Libertum (LBM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01397. Per pastarąsias 24 valandas LBM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01361 iki aukščiausios $ 0.0144 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBM kaina yra $ 0.15980706268876774, o žemiausia – $ 0.009667398419279364.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Libertum (LBM) rinkos informacija
Dabartinė Libertum rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 88.95K. LBM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.79M
Libertum (LBM) kainos istorija USD
Stebėkite Libertum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001998
-1.41%
30 dienų
$ -0.00917
-39.63%
60 dienų
$ -0.03256
-69.98%
90 dienų
$ -0.00158
-10.17%
Libertum kainos pokytis šiandien
Šiandien LBM užfiksuotas $ -0.0001998 (-1.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Libertum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00917 (-39.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Libertum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LBM rodiklis pasikeitė $ -0.03256 (-69.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Libertum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00158 (-10.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Libertum (LBM) pokyčius?
Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.
Libertum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Libertum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LBMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Libertum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Libertum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Libertum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Libertum (LBM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Libertum (LBM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Libertum prognozes.
Supratimas apie Libertum (LBM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Libertum (LBM)
Ieškote, kaip nusipirkti Libertum? Viskas paprasta ir patogu! Libertum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
