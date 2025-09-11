Daugiau apie LCAT

Lion Cat logotipas

Lion Cat kaina(LCAT)

$0.01115
-0.35%1D
USD
Lion Cat (LCAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:04:35(UTC+8)

Lion Cat (LCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.35%

-3.47%

-3.47%

Lion Cat (LCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01115. Per pastarąsias 24 valandas LCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01112 iki aukščiausios $ 0.01173 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LCAT kaina yra $ 0.09781720228048008, o žemiausia – $ 0.009656851099097093.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LCAT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lion Cat (LCAT) rinkos informacija

No.1437

78.50%

BSC

Dabartinė Lion Cat rinkos kapitalizacija yra $ 5.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.71K. LCAT apyvartoje yra 471.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.69M

Lion Cat (LCAT) kainos istorija USD

Stebėkite Lion Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000392-0.35%
30 dienų$ -0.00144-11.44%
60 dienų$ -0.0068-37.89%
90 dienų$ -0.01504-57.43%
Lion Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien LCAT užfiksuotas $ -0.0000392 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lion Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00144 (-11.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lion Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LCAT rodiklis pasikeitė $ -0.0068 (-37.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lion Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01504 (-57.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lion Cat (LCAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Lion Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Lion Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lion Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LCATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lion Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lion Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lion Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lion Cat (LCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lion Cat (LCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lion Cat prognozes.

Peržiūrėkite Lion Cat kainos prognozę dabar!

Lion Cat (LCAT) Tokenomika

Supratimas apie Lion Cat (LCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lion Cat (LCAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Lion Cat? Viskas paprasta ir patogu! Lion Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LCAT į vietos valiutas

1 Lion Cat(LCAT) į VND
293.41225
1 Lion Cat(LCAT) į AUD
A$0.0168365
1 Lion Cat(LCAT) į GBP
0.0081395
1 Lion Cat(LCAT) į EUR
0.0094775
1 Lion Cat(LCAT) į USD
$0.01115
1 Lion Cat(LCAT) į MYR
RM0.047053
1 Lion Cat(LCAT) į TRY
0.4601605
1 Lion Cat(LCAT) į JPY
¥1.63905
1 Lion Cat(LCAT) į ARS
ARS$15.883175
1 Lion Cat(LCAT) į RUB
0.9420635
1 Lion Cat(LCAT) į INR
0.9837645
1 Lion Cat(LCAT) į IDR
Rp182.786856
1 Lion Cat(LCAT) į KRW
15.507643
1 Lion Cat(LCAT) į PHP
0.637557
1 Lion Cat(LCAT) į EGP
￡E.0.5364265
1 Lion Cat(LCAT) į BRL
R$0.06021
1 Lion Cat(LCAT) į CAD
C$0.015387
1 Lion Cat(LCAT) į BDT
1.35807
1 Lion Cat(LCAT) į NGN
16.8174335
1 Lion Cat(LCAT) į COP
$43.725394
1 Lion Cat(LCAT) į ZAR
R.0.1950135
1 Lion Cat(LCAT) į UAH
0.460272
1 Lion Cat(LCAT) į VES
Bs1.7394
1 Lion Cat(LCAT) į CLP
$10.71515
1 Lion Cat(LCAT) į PKR
Rs3.1667115
1 Lion Cat(LCAT) į KZT
6.010742
1 Lion Cat(LCAT) į THB
฿0.3544585
1 Lion Cat(LCAT) į TWD
NT$0.3384025
1 Lion Cat(LCAT) į AED
د.إ0.0409205
1 Lion Cat(LCAT) į CHF
Fr0.0088085
1 Lion Cat(LCAT) į HKD
HK$0.086747
1 Lion Cat(LCAT) į AMD
֏4.2605265
1 Lion Cat(LCAT) į MAD
.د.م0.1006845
1 Lion Cat(LCAT) į MXN
$0.20739
1 Lion Cat(LCAT) į SAR
ريال0.0418125
1 Lion Cat(LCAT) į PLN
0.040586
1 Lion Cat(LCAT) į RON
лв0.0482795
1 Lion Cat(LCAT) į SEK
kr0.1042525
1 Lion Cat(LCAT) į BGN
лв0.0186205
1 Lion Cat(LCAT) į HUF
Ft3.7478495
1 Lion Cat(LCAT) į CZK
0.232589
1 Lion Cat(LCAT) į KWD
د.ك0.00340075
1 Lion Cat(LCAT) į ILS
0.037018
1 Lion Cat(LCAT) į AOA
Kz10.2012465
1 Lion Cat(LCAT) į BHD
.د.ب0.00420355
1 Lion Cat(LCAT) į BMD
$0.01115
1 Lion Cat(LCAT) į DKK
kr0.071137
1 Lion Cat(LCAT) į HNL
L0.2922415
1 Lion Cat(LCAT) į MUR
0.507994
1 Lion Cat(LCAT) į NAD
$0.196017
1 Lion Cat(LCAT) į NOK
kr0.1107195
1 Lion Cat(LCAT) į NZD
$0.018732
1 Lion Cat(LCAT) į PAB
B/.0.01115
1 Lion Cat(LCAT) į PGK
K0.047276
1 Lion Cat(LCAT) į QAR
ر.ق0.040586
1 Lion Cat(LCAT) į RSD
дин.1.116784

Išsamesnei Lion Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Lion Cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lion Cat

Kiek Lion Cat(LCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LCAT kaina USD valiuta yra 0.01115USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LCAT į USD kaina?
Dabartinė LCAT kaina USD valiuta yra $ 0.01115. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lion Cat rinkos kapitalizacija?
LCAT rinkos kapitalizacija yra $ 5.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LCAT apyvartoje?
LCAT apyvartoje yra 471.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LCAT kaina?
LCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09781720228048008USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LCAT kaina?
LCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009656851099097093USD.
Kokia yra LCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LCAT yra $ 21.71KUSD.
Ar LCAT kaina šiais metais kils?
LCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:04:35(UTC+8)

Lion Cat (LCAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

