade(LETIT) į THB
฿0.744438
1 Letit Trade(LETIT) į TWD
NT$0.7109617
1 Letit Trade(LETIT) į AED
د.إ0.0859147
1 Letit Trade(LETIT) į CHF
Fr0.0184939
1 Letit Trade(LETIT) į HKD
HK$0.1821298
1 Letit Trade(LETIT) į AMD
֏8.9451951
1 Letit Trade(LETIT) į MAD
.د.م0.2113923
1 Letit Trade(LETIT) į MXN
$0.4356601
1 Letit Trade(LETIT) į SAR
ريال0.0877875
1 Letit Trade(LETIT) į PLN
0.0854465
1 Letit Trade(LETIT) į RON
лв0.1015994
1 Letit Trade(LETIT) į SEK
kr0.2191176
1 Letit Trade(LETIT) į BGN
лв0.0390947
1 Letit Trade(LETIT) į HUF
Ft7.8793378
1 Letit Trade(LETIT) į CZK
0.4890349
1 Letit Trade(LETIT) į KWD
د.ك0.00714005
1 Letit Trade(LETIT) į ILS
0.0777212
1 Letit Trade(LETIT) į AOA
Kz21.3398537
1 Letit Trade(LETIT) į BHD
.د.ب0.00880216
1 Letit Trade(LETIT) į BMD
$0.02341
1 Letit Trade(LETIT) į DKK
kr0.1493558
1 Letit Trade(LETIT) į HNL
L0.6135761
1 Letit Trade(LETIT) į MUR
1.0665596
1 Letit Trade(LETIT) į NAD
$0.4115478
1 Letit Trade(LETIT) į NOK
kr0.2329295
1 Letit Trade(LETIT) į NZD
$0.0393288
1 Letit Trade(LETIT) į PAB
B/.0.02341
1 Letit Trade(LETIT) į PGK
K0.0992584
1 Letit Trade(LETIT) į QAR
ر.ق0.0852124
1 Letit Trade(LETIT) į RSD
дин.2.3466184

Letit Trade išteklius

Išsamesnei Letit Trade analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Letit Trade

Kiek Letit Trade(LETIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LETIT kaina USD valiuta yra 0.02341USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LETIT į USD kaina?
Dabartinė LETIT kaina USD valiuta yra $ 0.02341. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Letit Trade rinkos kapitalizacija?
LETIT rinkos kapitalizacija yra $ 1.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LETIT apyvartoje?
LETIT apyvartoje yra 64.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LETIT kaina?
LETIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.245371299906071USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LETIT kaina?
LETIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.020097219946729944USD.
Kokia yra LETIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LETIT yra $ 10.48KUSD.
Ar LETIT kaina šiais metais kils?
LETIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LETIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:21:57(UTC+8)

Letit Trade (LETIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
