Lybra Finance logotipas

Lybra Finance kaina(LBR)

1 LBR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01702
$0.01702$0.01702
-3.89%1D
USD
Lybra Finance (LBR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:04:20(UTC+8)

Lybra Finance (LBR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598
24 val. žemiausia
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
24 val. aukščiausia

$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 4.635183602993243
$ 4.635183602993243$ 4.635183602993243

$ 0.012482092590792422
$ 0.012482092590792422$ 0.012482092590792422

-1.22%

-3.88%

-21.93%

-21.93%

Lybra Finance (LBR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01702. Per pastarąsias 24 valandas LBR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01598 iki aukščiausios $ 0.018 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBR kaina yra $ 4.635183602993243, o žemiausia – $ 0.012482092590792422.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBR per pastarąją valandą pasikeitė -1.22%, per 24 valandas – -3.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lybra Finance (LBR) rinkos informacija

No.4511

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.30K
$ 57.30K$ 57.30K

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

15,491,597.44475832
15,491,597.44475832 15,491,597.44475832

0.00%

ETH

Dabartinė Lybra Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.30K. LBR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 15491597.44475832. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.70M

Lybra Finance (LBR) kainos istorija USD

Stebėkite Lybra Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006889-3.88%
30 dienų$ -0.00642-27.39%
60 dienų$ -0.01138-40.08%
90 dienų$ -0.02055-54.70%
Lybra Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien LBR užfiksuotas $ -0.0006889 (-3.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lybra Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00642 (-27.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lybra Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LBR rodiklis pasikeitė $ -0.01138 (-40.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lybra Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02055 (-54.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lybra Finance (LBR) pokyčius?

Peržiūrėkite Lybra Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lybra Finance (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

Lybra Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lybra Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LBRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lybra Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lybra Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lybra Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lybra Finance (LBR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lybra Finance (LBR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lybra Finance prognozes.

Peržiūrėkite Lybra Finance kainos prognozę dabar!

Lybra Finance (LBR) Tokenomika

Supratimas apie Lybra Finance (LBR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lybra Finance (LBR)

Ieškote, kaip nusipirkti Lybra Finance? Viskas paprasta ir patogu! Lybra Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Lybra Finance išteklius

Išsamesnei Lybra Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lybra Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lybra Finance

Kiek Lybra Finance(LBR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LBR kaina USD valiuta yra 0.01702USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LBR į USD kaina?
Dabartinė LBR kaina USD valiuta yra $ 0.01702. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lybra Finance rinkos kapitalizacija?
LBR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LBR apyvartoje?
LBR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LBR kaina?
LBR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.635183602993243USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LBR kaina?
LBR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.012482092590792422USD.
Kokia yra LBR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LBR yra $ 57.30KUSD.
Ar LBR kaina šiais metais kils?
LBR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LBR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:04:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

