Ledgity logotipas

Ledgity kaina(LDY)

1 LDY į USD – tiesioginė kaina:

$0.01395
$0.01395$0.01395
-0.14%1D
USD
Ledgity (LDY) kainos grafikas realiu laiku
Ledgity (LDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01374
24 val. žemiausia
$ 0.01413
24 val. aukščiausia

$ 0.01374
$ 0.01413
--
--
-0.29%

-0.13%

-10.58%

-10.58%

Ledgity (LDY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01395. Per pastarąsias 24 valandas LDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01374 iki aukščiausios $ 0.01413 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LDY kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LDY per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ledgity (LDY) rinkos informacija

$ 0.00
$ 11.48K
$ 1.05M
0.00
75,000,000
75,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Ledgity rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.48K. LDY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 75000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M

Ledgity (LDY) kainos istorija USD

Stebėkite Ledgity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000196-0.13%
30 dienų$ -0.00161-10.35%
60 dienų$ +0.00258+22.69%
90 dienų$ +0.00223+19.02%
Ledgity kainos pokytis šiandien

Šiandien LDY užfiksuotas $ -0.0000196 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ledgity 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00161 (-10.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ledgity 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LDY rodiklis pasikeitė $ +0.00258 (+22.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ledgity 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00223 (+19.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ledgity (LDY) pokyčius?

Peržiūrėkite Ledgity kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ledgity (LDY)

Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi).

Ledgity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ledgity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LDYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ledgity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ledgity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ledgity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ledgity (LDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ledgity (LDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ledgity prognozes.

Peržiūrėkite Ledgity kainos prognozę dabar!

Ledgity (LDY) Tokenomika

Supratimas apie Ledgity (LDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ledgity (LDY)

Ieškote, kaip nusipirkti Ledgity? Viskas paprasta ir patogu! Ledgity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Ledgity išteklius

Išsamesnei Ledgity analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ledgity svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ledgity

Kiek Ledgity(LDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LDY kaina USD valiuta yra 0.01395USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LDY į USD kaina?
Dabartinė LDY kaina USD valiuta yra $ 0.01395. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ledgity rinkos kapitalizacija?
LDY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LDY apyvartoje?
LDY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LDY kaina?
LDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LDY kaina?
LDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra LDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LDY yra $ 11.48KUSD.
Ar LDY kaina šiais metais kils?
LDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
