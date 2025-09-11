Lion Cat (LCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01115. Per pastarąsias 24 valandas LCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01112 iki aukščiausios $ 0.01173 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LCAT kaina yra $ 0.09781720228048008, o žemiausia – $ 0.009656851099097093.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LCAT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lion Cat (LCAT) rinkos informacija
No.1437
$ 5.25M
$ 21.71K
$ 6.69M
471.00M
600,000,000
600,000,000
78.50%
BSC
Dabartinė Lion Cat rinkos kapitalizacija yra $ 5.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.71K. LCAT apyvartoje yra 471.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.69M
Lion Cat (LCAT) kainos istorija USD
Stebėkite Lion Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000392
-0.35%
30 dienų
$ -0.00144
-11.44%
60 dienų
$ -0.0068
-37.89%
90 dienų
$ -0.01504
-57.43%
Lion Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien LCAT užfiksuotas $ -0.0000392 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lion Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00144 (-11.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lion Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LCAT rodiklis pasikeitė $ -0.0068 (-37.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lion Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01504 (-57.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lion Cat (LCAT) pokyčius?
LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.
Lion Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lion Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LCATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lion Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lion Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lion Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lion Cat (LCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lion Cat (LCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lion Cat prognozes.
Supratimas apie Lion Cat (LCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lion Cat (LCAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Lion Cat? Viskas paprasta ir patogu! Lion Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.